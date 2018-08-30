Phụ nữ cứ tưởng làm thế này sẽ khiến đàn ông say mê, nào ngờ đấy lại là điều khiến chàng cực kỳ khó chịu

Không chỉ vẻ ngoài hút mắt, vóc dáng bốc lửa, đàn ông còn quan tâm đến tính cách, thái độ của một người phụ nữ khi tiếp xúc, gặp gỡ. Thế nên, chị em nào đang dùng những cách dưới đây để quyễn rũ đàn ông thì hãy dẹp ngay kẻo bị càng chán ngán đến tận xương tủy.

Việc không yêu bản thân mình, không biết được những ưu nhược điểm của mình để khoe ra hay giấu đi sẽ khiến bạn trông thật lố bịch trước mặt người khác. Tất nhiên, chẳng đàn ông nào lại thích một cô gái như thế.

Là phụ nữ, nếu may mắn sở hữu nhan sắc hơn người, vẻ ngoài hấp dẫn thì đấy là một thế mạnh của bạn. Nếu có nhan sắc thường thường bậc trung, bạn chẳng việc gì phải ganh tỵ với người khác hay cố gắng làm lố mọi thứ để mình trông thật nổi bật trước đám đông để thu hút đàn ông cả.

Đàn ông có thể dễ dàng cuốn hút bởi phụ nữ đẹp, nhưng đẹp mà xấu nết thì có cho tiền chàng cũng không dám dây dưa - Ảnh minh họa: Internet

2. Thích tự tâng bốc chính mình, hạ thấp người khác

Việc bạn tốt xấu ra sao đàn ông tự có cảm nhận riêng của họ. Đừng vì muốn ghi điểm, muốn chiếm được cảm tình của đối phương mà đi nói xấu, hạ thấp những phụ nữ khác. Việc “ném đá giấu tay” luôn được xem là một việc làm hèn hạ, xấu xa.

Đàn ông có thể dễ dàng cuốn hút bởi phụ nữ đẹp, nhưng đẹp mà xấu nết thì có cho tiền chàng cũng không dám dây dưa. Bởi lẽ, khi yêu đàn ông có thể yêu bất cứ ai, nhưng nếu đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc họ còn nghĩ xa hơn rằng người phụ nữ hiện tại còn là mẹ của con mình, con dâu của mẹ mình. Nếu cô ấy không có một tấm lòng lương thiện, chân thành thì gia cang sẽ bị phá nát.

Dẫu có lừa mà lấy người đàn ông làm chồng thì khi cuộc đời thử thách đàn bà giả vờ nhân nghĩa sẽ không thể vượt qua 'bài kiểm tra' của ông trời - Ảnh minh họa: Internet

3. Giả vờ nhân nghĩa, nhân hậu

Đàn ông nào cũng mong có được người vợ bao dung, nhân hậu với tất cả mọi người. Đức tính này không chỉ giúp gia đình thêm phúc thêm phần mà còn là nền tảng để người vợ ấy có thể luôn kề vai sát cánh, quan tâm chăm sóc chồng con bất kể khi khốn khó, lúc cơ hàn.

Một khi đã là người thực dụng, trọng vật chất thì dẫu có lừa mà lấy người đàn ông làm chồng thì khi cuộc đời thử thách đàn bà giả vờ nhân nghĩa sẽ không thể vượt qua “bài kiểm tra” của ông trời.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tỏ ra mình ngây thơ, ngờ nghệch

Phụ nữ ngây thơ tin rằng chỉ cần mình tỏ ra đáng yêu, dễ bảo sẽ khiến phái mạnh muốn giang tay bảo vệ, sẽ muốn che chở nâng niu cả đời. Đáng buồn thay, thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Mọi đàn ông đều thích chinh phục những người phụ nữ khôn ngoan, cá tính. Bởi nàng không chỉ giúp mối quan hệ thêm thú vị, bất ngờ và hấp dẫn mà còn đáng để dấn thân hơn sự nhạt nhẽo, chán chường mà cô nàng đóng vai “hoa hậu thân thiện” giả tạo kia mang đến.