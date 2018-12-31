Đừng than ế, cưới chồng muộn mới là chân lý!

Phụ nữ yêu 31/12/2018 11:21

Có chồng hay không, không phải thước đo về “sự ổn định” của cuộc đời người phụ nữ. Có chồng chưa bao giờ là ổn định. Mọi giai đoạn cuộc sống đều có bão tố. Ổn định hay không nằm tại tâm thức con người, tâm an yên thì cuộc sống an yên.

Một điều lạ là nhiều cô gái rất hay than ế dù chỉ mới bước qua tuổi 20. Thôi thì khi ấy, than ế chỉ xem như vui miệng, đôi mươi cũng cần có người yêu để trải nghiệm một vài thứ hay ho.

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Nhiều cô gái than ế khi vừa mới bước qua tuổi 20 - Ảnh minh họa: Internet

Tầm 23, phụ nữ chuyển từ than ế sang “than chưa có chồng”. Tuổi này, lắm cô bạn sau khi ra trường thì cưới chồng sinh con. Ai đến dự đám cưới cũng mạnh mẽ đăng ảnh dự tiệc kèm một câu hỏi quen thuộc: “Khi nào tới mình?”. Năm 24 tuổi, lại hỏi câu này lần 2. Năm 25 tuổi, hỏi lần 3. Hỏi mãi cho đến khi chính mình được đeo nhẫn cưới, đi phát thiệp.

Nhiều người phụ nữ đã sống như thể cưới chồng là một món quà. “Chồng” giống như một thành tựu của cuộc sống. Giống như bằng đại học vậy. Chồng trở thành một thứ tiêu chí, thước đo và là điều kiện cần của một người phụ nữ. Những người xung quanh cũng hồ hởi góp mặt vào câu chuyện này với những lời hỏi han dồn dập: “Khi nào có chồng”, “Sao chưa cưới chồng”, “Chừng nào cưới”? Phụ nữ lấy chồng càng muộn hoặc không lấy chồng, thường bị dè bỉu.

Nhưng, lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng. Hãy lấy chồng khi đã sẵn sàng. Thế nào là đã sẵn sàng? Là khi người phụ nữ đó đã có đủ năm tháng hưởng thụ tuổi trẻ. Là khi người phụ nữ đó đã đủ vững vàng về tài chính. Khi người phụ nữ đó đã đủ trải nghiệm về nội tâm. Khi người phụ nữ đó đã chinh phục được đam mê. Người phụ nữ đó đã biết cách sống hạnh phúc, biết cách yêu bản thân mình, biết cách tự chủ lấy cuộc đời mình.

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Có chồng hay chưa, không phải là thước đo của sự ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Người chưa kết hôn lại mong muốn có chồng có con, thèm khát được sống trong gia đình bé nhỏ riêng của mình. Nhưng người kết hôn rồi lại khác, họ thèm khát giây phút tự do của người độc thân. Những cô nàng cưới chồng quá sớm, dù hôn nhân hạnh phúc hay không, vẫn tiếc nuối vì đã bỏ qua một thời thanh xuân rực lửa tự do – một thời thanh xuân được sai lầm, được phóng túng, được trải nghiệm. Khi kết hôn rồi, ai cho phép bản thân sai lầm và phóng túng nữa?

Là phụ nữ, đừng để bản thân bước vào hôn nhân quá sớm. Tận dụng tuổi trẻ để trải nghiệm, làm đẹp, phấn đấu thăng tiến, tích lũy một số tiền, đi du lịch, thực hiện một vài sở thích cá nhân, yêu thêm vài người để biết ai hợp với mình, quan tâm cha mẹ nhiều một chút vì sau này có thể sẽ không còn thời gian dành cho họ nữa.

Cũng đừng than ế, đừng mong mỏi chuyện chồng con, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi lời thúc ép xung quanh. Kết hôn cũng là cái duyên nợ, không phải muốn mà được. Nhưng duyên nợ đến trễ hơn người khác, đó cũng là cái may mắn cho mình. Là số mệnh để cho đủ trưởng thành, cho mỏi gối chùn chân, thì ngày đến bến đỗ mới thực sự ý nghĩa. Phụ nữ có thể tự mình sống hạnh phúc, không cần phải phụ thuộc vào đàn ông.

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Phụ nữ nên nhớ, tâm an yên thì cuộc sống sẽ an yên! - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên, có chồng hay không, không phải thước đo về “sự ổn định” của cuộc đời người phụ nữ. Có chồng chưa bao giờ là ổn định. Mọi giai đoạn cuộc sống đều có bão tố. Ổn định hay không nằm tại tâm thức con người, tâm an yên thì cuộc sống an yên.

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