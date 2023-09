Bi kịch lớn nhất của phụ nữ chính là không dám giải thoát mình khỏi người chồng tệ bạc

Phận làm dâu, ai cũng có nỗi khổ riêng. Chị hiểu điều đó nên im lặng và nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng điều khiến chị buồn nhất chính là sự vô tâm và thờ ơ của chồng. Làm dâu nhà này, chị chẳng khác gì người dưng nước lã, cảm thấy lạc lõng vô cùng. Chỉ có chồng để tâm sự, để an ủi thế nhưng anh ta lại đối xử quá lạnh nhạt. Anh nghiễm nhiên xem việc nhà là của chị. Thấy mẹ hay em gái mình thảnh thơi khi vợ mình cực nhọc cũng chẳng bao giờ lên tiếng. Lỡ chẳng may họ có than phiền gì về chị thì lập tức chồng chị sẽ la mắng, trách móc chị. Chị khổ tâm vô cùng.

Chị giống như người giúp việc trong nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Sinh 2 đứa con, một mình chị chăm sóc đến rạc người. Mẹ chồng chẳng bao giờ tỉnh dậy bế hộ lúc nửa đêm lúc cháu khóc, ốm sốt. Nhiều khi chị vừa bế con vừa nấu ăn, một tay ẵm một tay ăn cơm trong khi mẹ chồng đang nằm ngủ trưa phòng bên. Chồng chị cũng chẳng khác gì, chẳng bao giờ đoái hoài xem vợ mình có mệt mỏi hay không. Có lần chị sốt nằm trên giường, hai đứa con khóc lóc bên cạnh. Mẹ chồng chị vào nhìn bảo đến giờ nấu ăn rồi còn lười biếng. Chị trào nước mắt, nghĩ đời mình không bằng một con ở.