Chồng phản bội chính là phép thử tốt nhất cho sự khôn ngoan của người phụ nữ. Đàn bà càng bản lĩnh thì sẽ càng bình tĩnh khi chồng ngoại tình.

Là một người vợ, chẳng có ai lại mong muốn chồng ngoại tình. Nhưng đàn bà khôn ngoan nên biết đặt câu hỏi: Nếu chẳng may một ngày phát hiện ra chồng phản bội, mình sẽ phải làm gì? Đánh ghen ả nhân tình, khóc lóc, níu kéo hay tìm mọi cách để chồng quay về? Đa phần phụ nữ khi phát hiện ra tội lỗi của chồng đều làm um sùm mọi chuyện lên. Từ chuyện trong nhà, phụ nữ đi khóc lóc, tâm sự kể khổ với đồng nghiệp, cha mẹ, họ hàng, bạn bè. Nhiều người không chịu nổi còn lên mạng xã hội rêu rao, đưa ra những bằng chứng ngoại tình của chồng cho thiên hạ biết. Phụ nữ đã để cho bất kì ai ngoài kia cũng có thể dự phần vào chuyện riêng của mình.

Chồng ngoại tình là phép thử cho sự khôn ngoan của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Trong lòng rối như tơ vò, dĩ nhiên nhu cầu của phụ nữ là được tâm sự, được giãi bày những ấm ức, đau đớn trong lòng. Nhưng chuyện ngoại tình nên và chỉ nên là chuyện trong gia đình. Chỉ tâm sự với những người mình thật sự tin tưởng như cha mẹ, bạn tâm giao. Bởi thiên hạ ngoài kia đa phần chẳng giúp đỡ được gì trong chuyện này. Họ chỉ giỏi châm dầu vào lửa, bàn tán xôn xáo, đi nói xấu khắp mọi nơi. Người chồng sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích của thiên hạ, người vợ sẽ bị thiên hạ cười vào mặt rằng bị chồng “cắm sừng”. Chẳng hay ho gì vạch áo cho người xem lưng cả. Có người thì đánh ghen, làm cho nhân tình của chồng sợ hãi mà rút lui. Có người còn huy động cả anh em, họ hàng đến cắt tóc, lột quần áo, quay clip… Nhưng đàn bà à, hiền lành ngoan ngoãn còn chẳng giữ được chồng thì hùng hổ liệu có giữ được không? Nhân tình đáng đánh, đáng trách đó nhưng đánh xong rồi thì sao? Liệu những vết thương trong lòng có được xoa dịu, liệu rằng người chồng đó có thể xóa nhòa tội trạng mà quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau cơn hả hê đánh ghen, rốt cuộc đàn bà cũng chỉ giành về cho mình một người chồng phản bội.

Nên để ngoại tình là chuyện trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet Chồng ngoại tình chính là phép thử tốt nhất cho sự khôn ngoan của người phụ nữ. Đàn bà càng bản lĩnh thì sẽ càng bình tĩnh khi chồng ngoại tình. Họ sẽ nói không với chuyện đánh ghen. Họ càng không đi nói xấu, vạch mặt chồng ở khắp mọi nơi. Họ sẽ cân đo đong đếm, để quyết định có nên tha thứ hay không. Họ sẽ không hỏi ý kiến của ai cả mà lắng nghe chính tiếng nói trong lòng mình. Họ xác định rằng: Nếu không đá văng được ả nhân tình ra khỏi cuộc đời thì hãy đá văng chồng. Chồng tốt thì ở, chồng dở thì bỏ đi. Đàn bà chỉ hạnh phúc khi có tiền và có con - Ảnh minh họa: Internet Nhiều phụ nữ khi chồng phản bội thì siết chặt túi tiền, quản lí tài sản gia đình một cách tốt nhất. Để chồng không có cơ hội mà dâng tất cả công sức cho nhân tình hưởng, để lỡ vợ chồng chia ly thì mình vẫn đảm bảo được tương lai cho con. Đàn bà hạnh phúc khi có tiền và có con cái chứ chẳng cần gì một người chồng bạc bẽo.

Dẫu chồng không hoàn hảo nhưng phụ nữ hãy chấp nhận và yêu thương người mình đã chọn Phụ nữ đã chọn người đàn ông ấy làm chồng, thì không chỉ yêu tính tốt mà còn nên bao dung cả những điều không hoàn hảo. Muốn hôn nhân hạnh phúc, hai vợ chồng phải biết cố gắng vì nhau, biết điều gì quan trọng để gìn giữ và yêu thương.

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