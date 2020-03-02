Đàn bà chán chồng nhưng đừng bao giờ chán đời

Phụ nữ yêu 02/03/2020 10:42

Một người đàn ông tệ không có nghĩa mọi thứ xung quanh chúng ta đều tệ. Có một người chồng vô tâm hay thay lòng đổi dạ không có nghĩa cuộc đời mất đi ý nghĩa và chẳng còn niềm vui gì nữa. Dù đàn bà chán chồng nhưng đừng chán đời.

Đàn ông ai cũng dễ dàng lấy vợ nhưng không phải ai cũng biết cách làm chồng. Rất nhiều người đàn ông ngoài kia, cưới vợ về như để có với thiên hạ, để có người phụ giúp gia đình, sinh con đẻ cái chứ chẳng phải vì yêu thương mà muốn gắn kết cả đời. Vì có một người chồng như vậy nên đàn bà chán chồng, thậm chí chẳng cần chồng nữa.

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Có nhiều người phụ nữ chán chồng, chẳng cần chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chán chồng có người quay lưng lại với chồng, sống vô tâm và thờ ơ. Nhiều người phụ nữ rơi vào trạng thái chán chường, mất hết hứng thú làm việc, không có động lực để phấn đấu. Bởi gia đình – chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời phụ nữ giờ đây chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn. Đàn bà mất niềm vui sống, bỏ bê cơ thể mình. Nhìn vào gương chỉ thấy một người phụ nữ tàn tạ, héo úa. Họ không chỉ chán chồng mà còn chán đời nữa.

Phụ nữ lấy chồng, chẳng ai biết trước được ngày mai. Ngày yêu nhau lãng mạn, say đắm là vậy nhưng cưới nhau về nhạt nhẽo, vô tâm. Ngày xưa từng thề thốt đem đến cho nhau một cuộc sống hạnh phúc nhưng bây giờ tình yêu đã chết đi mất rồi. Thế nhưng, phụ nữ có thể chán chồng, chẳng cần chồng nhưng không được phép thả trôi cuộc đời mình. Đừng vì sự đối xử không tốt của chồng mà chúng ta quay ngược lại đối đãi tệ bạc với bản thân.

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Phụ nữ đừng bao giờ coi chồng là tất cả những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dại dột nhất chính là coi chồng là tất cả những gì mình có. Hạnh phúc hay đau khổ, mọi nguồn cơn đều từ chồng mà ra cả. Chồng yêu thương, quan tâm thì hạnh phúc sung sướng. Chẳng may chồng tệ bạc thì coi như mất trắng, sống trong sầu úa, đau khổ cả cuộc đời. Có nhiều người phụ nữ chẳng ly hôn được nhưng tự giày vò và đày ải bản thân. Họ biến thành người đàn bà cay nghiệt, luôn chỉ trích, than vãn. Mọi người xung quanh dẫu có yêu thương và cảm thông đến mấy nhưng rồi cũng cảm thấy phiền hà với một người chán đời và sầu muộn như vậy.

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Hãy gạt chồng qua một bên mà yêu bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông tệ không có nghĩa mọi thứ xung quanh chúng ta đều tệ. Có một người chồng vô tâm hay thay lòng đổi dạ không có nghĩa cuộc đời mất đi ý nghĩa và chẳng còn niềm vui gì nữa. Vẫn còn đó cha mẹ, gia đình, những đứa con cần sự săn sóc và thương yêu từ mẹ. Vẫn còn đó công việc, những sở thích cá nhân, những người bạn tâm giao thật lòng thật dạ… Hãy gạt chồng qua một bên mà yêu thương cuộc đời và bản thân nhiều hơn. Đừng tự biến mình thành người đàn bà chán đời và nhàu nhĩ trong mắt mọi người.

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