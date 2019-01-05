Phụ nữ à, đừng để sự hào nhoáng của người khác làm chúng ta quên mất hạnh phúc của chính mình

Hãy trân trọng những gì mình đang có, trân quý tình nghĩa vợ chồng và ngừng so sánh cuộc sống của mình với người khác. Người vợ khôn ngoan, chính là người biết đủ và cùng chồng xây đắp tổ ấm.

Phụ nữ chúng ta ai cũng từng chạnh lòng khi thấy cuộc sống của mình không bằng người khác. Bạn bè, đồng nghiệp của mình ai cũng đã ổn định, nhà cửa cao rộng, xe cộ xênh xang. Nhiều lúc lướt Facebook, thấy mọi người khoe những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch sang chảnh khiến ta phải ghen tỵ. Chúng ta nhiều lần tặc lưỡi: “Phải chi chồng mình giỏi giang, giàu có hơn chút nữa thì cuộc sống của mình sẽ tốt hơn rất nhiều”. Phụ nữ rất hay so sánh chồng mình và chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ai mà chẳng mong lấy được chồng giàu. Nhưng đâu phải ai cũng có phúc phần đó. Có chồng rồi, bao nhiêu người phụ nữ cũng phải còng lưng kiếm từng đồng tiền phụ chồng. Bao nhiêu người ăn hôm nay còn lo bữa mai, ở trong căn nhà trọ tồi tàn, chật hẹp. Nhiều người chỉ mong mình đủ ăn đủ mặc, con cái có tiền đi học chứ chẳng mong những điều gì xa xỉ.

Cuộc sống không có tiền là thứ đáng sợ nhất đối với một cuộc hôn nhân. Vợ chồng dẫu yêu nhau đến mấy, đến lúc thiếu thốn tiền bạc cũng sẽ gây ra tranh cãi. Và biết bao nhiêu người phụ nữ đã từng ước ao: “Giá như mình đừng lấy phải một người chồng nghèo khó như vậy!”. Nhưng phụ nữ à, đem điều tàn nhẫn đó ra để nói với chồng là không công bằng. Trong cuộc đời, vốn dĩ ai cũng mong mình yên ấm, no đủ. Nhất là với đàn ông, bản thân họ cũng mong mình giàu có, sung sướng để đem đến cho vợ con cuộc sống giàu sang. Nhưng mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Có những người sinh ra đã được bọc trong nhung lụa. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều có người lót đường, cung phụng. Cũng như vậy, có những người sinh ra trong khó nghèo, cực khổ.

Đàn bà hơn nhau chính là ở cái Tâm của người chồng bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn bà ngồi trên xe hơi chưa chắc đã hạnh phúc hơn một người ngồi trên xe máy. Đàn bà hơn nhau chẳng phải ở tiền bạc, son phấn hay những món trang sức đắt tiền mà ở chân tâm của người chồng bên cạnh. Bao nhiêu người phụ nữ giàu tiền lắm bạc mà thấy lòng cô đơn vô cùng tận khi sống bên chồng. Bởi, đàn ông càng giàu thì cám dỗ càng lớn. Khi trong túi có tiền, đàn ông lại rất dễ sa ngã. Đàn ông nghèo vật chất không sợ. Chỉ sợ anh ta hèn kém, bạc nhược chỉ biết than vãn và không hề cố gắng. Chồng làm nghề nào cũng được, buôn bán, phụ hồ hay anh công nhân, miễn là những đồng tiền mình làm ra dùng để nuôi vợ, nuôi con. Một người chồng biết thương vợ, yêu con dẫu không nhiều tiền thì người đàn bà bên cạnh anh ta cũng sẽ hạnh phúc. Trân trọng hạnh phúc đang có và cùng chồng xây dựng tổ ấm - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta, đôi khi vì sự hào nhoáng của người khác mà quên mất hạnh phúc ngay bên cạnh mình. Hãy trân trọng những gì mình đang có, trân quý tình nghĩa vợ chồng và ngừng so sánh cuộc sống của mình với người khác. Người vợ khôn ngoan, chính là người biết đủ và cùng chồng xây đắp hạnh phúc, tương lai.

Tâm sự của đàn bà sau ly hôn: Tôi thấy mình tự do và xinh đẹp hơn Tôi không còn những đêm vò võ thức chờ chồng. Không còn phải đau đớn, mệt mỏi, khổ sở vì chồng vô tâm. Không bị ràng buộc trong mớ trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, tôi thấy mình được tự do và thanh thản hơn bao giờ hết.

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