Chồng ngoại tình, tha thứ hay buông bỏ?

Tâm sự gia đình 05/01/2019 10:57

Hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích, cũng không phải là đích đến cuối cùng của tình yêu, nên con người ta buộc lòng phải sai trăm chuyện để hiểu ra trăm điều. Hôn nhân chỉ là bước khởi đầu giai đoạn khác của tình yêu, giống như ta vừa đi hết con đường nội thành và bắt đầu rẽ vào cao tốc.

Nhiều người vẫn thường hỏi tôi rằng: Nếu chồng ngoại tình, nên tha thứ hay ly hôn? Thực sự mà nói, tôi thấy rất nhiều người thường can thiệp vào gia đình người khác, đưa ra lời khuyên mang tính chủ quan. Riêng tôi không dám lạm bàn.

Chồng ngoại tình, tha thứ hay buông bỏ? - Ảnh 1
Nhiều người ngoài cuộc lại thường đưa ra ý kiến chủ quan cho hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Không dám lạm bàn là vì sao? Đằng sau một câu chuyện, khi chúng ta mắt thấy tai nghe hết tất cả các bề nổi. Chúng ta cũng không tài nào nhìn ra những nguyên nhân sâu xa, những mầm mống tiềm ẩn. Thậm chí người trong cuộc cũng không nhìn ra được cho đến một ngày họ thực sự bình tĩnh lại mà suy xét. Chuyện ngoại tình là thế, ẩn đằng sau hành vi sai trái đó, nó có những biến cố dẫn dắt mà chúng ta không thấy hết được.

Ngoại tình là sai. Người đi ngoại tình là sai. Nhưng những người còn lại cũng chưa chắc đã đúng. Chúng ta nói đến cái lỗi của người còn lại, không phải để bao biện cho người đi ngoại tình. Mà là để nhìn nhận mọi việc đa diện hơn, thấu suốt được căn nguyên thì mới xử lý rốt ráo được, cũng như để những việc tương tự không có cơ hội tái diễn ở tương lai.

Thông thường, nếu cặp vợ chồng đã có con cái, mà một trong hai người ngoại tình, tôi thường vẫn khuyên hãy vì con cái mà cố gắng xây dựng lại, nếu có thể. Chính vì đằng sau mỗi câu chuyện ngoại tình đều có những nguyên nhân trắc ẩn. Tôi tin trong số đó vẫn còn những con người không muốn đạp đổ đi hạnh phúc gia đình mình. Họ cần có cơ hội để làm lại từ đầu, để sửa sai. Và nếu đối phương cũng rộng lòng tha thứ cho họ, nếu đối phương cũng chấp nhận nhìn lại mình, đó chính là phước báu lớn nhất của cuộc đời.

Chồng ngoại tình, tha thứ hay buông bỏ? - Ảnh 2
Ngoại tình là sai nhưng người còn lại cũng chưa chắc đúng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ rằng, người giữ cho bản thân mình không gây ra sai lầm, đó là người mạnh mẽ. Nhưng người đã sai lầm mà biết hối cải, biết sửa sai, cũng là người mạnh mẽ và đáng trân trọng. Không cặp vợ chồng nào không làm tổn thương, thậm chí chà đạp lên nhau. Nhưng, cuối cùng vẫn nắm tay cùng nhau vượt qua, bỏ lại quá khứ, bồi đắp tương lai, nhìn con cái lớn lên mỗi ngày – đó mới chính là hôn nhân, với những bài học và những thử thách.

Còn ở trường hợp, nếu vợ chồng ngoại tình nhưng chưa có con, hãy để họ tự quyền quyết định lấy. Lắng nghe trái tim, hỏi lại lí trí, xem bản thân cần gì, muốn gì. Hãy để họ tự quyết định và hãy tôn trọng quyết định của họ. Cuộc đời họ, chúng ta không sống giùm được, nên cũng không có quyền can thiệp hay phán xét.

Chồng ngoại tình, tha thứ hay buông bỏ? - Ảnh 3
Con người ta phải sai trăm chuyện mới hiểu ra trăm điều - Ảnh minh họa: Internet

Vì hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích, cũng không phải là đích đến cuối cùng của tình yêu, nên con người ta buộc lòng phải sai trăm chuyện để hiểu ra trăm điều. Hôn nhân chỉ là bước khởi đầu giai đoạn khác của tình yêu, giống như ta vừa đi hết con đường nội thành và bắt đầu rẽ vào cao tốc. Trên con đường đó, lòng bao dung vị tha và sự lắng nghe là điều cực kì quan trọng.

Tôi tin rằng những đôi vợ chồng sống với nhau đến già, họ chính là đã “tu thành chánh quả” rồi!

Đời sống hôn nhân và những sự thật phũ phàng

Đời sống hôn nhân và những sự thật phũ phàng

Hãy yêu lấy bản thân bằng cách sống thật vui vẻ, làm đẹp, tự thưởng cho mình. Giống như đàn ông vậy, họ luôn sống cho bản thân trước, luôn nghĩ cho mình trước.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình có nên tha thứ cho chồng ngoại tình chồng ngoại tình làm gì khi chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 5 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 18 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 10 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống