Đời sống hôn nhân và những sự thật phũ phàng

Phụ nữ yêu 04/01/2019 10:51

Hãy yêu lấy bản thân bằng cách sống thật vui vẻ, làm đẹp, tự thưởng cho mình. Giống như đàn ông vậy, họ luôn sống cho bản thân trước, luôn nghĩ cho mình trước.

Trong đời sống hôn nhân, người ta thường cư xử theo cảm tính hoặc theo chuẩn mực đạo lý do người xưa truyền lại. Tuy nhiên, việc áp dụng sai cách hoặc không phù hợp sẽ dẫn đến những kết cục rất vô lý, rất trái khoáy.

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Trong hôn nhân có rất nhiều điều trái ngược với suy nghĩ của chúng ta - Ảnh minh họa: Internet

Đơn cử như việc người ta thường khuyên phụ nữ nên nhẫn nhịn, chịu nhục, hạ mình xuống để giữ hạnh phúc gia đình. Cho dù bị chồng đối xử bất công, thậm chí đánh chửi, ngoại tình, cũng chấp nhận tha thứ bỏ qua hết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Người ta tin rằng, hạnh phúc lâu dài hay không phụ thuộc vào sự nhẫn nhịn của đàn bà, và sự nhẫn nhịn đó chính là thứ kéo người đàn ông đang mê muội kia trở về với gia đình.

Thực tế, việc phụ nữ nhẫn nhịn quá mức sẽ khiến đàn ông khinh thường. Càng nhẫn nhịn, đàn ông càng thấy người phụ nữ nhu nhược, không có tiếng nói, và cho phép mình mặc sức tùy ý hành xử. Đàn ông không hề cám ơn nếu phụ nữ nhẫn nhục. Một người đàn ông đủ tốt sẽ không để vợ mình phải nhẫn nhục, bởi vì anh ta sẽ bảo vệ vợ mình và duy trì sự công bằng trong gia đình. Một người đàn ông chưa đủ tốt, anh ta sẽ gây ra lỗi lầm, và việc nhẫn nhịn quá mức của người vợ sẽ khiến anh ta không còn tôn trọng đối phương nữa.

Vì vậy, thực tế phũ phàng rằng trong hôn nhân, càng nhẫn nhịn càng hạ mình, thì càng bị thiếu tôn trọng, càng bị chà đạp. Đừng quên rằng, chân lý nằm ở chỗ nếu muốn được tôn trọng, trước hết phải tự tôn trọng chính mình. Chồng hoặc vợ sẽ tôn trọng bạn nếu bạn biết rõ giá trị của mình, và đâu là giới hạn có thể chấp nhận được. Chúng ta tránh việc quá soi xét và lên án chỉ trích nhau, giới hạn của chúng ta có thể rộng lượng một chút, nhưng không có nghĩa là chúng ta tha thứ nhẫn nhục vô điều kiện.

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Phụ nữ càng nhẫn nhịn hạ mình thì càng không được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Một thực tế phũ phàng khác, hạnh phúc gia đình không thể được giữ gìn bởi một người. Một cánh én không làm nên mùa xuân. Hạnh phúc hôn nhân cũng vậy, chỉ một bên cố gắng thì mãi mãi cũng không được hạnh phúc. Đừng cố níu giữ một đầu dây khi bên kia người ta cứ tìm cách cắt đứt đi. Ngồi xuống nói chuyện để có thể xử lý mọi vấn đề, tìm lại tiếng nói chung, hoặc quy ước để cùng hành động chung. Tuy nhiên, nếu đối phương đã không muốn “hợp tác”, sự cố gắng của bạn là bằng thừa.

Một sự thật phũ phàng khác nữa, rằng đừng bao giờ tin lời các anh chồng mỗi khi anh ấy nói không quan tâm đến ngoại hình của bạn. Hãy phân biệt rõ giữa việc anh ta vẫn sống cùng bạn vì những giá trị tuyệt vời của bạn, với việc bạn còn đẹp hay không, hai thứ này hoàn toàn tách biệt trong mắt đàn ông. Đàn ông cần vợ mình, nhưng cũng thích cái đẹp. Vì vậy, hãy làm đẹp.

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Phụ nữ càng yêu bản thân mình thì càng được đàn ông trân quý - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tin rằng cứ hi sinh hết cho chồng con thì sẽ được đền đáp xứng đáng, người chồng sẽ càng trân quý mình. Thực tế, bạn càng biết yêu quý bản thân mình thì đàn ông càng trân quý bạn. Vì vậy đừng dại dột mà bỏ bê thân mình để mãi hy sinh cho kẻ khác. Hãy yêu lấy bản thân bằng cách sống thật vui vẻ, làm đẹp, tự thưởng cho mình. Giống như đàn ông vậy, họ luôn sống cho bản thân trước, luôn nghĩ cho mình trước!

Đôi lúc, đạo lý cũng chỉ để tham khảo thôi. Nhìn vào thực tế để sống, sẽ tốt hơn!

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