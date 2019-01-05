Hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích, cũng không phải là đích đến cuối cùng của tình yêu, nên con người ta buộc lòng phải sai trăm chuyện để hiểu ra trăm điều. Hôn nhân chỉ là bước khởi đầu giai đoạn khác của tình yêu, giống như ta vừa đi hết con đường nội thành và bắt đầu rẽ vào cao tốc.

Nhiều người vẫn thường hỏi tôi rằng: Nếu chồng ngoại tình, nên tha thứ hay ly hôn? Thực sự mà nói, tôi thấy rất nhiều người thường can thiệp vào gia đình người khác, đưa ra lời khuyên mang tính chủ quan. Riêng tôi không dám lạm bàn. Nhiều người ngoài cuộc lại thường đưa ra ý kiến chủ quan cho hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet Không dám lạm bàn là vì sao? Đằng sau một câu chuyện, khi chúng ta mắt thấy tai nghe hết tất cả các bề nổi. Chúng ta cũng không tài nào nhìn ra những nguyên nhân sâu xa, những mầm mống tiềm ẩn. Thậm chí người trong cuộc cũng không nhìn ra được cho đến một ngày họ thực sự bình tĩnh lại mà suy xét. Chuyện ngoại tình là thế, ẩn đằng sau hành vi sai trái đó, nó có những biến cố dẫn dắt mà chúng ta không thấy hết được.

Ngoại tình là sai. Người đi ngoại tình là sai. Nhưng những người còn lại cũng chưa chắc đã đúng. Chúng ta nói đến cái lỗi của người còn lại, không phải để bao biện cho người đi ngoại tình. Mà là để nhìn nhận mọi việc đa diện hơn, thấu suốt được căn nguyên thì mới xử lý rốt ráo được, cũng như để những việc tương tự không có cơ hội tái diễn ở tương lai. Thông thường, nếu cặp vợ chồng đã có con cái, mà một trong hai người ngoại tình, tôi thường vẫn khuyên hãy vì con cái mà cố gắng xây dựng lại, nếu có thể. Chính vì đằng sau mỗi câu chuyện ngoại tình đều có những nguyên nhân trắc ẩn. Tôi tin trong số đó vẫn còn những con người không muốn đạp đổ đi hạnh phúc gia đình mình. Họ cần có cơ hội để làm lại từ đầu, để sửa sai. Và nếu đối phương cũng rộng lòng tha thứ cho họ, nếu đối phương cũng chấp nhận nhìn lại mình, đó chính là phước báu lớn nhất của cuộc đời.

Ngoại tình là sai nhưng người còn lại cũng chưa chắc đúng - Ảnh minh họa: Internet Tôi nghĩ rằng, người giữ cho bản thân mình không gây ra sai lầm, đó là người mạnh mẽ. Nhưng người đã sai lầm mà biết hối cải, biết sửa sai, cũng là người mạnh mẽ và đáng trân trọng. Không cặp vợ chồng nào không làm tổn thương, thậm chí chà đạp lên nhau. Nhưng, cuối cùng vẫn nắm tay cùng nhau vượt qua, bỏ lại quá khứ, bồi đắp tương lai, nhìn con cái lớn lên mỗi ngày – đó mới chính là hôn nhân, với những bài học và những thử thách. Còn ở trường hợp, nếu vợ chồng ngoại tình nhưng chưa có con, hãy để họ tự quyền quyết định lấy. Lắng nghe trái tim, hỏi lại lí trí, xem bản thân cần gì, muốn gì. Hãy để họ tự quyết định và hãy tôn trọng quyết định của họ. Cuộc đời họ, chúng ta không sống giùm được, nên cũng không có quyền can thiệp hay phán xét. Con người ta phải sai trăm chuyện mới hiểu ra trăm điều - Ảnh minh họa: Internet Vì hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích, cũng không phải là đích đến cuối cùng của tình yêu, nên con người ta buộc lòng phải sai trăm chuyện để hiểu ra trăm điều. Hôn nhân chỉ là bước khởi đầu giai đoạn khác của tình yêu, giống như ta vừa đi hết con đường nội thành và bắt đầu rẽ vào cao tốc. Trên con đường đó, lòng bao dung vị tha và sự lắng nghe là điều cực kì quan trọng. Tôi tin rằng những đôi vợ chồng sống với nhau đến già, họ chính là đã “tu thành chánh quả” rồi!

Đời sống hôn nhân và những sự thật phũ phàng Hãy yêu lấy bản thân bằng cách sống thật vui vẻ, làm đẹp, tự thưởng cho mình. Giống như đàn ông vậy, họ luôn sống cho bản thân trước, luôn nghĩ cho mình trước.

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