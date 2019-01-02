Rất nhiều đàn ông giỏi 'chuyện ấy' nhưng ít người biết cách yêu

Rất nhiều người đàn ông trở thành chồng nhưng không hề biết cách yêu thương vợ mình. Lẽ ra là vợ chồng, phải trân trọng người cùng mình đi qua mọi bão tố, khó khăn. Nhưng rồi, khi thanh xuân vợ qua đi, nhan sắc vợ xuống dốc bởi những lần sinh nở, bởi những lo toan vun vén cho gia đình thì đàn ông chê bai rồi ngoại tình...
- Đừng than ế, cưới chồng muộn mới là chân lý!
- Phụ nữ nên nhớ: Chung thủy là một dạng của ý thức, chỉ cần đàn ông muốn là sẽ làm được
Khoảng cách giữa tình yêu và tình dục với đàn ông xa vời lắm. Bởi, họ có thể dễ dàng lên giường với bất kì người phụ nữ nào cho dù không có tình yêu. Bất chấp tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích, tính cách… miễn là đàn ông có hứng thú đều có thể lên giường được. Sự thật phũ phàng: Đàn ông rất giỏi làm tình nhưng với người đàn bà bên cạnh – họ không hề biết cách yêu thương.
Tình yêu vượt lên trên tất cả những hấp lực về giới tính. Bởi khi người ta yêu nhau thật sự sẽ coi nhẹ ngoại hình, địa vị, vật chất… Sẽ bên cạnh nhau những lúc sóng gió cũng như bình yên. Tình yêu nam nữ vốn dĩ đã đẹp nhưng tình nghĩa vợ chồng còn đẹp hơn thế nữa. Bởi không phải ngẫu nhiên mà giữa hàng triệu con người, ta lại gặp gỡ, yêu thương rồi gắn bó cả cuộc đời với một người xa lạ. Thế nhưng, trải qua những chặng đường hôn nhân mấy người đàn ông thêm yêu thương và trân trọng người bạn đời của mình? Hiếm lắm!
Đàn ông thật lạ, họ rất dễ dàng nói lời yêu nhưng tình yêu của họ thay đổi nhanh chóng. Ngày mới yêu nhau, họ săn đón, vồ vập. Họ nồng nhiệt quan tâm phụ nữ. Nhưng “cả thèm chóng chán”, khi đã có được người phụ nữ ấy rồi họ lại xao nhãng, ngày càng nguội lạnh và nhạt nhẽo trong tình yêu.
Có những tình yêu lấy tình dục làm nền tảng. Nghĩa là người đàn ông ấy đến với người phụ nữ mục đích chỉ để thỏa mãn. Sau giờ phút ấy lại tiếp tục vô tâm, vô tình. Người phụ nữ vì níu kéo và gìn giữ tình yêu lại đáp ứng mọi đòi hỏi của đàn ông. Một tình yêu như thế, phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương.
Rất nhiều người đàn ông trở thành chồng nhưng không hề biết cách yêu thương vợ mình. Lẽ ra là vợ chồng, phải trân trọng người cùng mình đi qua mọi bão tố, khó khăn. Nhưng rồi, khi thanh xuân vợ qua đi, nhan sắc vợ xuống dốc bởi những lần sinh nở, bởi những lo toan vun vén cho gia đình thì đàn ông chê bai rồi đi ngoại tình. Đàn ông ngoại tình, điều họ hướng đến luôn là chiếc giường. Họ thèm khát eo thon, ngực bự, thân hình gợi cảm, làn da mịn màng của những người phụ nữ ngoài kia.
Với đàn ông ngoại tình, trong trái tim họ sẽ chẳng bao giờ tồn tại tình yêu. Nhiều người đàn ông, ăn chơi bên ngoài nhưng bước chân về nhà miệng vẫn ngọt ngào yêu vợ. Họ chẳng yêu ai hết cả trừ bản thân mình. Họ rất giỏi làm tình và thứ họ để tâm duy nhất chính là những xúc cảm của tình dục chứ chẳng phải là nỗi đau hay vết thương của bất kì ai.
Trong tình yêu dĩ nhiên không thể thiếu được tình dục. Nhưng quá coi trọng tình dục để đánh mất đi những thứ quý giá nhất trong cuộc đời thì đàn ông tự bán rẻ chính mình. Đàn ông tử tế sẽ luôn biết trân trọng và yêu thương người đàn bà bên cạnh mình. Bao nhiêu biến động, bao nhiêu cám dỗ trong lòng vẫn hướng về vợ. Người đàn ông như thế thật đáng trân trọng!