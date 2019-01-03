Làm mẹ đơn thân: Bản lĩnh và gai góc hơn phụ nữ khác cả vạn lần

Nhìn con gái yên bình trong vòng tay mẹ mà thấy thương chị vô cùng. Bây giờ tôi mới thấu hết được những nỗi cực nhọc và xót xa mà chị phải trải qua. Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân khó hơn cả vạn lần!

Chỉ những ai đã làm mẹ đơn thân mới hiểu thấu được những khổ ải mình đã và đang trải qua. Đã từng có những phút yếu lòng, những lúc muốn buông xuôi cuộc đời nhưng nhìn con lại gồng mình lên chiến đấu. Làm mẹ đơn thân phải bản lĩnh để kiếm tiền, để vừa làm cha vừa làm mẹ. Làm mẹ đơn thân càng phải gai góc để mặc kệ miệng lưỡi người đời, để cười lên trên tất cả những nỗi xót xa và cay đắng. Làm mẹ đơn thân phải gai góc, để cười lên tất cả những nỗi xót xa và cay đắng - Ảnh minh họa: Internet Vừa rồi lên thành phố chơi, tôi mới có dịp qua thăm chị họ của mình. Chị đón tôi bằng nụ cười hiền lành. Bao nhiêu năm không gặp, chị trở nên điềm tĩnh rất nhiều. Ngày trước, chị là người xốc nổi, cứ làm những điều mình thích bất chấp ai ngăn cản. Nhưng bây giờ, trên gương mặt chị là sự từng trải, sự điềm nhiên của một người phụ nữ đi bao bao nhiêu sóng gió.

Đứa con gái lên 4 của chị nũng nịu, chạy lại ôm mẹ. Nhìn hai mẹ con, tôi thật sự thấy mừng cho chị. Tôi buột miệng: “Hay em cũng không lấy chồng, vài ba năm nữa kiếm đứa con. Làm mẹ đơn thân cho vui vẻ, khỏi bước vào hôn nhân để phải khổ sở". Chị nhìn tôi và bảo: “Ừ, nói thì nghe đơn giản lắm. Nhưng làm mẹ đơn thân là nước mắt, là tủi hổ, là những nỗi xót xa không ai hiểu thấu đâu em à!”. Rồi chị kể, năm cuối đại học chị phát hiện có thai nhưng người yêu bắt phá. Chị thương con nên không muốn bỏ. Anh ta khuyên nhủ không được, quay ra dọa nạt, uy hiếp. Không lay chuyển được chị, anh ta bỏ rơi chị và cắt đứt liên lạc. Kẻ thề thốt yêu chị lại khốn nạn đến tận cùng như vậy đó.

Anh ta bắt ép chị phá thai nhưng chị không thể bỏ đi đứa con của mình - Ảnh minh họa: Internet Một cô gái không nghề nghiệp với cái thai trong bụng ngày một lớn lên, chị như người đang chết đuối. Ba mẹ chị thì vô cùng nghiêm khắc, họ là nhà giáo nên không chấp nhận chuyện con gái phá hỏng gia phong. Cay đắng, chị quay lại thành phố. Chị đi làm thêm kiếm tiền, người ốm yếu xanh xao. May sao chị còn vài người bạn tốt, họ bớt tiền ăn, tiền học mua tấm áo, bịch tã khi chị sinh con. Cũng chẳng thể nhờ ai mãi được, con đỏ hỏn chị gượng dậy nhận việc về nhà làm. Con lớn hơn chị gửi trẻ rồi kiếm việc làm. Nhờ trời thương nên con chị ít quấy khóc, ốm đau như những đứa trẻ khác. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Nuôi một đứa con đã khổ, làm mẹ đơn thân nổi khổ sở ấy nhân lên gấp nhiều lần. Thức đêm thức hôm, mệt mỏi cỡ nào cũng qua nhưng để con thiếu thốn người làm mẹ khổ tâm nhiều lắm. Chị chạnh lòng khi con người ta ấm êm, hạnh phúc còn con mình lay lắt, sống khổ cực. Hạnh phúc mà chị đang có được đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt - Ảnh minh họa: Internet Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng như vậy cuộc đời của con sẽ ra sao? Làm mẹ đơn thân đau đớn, mệt mỏi, tủi hổ và cả xót xa. Để vượt lên tất cả những điều đó chỉ còn một cách là phải mạnh mẽ. Bình yên bây giờ chị đang có được đánh đổi bằng bao nước mắt. Nhìn con gái yên bình trong vòng tay mẹ mà thấy thương chị vô cùng. Bây giờ tôi mới thấu hết được những nỗi cực nhọc và xót xa mà chị phải trải qua. Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân khó hơn cả vạn lần!

Đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, phụ nữ chúng ta có phẩm giá của mình Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng dại dột “ăn nem” để trả thù. Cũng đừng vì sống với một người chồng quá tệ bạc, vô tâm, vũ phu mà tìm đến một bờ vai khác để tìm chút hơi ấm yêu thương. Khi giữ được phẩm giá của mình, ta có quyền khinh khi, chê bai hạng đàn ông chỉ sống vì thể xác.

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