Phụ nữ tự kiếm tiền: Dám mua thứ mình thích, dám bỏ kẻ làm khổ mình

Trong một cuộc hôn nhân, nếu chỉ có người đàn ông đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình thì đừng đòi hỏi sự bình đẳng. Anh ta sẽ làm chủ, sẽ quyết định mọi thứ. Người vợ lệ thuộc tài chính chỉ có quyền nghe theo mà thôi.

Không độc lập về kinh tế thì đừng mong độc lập về bất cứ điều gì. Phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu rằng để được hạnh phúc, để làm bất cứ điều mình thích thì tự bản thân mình phải kiếm được tiền. Đừng mong nương dựa hay nhờ vả vào ai, bởi vì những thứ không thuộc về mình, có dễ dàng rồi cũng mất đi nhanh chóng. Những thứ có được, không phải do bản thân mình làm ra thì cũng mất đi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Cưới được chồng giàu – dĩ nhiên rất tốt, nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ được ấm êm, hạnh phúc cả đời. Đàn ông khi yêu thương nồng nhiệt, sẵn sàng thề thốt, sẵn sàng chi tiền cho người phụ nữ bên cạnh. Nhưng sự chung thủy vốn dĩ chỉ là thời điểm, khi anh ta quay lưng thì lại bạc bẽo vô cùng. Cứ tin rằng cưới chồng giàu có là mặc nhiên sung sướng thì đàn bà đã sai rồi!

Nhiều người phụ nữ khác gia đình có điều kiện lại nói rằng: “Tôi có cha mẹ lo thì tôi còn sợ gì nữa!”. Nếu mãi tiêu tiền của cha mẹ, núp trong cái kén bảo bọc đó thì bạn vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành. Dù gia đình có giàu có bao nhiêu, niềm hạnh phúc của cha mẹ là thấy con mình tự lập, tự đứng vững ngoài đời. Họ sẽ thanh thản trong ý nghĩa, nếu không có cha mẹ đứa con gái ấy vẫn có thể tự lo cho mình. Tiêu tiền thì ai cũng thích. Nhưng cảm giác tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra là cảm giác rất tuyệt vời. Bạn có tiền, bạn dám mua thứ mình thích mà chẳng cần nhìn mặt hay xin xỏ ai cả. Những thứ do mình làm nên sẽ giá trị hơn những thứ người khác cho. Đó cũng là cách phụ nữ tạo dựng giá trị cho bản thân mình. Một người phụ nữ đẹp đàn ông sẽ mê, nhưng một người phụ nữ giỏi giang đàn ông sẽ rất nể. Người phụ nữ ấy sống bằng chính đôi chân của mình mà chẳng cần cái bóng của ai cả.

Cưới một người chồng giàu, không có gì đảm bảo bạn sẽ yên ấm cả đời - Ảnh minh họa: Internet Khi bạn độc lập về tài chính, bạn sẽ là người tự do. Trong một cuộc hôn nhân, nếu chỉ có người đàn ông đi làm kiến tiền nuôi sống gia đình thì đừng đòi hỏi sự bình đẳng. Anh ta sẽ làm chủ, sẽ quyết định mọi thứ. Người vợ lệ thuộc tài chính chỉ có quyền nghe theo. Dù người chồng giàu có, khi bạn tiêu một đồng bạn cũng phải nhìn mặt anh ta. Sống như thế, phụ nữ có tự do không? Hơn nữa, khi phụ thuộc vào chồng, dẫu chồng có chưa tốt, tệ bạc, mắc khuyết điểm thì phụ nữ cũng cắn răng mà chịu. Bởi nếu không chịu đựng được thì lấy tiền đâu nuôi con, lấy tiền đâu để sinh sống? Phụ nữ không có tiền rất sợ một cuộc sống rời xa chồng. Nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ không dám bỏ chồng tệ bạc ngoài vì con còn vì phụ thuộc kinh tế. Khi bạn làm ra tiền, bạn mới có quyền lên tiếng trong gia đình. Bạn bình đẳng với chồng trong mọi quyết định. Và người chồng cũng sẽ tôn trọng bạn hơn. Mặc khác, khi bạn có tiền, bạn sẽ dám đá văng một kẻ chẳng ra gì ra khỏi cuộc đời mình. Bạn không sợ buồn, cũng chẳng sợ mình không sống nổi. Có tiền bạn cũng mau chóng lấy lại cân bằng và bước tiếp. Khi bạn có tiền, bạn dám đá văng một kẻ tệ bạc ra khỏi cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Bởi vậy, là phụ nữ hiện đại và khôn ngoan, chúng ta sẽ chăm chỉ kiếm tiền thay vì tìm kiếm một người đàn ông thật giàu cho mình nương dựa. Đàn bà nhớ nhé, khi và chỉ khi kiếm được tiền, bạn mới được bình đẳng trong hôn nhân.

Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không Phụ nữ hãy biết rằng, ngoại tình là con đường tử, là thứ độc dược chết người. Đàn bà khôn ngoan sẽ không lựa chọn đi trên con đường đó.

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