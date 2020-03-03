Dẫu chồng không hoàn hảo nhưng phụ nữ hãy chấp nhận và yêu thương người mình đã chọn

Phụ nữ yêu 03/03/2020 11:52

Phụ nữ đã chọn người đàn ông ấy làm chồng, thì không chỉ yêu tính tốt mà còn nên bao dung cả những điều không hoàn hảo. Muốn hôn nhân hạnh phúc, hai vợ chồng phải biết cố gắng vì nhau, biết điều gì quan trọng để gìn giữ và yêu thương.

Phụ nữ vẫn miệt mài đi tìm cho mình một người đàn ông hoàn hảo để tiến đến hôn nhân. Hình mẫu lý tưởng ấy luôn là có ngoại hình, kiếm tiền giỏi, ga lăng, lãng mạn, coi trọng vợ hơn mọi thứ trên đời… Liệu một người đàn ông toàn vẹn như thế có tồn tại trên đời? Và nếu có thì người phụ nữ  chắc gì đã có cơ hội gặp gỡ chứ đừng nói đến việc yêu đương rồi kết hôn. Phụ nữ nên nhớ, một người đàn ông hoàn hảo sẽ không bao giờ bằng một người phù hợp với mình.

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Phụ nữ luôn muốn cưới một người đàn ông hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng, khi bước vào hôn nhân dù ít hay nhiều đều có tâm lý thất vọng, vỡ mộng về mình đã chọn lấy làm chồng. Ngày xưa yêu nhau, những cuộc hẹn hò ngắn ngủi, phụ nữ chỉ thấy người mình yêu luôn chỉn chu, lịch thiệp, luôn quan tâm và biết chăm sóc. Phụ nữ sẽ không hề biết được rằng đằng sau vẻ hoàn hảo ấy là một con người cũng đầy rẫy những tật xấu như biết bao nhiêu người đàn ông khác. “Nhân vô thập toàn”, anh ta cũng sẽ có những khiếm khuyết kinh điển của đàn ông: Làm biếng, luộm thuộm, ở dơ, thức khuya, nhậu nhẹt, chơi game…

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Người đàn ông nào cũng sẽ có những tật xấu kinh điển - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào hôn nhân, phụ nữ có tâm lý so sánh chồng mình với chồng người khác. Chồng người ta lúc nào cũng tốt, giỏi giang kiếm tiền, biết phụ vợ việc nhà, tâm lý và chu đáo. Còn chồng mình thì vô tâm, cả năm chẳng bao giờ mua được một bông hoa cho vợ, nói được câu nào thương yêu… Phụ nữ trong lòng ghen tỵ khi nhìn những người đàn bà khác sống trong nhung lụa và sự yêu thương của chồng. Còn mình, sao cuộc sống quá nhiều bất ổn, bản thân mình chỉ thấy thất vọng về chồng.

Hạnh phúc của một người phụ nữ không thể nhìn vào bề ngoài, vào bộ quần áo đắt tiền hay trang sức mà cô ấy đeo. Đôi khi, một người đàn bà ngồi trên xe hơi lại thèm muốn bản thân được chồng quan tâm như người đàn bà ngồi sau xe máy của chồng. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhiều khi rất đơn giản: Hãy yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Chồng mình dẫu không giỏi giang, dẫu chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng luôn cố gắng cho vợ con mình một cuộc sống tốt hơn. Chồng mình dẫu chẳng lãng mạn, ga lăng nhưng luôn xem vợ con là những điều quý giá nhất cuộc đời.

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Phụ nữ hãy chấp nhận và bao dung với những khiếm khuyết của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một bữa ăn đơn giản nhưng vợ chồng, con cái quay quần sẽ tốt hơn một bữa tiệc ê hề thịt cá mà vợ chồng nhạt nhẽo. Một ngôi nhà chật nhưng ấm áp sẽ tốt hơn một cuộc sống nhung lụa nhưng tình thân bị xem nhẹ. Phụ nữ đã chọn người đàn ông ấy làm chồng, thì không chỉ yêu tính tốt mà còn nên bao dung cả những điều không hoàn hảo. Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả hai phải biết cố gắng vì nhau, biết điều gì quan trọng để gìn giữ và yêu thương.

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