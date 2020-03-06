Tâm sự đàn bà một đời chồng: Với tôi, ly hôn chính là mở ra một cuộc sống hạnh phúc hơn

Nhiều người nói rằng, đàn bà ly hôn là dấu chấm hết, rồi sẽ chẳng bao giờ họ còn vui vẻ, bình yên được nữa. Thế nhưng, tôi đã chứng minh điều ngược lại. Đàn bà thất bại trong hôn nhân không có nghĩa thất bại trong cuộc đời.

Đàn bà lấy chồng, ít nhiều ai cũng sẽ trải qua cô đơn và nước mắt. Tôi chọn con đường ly hôn, rời bỏ người đầu ấp tay gối khi không thể chịu đựng thêm một vết thương và nỗi đau nào. Để chọn đi trên con đường này, tôi đã chịu không ít dằn vặt và nỗi khổ tâm giữa việc níu kéo hay buông bỏ. Nhưng rồi, tôi chọn hạnh phúc không chọn cam chịu. Tôi muốn có một cuộc sống bình yên và thanh thản chứ không như bây giờ. Tôi chọn hạnh phúc, không chọn cam chịu - Ảnh minh họa: Internet Theo lời nhận xét của mọi người thì tính nết tôi hiền lành, dễ chịu hay cười nói. Nhưng sau khi cưới chồng 5 năm, tôi đã trở thành một người đàn bà lúc nào cũng buồn. Người chồng mà tôi nghĩ rằng tử tế và yêu thương hết mực lại làm cho người khác mang thai. Chồng ngoại tình, có nỗi chua xót nào lớn hơn thế? Nhưng cay đắng hơn, anh ta bắt nhân tình phải bỏ thai khi bị tôi phát hiện ra.

Anh ta tưởng rằng làm như thế, tôi sẽ vui khi anh biết hối lỗi mà quay về. Nhưng tôi chỉ thấy chồng mình thật hèn hạ và độc ác. Quá nhiều trận cãi nhau, quá nhiều vết thương mà tôi không thể chịu nổi nữa nên quyết định ly hôn. Dù rằng chồng tôi có thay đổi mà quay về thì cô cũng không thể quên đi được chuyện anh phản bội, chuyện anh làm người khác có thai rồi bắt phá bỏ. Người đàn ông như thế tôi không còn có thể tôn trọng, không thể gọi là chồng được nữa. Tôi không thể tôn trọng chồng được nữa - Ảnh minh họa: Internet Hơn ba mươi tuổi, tôi đã mang tiếng đàn bà một đời chồng. Bạn bè của tôi, có người chưa kết hôn, có người chưa có bạn trai. Họ cũng mơ ước về một hạnh phúc cho tương lai có một người đàn ông vững chãi xuất hiện và bao bọc mình cả đời. Nhưng, một người vốn dĩ đã trải qua quá nhiều nỗi đau như tôi, hiểu rằng đàn bà có chồng chẳng có gì đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Chồng tôi ngày xưa cũng tốt đẹp, cũng thương yêu như ai ngờ lại đâm tôi một nhát quá đau. Đàn bà cứ xem chồng là tất cả đến khi chồng phản bội lại mất tất cả. Chi bằng dựa vào chính mình, tự đứng trên đôi chân của mình là tốt nhất. Đàn bà thất bại trong hôn nhân không có nghĩa thất bại trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người nói rằng, ly hôn là dấu chấm hết cho phụ nữ, rồi sẽ chẳng bao giờ họ còn vui vẻ, bình yên được nữa. Thế nhưng, tôi đã chứng mình điều ngược lại. Đàn bà thất bại trong hôn nhân không có nghĩa thất bại trong cuộc đời. Tôi cố gắng trong công việc, có được chỗ đứng tốt trong công ty. Tôi có tiền để nuôi con và tận hưởng cuộc sống. Tôi thấy mình tự do và xinh đẹp hơn khi sống với chồng. Hãy nhớ, đàn bà ly hôn không phải là kết thúc mà là mở ra một con đường tươi sáng hơn.

Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một người đàn ông nhu nhược Chồng vô dụng nên vợ phải gánh vác, đàn ông nhu nhược nên đàn bà phải sống kiên cường. Và đàn bà mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con, cho chính bản thân mình.

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