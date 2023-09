Khổ khi yêu một người đàn ông ở tuổi 25

Đàn ông tuổi 25 là khoảng thời gian chông chênh nhất. Sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, tiền tài còn dang dở, tâm hồn còn nông cạn, bản lĩnh còn nửa vời. Đàn ông ở tuổi 25, đáng thương bởi đang bị vùi dập, cần được yêu bởi đang bị thử thách. Phụ nữ nào dám yêu đàn ông lưng chừng 25, hẳn đã gom trong mình hết thứ can đảm đời người. Can đảm vì không phải sự hi sinh ấy sẽ đem lại quả ngọt. Can đảm vì, không gì khổ như yêu đàn ông 25!

Đàn ông 25 - lứa tuổi chông chênh nhất của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chấp nhận yêu đàn ông 25, đồng nghĩa với việc chấp nhận người đàn ông ấy không tiền. Một khi đàn ông không làm được chỗ dựa về vật chất, phụ nữ phải tự mình gồng gánh và nỗ lực phấn đấu rất nhiều để ổn định cuộc sống riêng của mình. Đừng nghĩ phụ nữ giỏi giang có tiền tài thì không cần vật chất đàn ông – họ thậm chí còn cần nhiều hơn nữa chỉ để có cảm giác an tâm. Nếu không thể dựa vào người đàn ông, ngay lập tức phụ nữ sẽ cảm thấy cô đơn.