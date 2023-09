Đàn ông có người ngoại tình cũng người chung thủy, người giỏi giang kiếm tiền cũng có kẻ vô dụng, người hiền lành cũng có kẻ cộc cằn... Thế nhưng điểm chung của đàn ông là đa phần đều sống vô tâm, thờ ơ với vợ con ở nhà. Sự vô tâm của đàn ông giống như một “bệnh nan y” vậy. Bởi đàn ông vô tâm thì chẳng có cách nào thay đổi được. Dẫu vợ có khóc lóc, than vãn hay cố gắng bao nhiêu thì đàn ông vẫn cứ trơ như sỏi đá.

Đàn ông vô tâm luôn có suy nghĩ phó thác mọi chuyện cho vợ. Họ xem chuyện nhà cửa, bếp núc, gia đình, chăm con là chuyện của đàn bà. Bước về nhà, mình chỉ có việc “ngồi chơi xơi nước” đợi vợ dọn cơm, hoặc nằm ườn ra dán mắt vào màn hình điện thoại. Họ chẳng có tâm để thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn, vất vả, những nỗi lo âu và cô đơn của vợ. Thậm chí, họ xem chuyện ăn nhậu, chơi bời là những đặc quyền của đàn ông. Họ luôn đòi hỏi vợ ở bổn phận và trách nhiệm nhưng với bản thân mình thì lại xem nhẹ. Cưới chồng như vậy, có người phụ nữ nào không chán nản?

Sự vô tâm của đàn ông bào mòn hạnh phúc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đàn ông vô tâm đâu phải bây giờ phụ nữ mới than phiền, chán nản. Mà bao đời nay, những thói xấu cố hữu đó đàn ông chẳng hề thay đổi và không muốn thay đổi. Họ quan niệm rằng đó là do phụ nữ không biết đủ chứ chẳng phải do đàn ông sống không tốt. Sự vô tâm đã ăn vào máu thịt đàn ông, trở thành “căn bệnh” trong mỗi gia đình, bào mòn tình yêu và hạnh phúc hôn nhân. Phụ nữ chán chường như thế, đàn ông có người nào hiểu?