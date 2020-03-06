Bữa cơm gia đình rất quan trọng, đàn ông đừng xem nhẹ nữa

Phụ nữ yêu 06/03/2020 11:32

Người ta nói rằng một gia đình bất hạnh thì có muôn vàn kiểu nhưng gia đình hạnh phúc thì chỉ có một dạng. Bữa cơm gia đình của họ dù sang giàu hay nghèo khó luôn đầm ấm và đầy đủ thành viên.

Khi nghĩ về gia đình, điều đầu tiên chúng ta nhớ chính là những bữa cơm. Những khoảnh khắc gia đình tụ họp, quây quần bên nhau vui vẻ, đầm ấm. Những lúc chán chường, mỏi mệt cuộc sống thì những khoảnh khắc ấm áp đó lại có thể vực dậy tinh thần chúng ta rất nhiều. Nhưng đàn ông vô tâm đa phần coi nhẹ những bữa cơm gia đình. Nhiều người ngồi nhậu với bạn nhiều hơn ăn cơm ở nhà. Thậm chí, cả tuần chẳng ngồi ăn chung với vợ con một bữa cơm.

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Bữa cơm gia đình sẽ gắn kết các thành viên lại với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hiện đại, mỗi người đều bận bịu với công việc và những mối quan hệ riêng. Thường ngày cha mẹ đi làm, đầu óc luôn nghĩ chuyện công việc, còn con cái thì đi học. Cả ngày, những thành viên trong gia đình có khi chẳng có thời gian để nói chuyện, hỏi thăm nhau lấy một câu. Chính vì vậy, bữa cơm gia đình chính là thời điểm gắn kết các thành viên lại với nhau, cho chúng ta cảm nhận hơi ấm của gia đình. Là lúc vợ chồng hỏi han tâm sự, là lúc con cái có thể kể về một ngày của mình. Nếu không có bữa cơm như thế, hẳn mối quan hệ trong gia đình sẽ rời rạc vô cùng.

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Nhiều ông chồng vô tâm để vợ chờ bên mâm cơm nguội lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn một bữa cơm sẽ biết được một gia đình có thật sự hạnh phúc và người chồng có đối xử tốt với vợ con hay không. Người ta nói rằng một gia đình bất hạnh thì có muôn vàn kiểu nhưng gia đình hạnh phúc thì chỉ có một dạng. Bữa cơm trong một gia đình hạnh phúc dù sang giàu hay nghèo khó luôn đầm ấm và đầy đủ thành viên. Là vợ gắp cho chồng, con gắp cho cha, là mỗi thành viên dù bận bịu cũng luôn ý thức được rằng mình cần gạt mọi thứ sang một bên để ngồi với người thân. Người chồng biết từ chối cuộc nhậu, những bữa ăn xã giao để về ăn cơm với vợ con. Dĩ nhiên, một gia đình mà đàn ông ngồi ăn nhậu ở ngoài nhiều hơn ăn cơm nhà thì gia đình ấy chẳng thể hạnh phúc được.

Người làm vợ, làm mẹ luôn chăm chút cho bữa cơm. Niềm vui thật giản dị là nhìn chồng con ăn những món mà mình nấu. Họ tốn công sức đi chợ lựa những thứ tươi ngon, miệt mài hàng tiếng để nấu ra những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Đàn ông cứ nghĩ, một người chồng tốt đôi khi phải làm những việc lớn lao, đại sự. Nhưng chỉ cần về sớm, phụ vợ cắm nồi cơm, cùng nhau nhặt rau hay vài việc lặt vặt. Chính những thứ nhỏ nhặt như thế lại khiến tình cảm vợ chồng gắn kết, sâu nặng.

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Tình cảm vợ chồng gắn kết nhờ vào những việc đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng lại có rất nhiều ông chồng vô tâm để vợ mình ngày này qua ngày khác ngồi chờ bên mâm cơm nguội lạnh. Chẳng biết vợ con nhọc công nấu nướng ra sao, bản thân mình cứ ăn nhậu, la cà quán sá. Một gia đình mà mạnh ai nấy sống, phần ai nấy ăn như thế có còn là gia đình không? Đàn ông coi nhẹ bữa cơm chính là biểu hiện rõ ràng nhất của sự xem nhẹ gia đình. Nếu người đàn ông đang sống như vậy thì hãy nhìn lại bản thân mình.

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