Gửi mẹ đơn thân: Lấy nụ cười của con để làm động lực vượt qua tất cả

Tâm sự gia đình 02/03/2020 10:44

Nụ cười của con giống như dòng nước mát lành trong cuộc đời đầy sỏi đá và gai góc của người làm mẹ đơn thân. Vì con, mẹ có thể vượt qua nỗi cô đơn, vượt qua gánh nặng của cơm áo gạo tiền. Chỉ cần mẹ con ở cạnh nhau, được bình yên là đủ rồi!

Nhiều người ngưỡng mộ những người phụ nữ làm mẹ đơn thân. Cho rằng họ quá mạnh mẽ và kiên cường, dám chọn sống một cuộc đời không giống người khác, dám nuôi con một mình mà chẳng cần đến người đàn ông nào cả. Thế nhưng, phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân đâu phải để được người đời ngợi khen hay ca tụng, cũng đâu phải để minh chứng bản thân mình mạnh mẽ. Chỉ những ai đã và đang đi trên con đường này mới biết rằng vừa làm cha vừa làm mẹ của con khó khăn và khổ ải đến mức nào.

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Làm mẹ đơn thân rất vất vả và cực nhọc - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ đơn thân cô đơn lắm. Bởi họ vẫn là phụ nữ, vẫn có những lúc yếu lòng, có những khát khao rất đỗi bình thường của đàn bà. Những lúc mỏi mệt, gặp chuyện không may cũng mong có người bên cạnh để lắng nghe, an ủi. Phụ nữ nuôi con một mình, nhìn những khoảnh khắc gia đình người khác sum vầy, nhìn hình ảnh người cha cưng nựng đứa con của mình trong lòng lại quặn lên những cơn đau. Thương con và thương cho chính mình.

Nhưng nỗi cô đơn ấy cũng chẳng là gì so với nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Đàn bà chẳng thấy thiệt thòi khi mình không được ăn ngon mặc đẹp, chẳng có son phấn như người khác. Điều khiến người làm mẹ đau lòng nhất chính là thấy con mình thiếu thốn. Bình thường, hai vợ chồng nuôi một đứa con nhiều khì còn chật vật nên gánh nặng trên vai người làm mẹ đơn thân rất nặng… Đàn bà chắt bóp, tằn tiện để con được ấm êm, hạnh phúc, cho bằng bạn bằng bè. Người mẹ có thể mặc một chiếc áo cũ, cả năm chẳng mua một thỏi son nhưng hạnh phúc rạng ngời khi con mình yên ấm.

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Nỗi lo con thiếu thốn luôn đè nặng lên vai -Ảnh minh họa: Internet

Đồng hành cùng hành trình làm mẹ đơn thân luôn là nỗi lo toan, sợ tương lai con ảnh hưởng khi thiếu vắng đi tình thương của một người cha. Đàn bà tự nhủ bản thân vừa làm cha vừa làm mẹ thế nhưng dẫu có giỏi giang đến mấy người phụ nữ cũng không thể phủ nhận rằng nhiều lúc bản thân như muốn gục ngã. Những lúc con hư, không hiểu chuyện, những câu hỏi ngô nghê “ba đâu” cũng khiến người làm mẹ trào nước mắt… Có những người đàn bà cắn chặt môi mình, luôn cười nói để làm chỗ dựa cho con nhưng đêm về lại lén lau nước mắt. Nỗi cô đơn của người làm mẹ, thế gian ngoài kia có người nào hiểu được?

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Con là động lực để mẹ đơn thân vượt qua mọi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Đứa con là nguồn sống, là cuộc đời, là niềm vui và hạnh phúc vô biên với những ai làm mẹ. Chẳng người đàn bà nào lại muốn một mình nuôi con vất vả nhưng rồi, bao nỗi lo toan và nỗi đau sẽ được xoa dịu nhờ con. Những tiếng bi bô ngây thơ, một vòng tay ôm, những nụ cười trong trẻo giòn tan khiến người mẹ quên đi bao vất vả nhọc nhằn.

Nụ cười của con giống như dòng nước mát lành trong cuộc đời đầy sỏi đá và gai góc của người làm mẹ đơn thân. Vì con, mẹ có thể vượt qua nỗi cô đơn, vượt qua gánh nặng của cơm áo gạo tiền. Chỉ cần mẹ con ở cạnh, được bình yên hạnh phúc là đủ rồi!

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