Tâm sự đàn bà một đời chồng: Với tôi, ly hôn chính là mở ra một cuộc sống hạnh phúc hơn

Tâm sự gia đình 06/03/2020 11:05

Nhiều người nói rằng, đàn bà ly hôn là dấu chấm hết, rồi sẽ chẳng bao giờ họ còn vui vẻ, bình yên được nữa. Thế nhưng, tôi đã chứng minh điều ngược lại. Đàn bà thất bại trong hôn nhân không có nghĩa thất bại trong cuộc đời.

Đàn bà lấy chồng, ít nhiều ai cũng sẽ trải qua cô đơn và nước mắt. Tôi chọn con đường ly hôn, rời bỏ người đầu ấp tay gối khi không thể chịu đựng thêm một vết thương và nỗi đau nào. Để chọn đi trên con đường này, tôi đã chịu không ít dằn vặt và nỗi khổ tâm giữa việc níu kéo hay buông bỏ. Nhưng rồi, tôi chọn hạnh phúc không chọn cam chịu. Tôi muốn có một cuộc sống bình yên và thanh thản chứ không như bây giờ.

dan ba ly hon 1
Tôi chọn hạnh phúc, không chọn cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời nhận xét của mọi người thì tính nết tôi hiền lành, dễ chịu hay cười nói. Nhưng sau khi cưới chồng 5 năm, tôi đã trở thành một người đàn bà lúc nào cũng buồn. Người chồng mà tôi nghĩ rằng tử tế và yêu thương hết mực lại làm cho người khác mang thai. Chồng ngoại tình, có nỗi chua xót nào lớn hơn thế? Nhưng cay đắng hơn, anh ta bắt nhân tình phải bỏ thai khi bị tôi phát hiện ra.

Anh ta tưởng rằng làm như thế, tôi sẽ vui khi anh biết hối lỗi mà quay về. Nhưng tôi chỉ thấy chồng mình thật hèn hạ và độc ác. Quá nhiều trận cãi nhau, quá nhiều vết thương mà  tôi không thể chịu nổi nữa nên quyết định ly hôn. Dù rằng chồng tôi có thay đổi mà quay về thì cô cũng không thể quên đi được chuyện anh phản bội, chuyện anh làm người khác có thai rồi bắt phá bỏ. Người đàn ông như thế tôi không còn có thể tôn trọng, không thể gọi là chồng được nữa.

dan ba ly hon 2
Tôi không thể tôn trọng chồng được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hơn ba mươi tuổi, tôi đã mang tiếng đàn bà một đời chồng. Bạn bè của tôi, có người chưa kết hôn, có người chưa có bạn trai. Họ cũng mơ ước về một hạnh phúc cho tương lai có một người đàn ông vững chãi xuất hiện và bao bọc mình cả đời. Nhưng, một người vốn dĩ đã trải qua quá nhiều nỗi đau như tôi, hiểu rằng đàn bà có chồng chẳng có gì đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Chồng tôi ngày xưa cũng tốt đẹp, cũng thương yêu như ai ngờ lại đâm tôi một nhát quá đau. Đàn bà cứ xem chồng là tất cả đến khi chồng phản bội lại mất tất cả. Chi bằng dựa vào chính mình, tự đứng trên đôi chân của mình là tốt nhất.

dan ba ly hon 3
Đàn bà thất bại trong hôn nhân không có nghĩa thất bại trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nói rằng, ly hôn là dấu chấm hết cho phụ nữ, rồi sẽ chẳng bao giờ họ còn vui vẻ, bình yên được nữa. Thế nhưng, tôi đã chứng mình điều ngược lại. Đàn bà thất bại trong hôn nhân không có nghĩa thất bại trong cuộc đời. Tôi cố gắng trong công việc, có được chỗ đứng tốt trong công ty. Tôi có tiền để nuôi con và tận hưởng cuộc sống. Tôi thấy mình tự do và xinh đẹp hơn khi sống với chồng. Hãy nhớ, đàn bà ly hôn không phải là kết thúc mà là mở ra một con đường tươi sáng hơn.

Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một người đàn ông nhu nhược

Sau lưng một người đàn bà mạnh mẽ là một người đàn ông nhu nhược

Chồng vô dụng nên vợ phải gánh vác, đàn ông nhu nhược nên đàn bà phải sống kiên cường. Và đàn bà mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con, cho chính bản thân mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng chồng tệ bạc phụ nữ ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại