Nhìn người con gái ngày xưa mình từng yêu thương rơi nước mắt, có người đàn ông nào không xiêu lòng ? Tôi an ủi vỗ về, rồi “tình cũ không rủ cũng tới”, tôi đã trở thành người đàn ông ngoại tình.

Người ta nói rằng, cuộc đời đâu ai biết trước được ngày mai. Kẻ trải qua nhiều thăng trầm, biến cố như tôi mới thấm thía câu nói đó đúng đến mức nào. Tôi có sự nghiệp vững vàng với một cơ ngơi hái ra tiền, có vợ đẹp con ngoan. Tôi tự mãn về những gì mình có. Thế nhưng, trở thành người đàn ông ngoại tình tôi đã tự đánh mất tất cả, trở thành một kẻ trắng tay, người thân xa lánh. Vợ đẹp, con ngoan nhưng tôi vẫn không biết đủ - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống dường như ưu ái cho tôi rất nhiều thứ. Gia đình tôi có một công ty nhỏ và khi trưởng thành tôi nghiễm nhiên được thừa hưởng. Tôi có nhà cửa, xe cộ. Lấy được người vợ ngoan hiền, sinh được đứa con trai đầu lòng giống mình như tạc. Bạn bè vẫn nói rằng tôi là đứa được sinh ra trong “bọc điều”, cái gì cũng được cuộc đời ưu ái. Nhưng có lẽ, khi có mọi thứ quá dễ dàng con người ta lại chẳng hề biết trân trọng.

Tình cờ tôi gặp lại cô người yêu cũ trong những năm tháng sinh viên của mình. Ban đầu tôi cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa, chỉ là gặp gỡ vài lần, cà phê trò chuyện. Nhưng cô ấy luôn nói rằng bao nhiêu năm xa cách vẫn cứ nhớ nhung và còn yêu tôi rất nhiều. Cô ấy đến bây giờ vẫn chưa kết hôn vì chẳng thể mở lòng với ai được. Nhìn người con gái ngày xưa mình từng yêu thương rơi nước mắt, có người đàn ông nào không xiêu lòng? Tôi an ủi vỗ về, rồi “tình cũ không rủ cũng tới”, tôi đã phản bội vợ con của mình. Những cảm xúc yêu đương sống lại, tôi ngỡ được yêu lần nữa, đầy cảm xúc mới mẻ. Tôi đã ngoại tình với người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet Vợ tôi biết được, cô ấy khóc lóc và đau khổ. Cha mẹ tôi biết được, họ khuyên răn, nặng nhẹ mong tôi quay đầu. Cha mẹ tôi bảo rằng sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ nào tốt giống như vợ tôi cả. Phụ nữ thì đầy đường, ai cũng có thể lên giường nhưng đâu phải ai cũng được như vợ… Nhưng tôi như kẻ bị say tình, bị dính bùa mê thuốc lú. Tôi cãi cha mẹ, tôi bỏ nhà mà qua ở với nhân tình. Tôi có tiền, có sự nghiệp thì chẳng sợ gì cả.

Vợ tôi đau đớn mà viết đơn ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ tôi buồn rầu mà sinh bệnh. Tôi thì bị ve vuốt, mơn trớn bởi tình yêu nên cũng bỏ bê công việc, giao phó hết cho cấp dưới. Nhưng ngờ đâu nhân viên lại lợi dụng sự tin tưởng mà lừa lấy hết tiền rồi bỏ trốn. Công ty đứng trên bờ vực phá sản. Cha tôi lên huyết áp phải cấp cứu, công sức cả đời gây dựng của cha bị tôi phá hỏng rồi. Cha mẹ lên tiếng từ tôi, bảo rằng họ không có đứa con sống tồi tệ, bất hiếu như tôi. Trong lúc tôi mất hết tất cả, bị gia đình quay lưng thì nhân tình cũng vội vàng bỏ đi. Tôi cay đắng nhận ra sự thật rằng cô ta đến với tôi chỉ vì tiền. Vợ con rời xa, người thân quay lưng, tôi hối hận vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Tôi buồn phiền mà đi nhậu triền miên. Tôi chán nản chẳng ăn ốm nên sinh bệnh. Những ngày này, tôi thèm một bữa cơm ấm cúng, thèm ly nước cam vợ pha. Ngày trước, mỗi lần tôi ốm vợ đều nấu cháo hành thật nóng. Bây giờ ốm đau, chẳng ai bên cạnh. Người đàn ông nông cạn như tôi đã cãi lời cha mẹ để giờ đây đánh mất tất cả. Khi tay trắng mới nhận ra giá trị của gia đình thì đã muộn màng rồi.

Tâm sự mẹ đơn thân: Sắp đến ngày sinh nở nhưng tôi vẫn kiên quyết rời xa người chồng tệ bạc đó Đến máu mủ, ruột rà chồng tôi còn không cần huống chi tình cảm vợ chồng. Tôi bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân đầy mệt mỏi và cực khổ.

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