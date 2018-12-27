Khổ khi yêu một người đàn ông ở tuổi 25

Chấp nhận đàn ông 25 không tiền, không sự nghiệp đã khó. Nhưng chấp nhận sự nông cạn của họ lại càng khó hơn. Yêu đàn ông 25 là cái khổ của sự chịu đựng những sai lầm, những ngu ngốc, sự háo thắng và ích kỉ trẻ con của anh ta...

Đàn ông tuổi 25 là khoảng thời gian chông chênh nhất. Sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, tiền tài còn dang dở, tâm hồn còn nông cạn, bản lĩnh còn nửa vời. Đàn ông ở tuổi 25, đáng thương bởi đang bị vùi dập, cần được yêu bởi đang bị thử thách. Phụ nữ nào dám yêu đàn ông lưng chừng 25, hẳn đã gom trong mình hết thứ can đảm đời người. Can đảm vì không phải sự hi sinh ấy sẽ đem lại quả ngọt. Can đảm vì, không gì khổ như yêu đàn ông 25! Đàn ông 25 - lứa tuổi chông chênh nhất của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chấp nhận yêu đàn ông 25, đồng nghĩa với việc chấp nhận người đàn ông ấy không tiền. Một khi đàn ông không làm được chỗ dựa về vật chất, phụ nữ phải tự mình gồng gánh và nỗ lực phấn đấu rất nhiều để ổn định cuộc sống riêng của mình. Đừng nghĩ phụ nữ giỏi giang có tiền tài thì không cần vật chất đàn ông – họ thậm chí còn cần nhiều hơn nữa chỉ để có cảm giác an tâm. Nếu không thể dựa vào người đàn ông, ngay lập tức phụ nữ sẽ cảm thấy cô đơn.

Và phụ nữ chấp nhận một người đàn ông 25 không tiền, không sự nghiệp – không có nghĩa là mãi mãi chấp nhận như vậy. Phụ nữ muốn tận mắt nhìn thấy sự nỗ lực của anh ta, muốn cùng anh ta gầy dựng tương lai, muốn ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Nhưng không phải người đàn ông lưng chừng 25 nào cũng làm được điều đó. Họ mãi hoay hoay trong sự bất lực của mình, khiến người phụ nữ bên cạnh lần lượt thất vọng. Rồi họ chọn cách ra đi. Chẳng ai trồng cây mà không muốn có quả cả. Ngay cả khi không cần quả, cũng mong cầu rằng cái cây ấy phải lớn lên thật khỏe mạnh. Bỏ cả quãng thời gian thanh xuân để bên cạnh một người đàn ông không tiền, đến lúc rời đi vì thấy anh ta không biết nỗ lực, lại bị thiên hạ đàm tiếu “yêu vì tiền”.

Yêu đàn ông tuổi 25, nghĩa là chấp nhận cả những nông cạn và chưa trưởng thành của anh ta - Ảnh minh họa: Internet Chấp nhận đàn ông 25 không tiền, không sự nghiệp đã khó. Nhưng chấp nhận sự nông cạn của họ lại càng khó hơn. Khổ như yêu đàn ông 25 là cái khổ của sự chịu đựng những sai lầm, những ngu ngốc, sự háo thắng và ích kỉ trẻ con của anh ta mà không được phân trần với ai. Ai cũng phải vấp ngã và sai lầm mới dần trưởng thành và khôn ngoan. Đàn ông 25 lại cần phải vấp ngã nhiều hơn nữa, cần phải dấn thân và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Trên đường đi ấy, những lỗi lầm là từng vết dao cứa vào trái tim người phụ nữ đang kề bên. Đàn ông 25 còn quá mải mê với cuộc sống nên chưa đủ những chiêm nghiệm để hiểu ra mình sai điều gì. Vì không hiểu, anh ta không thể thay đổi được. Nó giống như quy luật vậy, phải có giai đoạn, trải qua giai đoạn thì mới có kết quả. Người phụ nữ bên cạnh đàn ông 25 chỉ có thể chọn lựa: Hoặc tiếp tục chịu đựng để ở bên cạnh, hoặc rời đi. Đau lòng thay, sự rời đi của phụ nữ lại dễ dàng khiến người đàn ông 25 tỉnh ngộ, hơn là việc tiếp tục hi sinh để ở bên cạnh với tình yêu thương vô bờ. Yêu đàn ông 25, đàn bà ở giữa hai sự lựa chọn: Chịu đựng hoặc rời đi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông 25 - cuộc đời còn quá nhiều bất ổn - vì chính bản thân anh ta cũng đem đến đau khổ cho người khác. Sự thành công và từng trải đều phải trả giá. Đàn ông 25 đang trả giá để trưởng thành. Chỉ thương phụ nữ yêu đàn ông 25, chấp nhận bên cạnh anh ta vô điều kiện, rồi sau này nhìn anh ấy cưới một người con gái khác…

Đàn ông Việt Nam, 10 người thì hết 9 vô tâm với vợ Chẳng có nơi nào trên thế giới, hai tiếng Làm Chồng được xem nhẹ như ở Việt Nam. Nhiều người đàn ông cưới vợ khi còn rất trẻ, cứ yêu là cưới, cứ thích cưới là cưới. Họ chưa đủ chín chắn và từng trải để thấu hiểu vai trò của một người chồng là như thế nào.

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