Sống vì con có phải là lựa chọn tốt nhất của phụ nữ khi có chồng tệ bạc?

Phụ nữ yêu 03/03/2020 11:48

Việc đàn bà sống vì con có phải là lựa chọn hoàn hảo nhất khi tình cảm vợ chồng cạn kiệt? Có bao giờ phụ nữ tự hỏi: Liệu những đứa con có thật sự bình yên khi ở trong một gia đình mà hạnh phúc chỉ là vỏ bọc còn bên trong đã mục ruỗng?

Phụ nữ chưa kết hôn đã từng nghĩ về cuộc đời rất đơn giản. Lỡ chẳng may có một người chồng tệ bạc thì mình chẳng ngại ngần bỏ tất cả mà dứt áo ra đi. Mình sẽ không bao giờ làm một người đàn bà nhàu nhĩ, xác xơ, cả đời quên bản thân để sống cho chồng, cho con. Thế nhưng, đàn bà lấy chồng ai rồi cũng sẽ trở thành những người rất khác. Khi trở thành mẹ, đàn bà sống vì con.

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Khi trở thành mẹ, cuộc đời người phụ nữ sẽ khác - Ảnh minh họa: Internet

Con cái là điều thiêng liêng và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời phụ nữ. Không chỉ đơn giản là máu thịt, đứa con còn là nguồn sống, là cuộc đời, là hy vọng và cả tương lai của người đàn bà. Mọi sự lựa chọn, mọi con đường đều là vì muốn con hạnh phúc, được bình yên. Phụ nữ có thể hà tiện với bản thân nhưng luôn muốn con mình được hưởng những điều tốt nhất. Phụ nữ có thể ăn uống kham khổ, cả năm chẳng mua sắm thứ gì cho bản thân nhưng sẽ hạnh phúc ngập tràn nếu nhìn con ăn ngon, ngủ yên.

Tình mẫu tử đã vượt lên trên tình vợ chồng nên vì con, nhiều người đàn bà cam chịu, chấp nhận sống bên chồng dẫu cạn kiệt tình cảm. Chồng tệ bạc, chẳng hề yêu thương, quan tâm nhưng đàn bà vẫn nhẫn nhịn ở bên cạnh. Nếu có một mình, đàn bà chẳng ngại ngần mà dứt áo ra đi nhưng bây giờ người làm mẹ chỉ nghĩ đến con. Đàn bà sợ con mình sẽ tổn thương khi cha mẹ ly hôn, khi nghe những lời lẽ không hay từ miệng lưỡi người đời, tương lai sẽ ảnh hưởng… Biết bao đứa trẻ ngoài kia, sa vào thói xấu, mất cả tương lai khi có cha mẹ ly hôn càng khiến đàn bà sợ hãi. Thôi thì, đàn bà quên cuộc đời mình để sống cho con.

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Đàn bà cam chịu chồng tệ bạc để sống vì con - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà sống vì con có phải là lựa chọn hoàn hảo nhất không tình cảm vợ chồng cạn kiệt? Có bao giờ phụ nữ tự hỏi: Liệu những đứa con có thật sự bình yên khi ở trong một gia đình mà hạnh phúc chỉ là vỏ bọc còn bên trong đã mục ruỗng? Con cái lớn lên sẽ vui vẻ khi ngày ngày chứng kiến cha mẹ nhạt nhẽo, đối đãi với nhau như người dưng, thậm chí cãi nhau, bạo hành…?

Nhiều đứa trẻ hoài nghi về hôn nhân và tình yêu khi lớn lên trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Sự hằn học, gia trưởng, vũ phu của cha là tấm gương xấu cho con. Người làm mẹ nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho con nhưng không biết rằng chính mình đã khiến cho cuộc sống của con tồi tệ thêm.

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Hãy dạy con chọn hạnh phúc chứ đừng chọn cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, nếu sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh thì hãy mạnh mẽ mà dắt con đi, lựa chọn một con đường khác. Đó cũng là cách chúng ta dạy cho con bài học về sự mạnh mẽ, dám chọn hạnh phúc thay vì cúi đầu cam chịu, dám vứt bỏ thứ làm ta nhức buốt thay vì ôm đau đớn cả đời. Có thể, cuộc sống sau này không dễ dàng nhưng điều đó sẽ tốt gấp vạn lần chôn vùi cả đời trong một cuộc hôn nhân đầy đau đớn và tổn thương.

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Từ khóa:   chồng tệ bạc đàn bà cam chịu hôn nhân bất hạnh

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