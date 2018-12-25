Gửi người yêu cũ: Thanh xuân đã trao hết để cuối cùng anh lại chọn ở bên người phụ nữ khác

Tâm sự gia đình 25/12/2018 10:17

Điều một người phụ nữ cần chỉ là anh thật sự có dũng khí để ở bên và mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi, tình yêu cũng chẳng thắng được những thứ gọi là dĩ diện, gọi là sự nghiệp.

Ngày mới quen, biết rằng anh còn nhiều bất ổn, sự nghiệp còn bấp bênh. Nhưng vì cử chỉ chân thành, lòng dạ ngay thẳng, em nghĩ vậy mà thương. Giữa bao người đàn ông hào hoa phong nhã, chỉ độc mỗi anh như cây cỏ dại ven đường. Đơn độc, bụi bặm, phong sương và giản đơn. Người ta tài giỏi là thế, đạo mạo là thế, nhà cao cửa rộng là thế, nhưng em yêu anh vì sự đơn điệu ấy.

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Ngày trước, biết anh còn bất ổn chưa có gì trong tay nhưng em vẫn nguyện ở bên - Ảnh minh họa: Internet

Ngày em đến với anh, mọi người chĩa vào em những ánh mắt dò xét. Tại sao em lại chọn anh? Tại sao em lại yêu anh? Làm sao họ hiểu được! Họ dùng thước đo theo tiêu chuẩn xã hội để đánh giá anh. Còn em dùng thước đo của riêng mình để đánh giá anh. Đàn ông ngoài kia sao có thể so bì.

Yêu anh, chấp nhận khổ cực vì anh. Những buổi hẹn hò giản đơn nhất, chúng ta ngồi trước cửa nhà uống sữa đậu nành, ngắm xe cộ qua lại, cùng nói về tương lai. Em bảo em không cần gì. Em không cần ăn ngon, em không cần mặc đẹp, em chẳng cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần được ở bên anh, được yêu anh, là hạnh phúc lắm rồi!

Vì anh, em nỗ lực bản thân hơn bao giờ hết. Em muốn mình thật giỏi giang, thật vững vàng để có thể hỗ trợ anh trên con đường xây dựng sự nghiệp. Em muốn vinh quang của anh sẽ luôn có bóng hình em cận kề. Em đã tin rằng sự hi sinh của em sẽ được đền đáp vào ngày mai. Tất cả những gì em cố gắng, mọi thứ em chấp nhận thiệt thòi, đều là vì anh, vì tương lai của anh, mà tương lai anh là tương lai của chúng ta.

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Tình yêu chẳng thể thắng nổi cái gọi là sĩ diện, gọi là sự nghiệp của anh - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuối cùng, 5 năm qua đi anh lại để em một mình với nỗi buồn ngập ngụa, với đau thương triền miên. Anh không vượt qua được áp lực dư luận, anh không bỏ qua được mặc cảm sĩ diện của anh. Anh chọn bỏ rơi em. Anh nói anh không lo được cho em, bây giờ anh muốn dốc sức vì sự nghiệp của mình.

Anh nói: “Để em tìm được người tốt hơn, người có thể lo cho em mọi thứ". Vậy từ đầu đến với nhau để làm gì? Vốn dĩ em chẳng coi trọng tiền tài, vật chất. Điều một người phụ nữ cần chỉ là anh thật sự có dũng khí để ở bên và mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng rồi, tình yêu cũng chẳng thắng được những thứ gọi là dĩ diện, gọi là sự nghiệp.

Sau chia tay vài năm, em biết anh ổn hơn, vững vàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Và rồi, người con gái ở bên cạnh anh không phải là em. Là ngày xưa em ngu dại lựa chọn hi sinh thanh xuân cho một người đàn ông hay tại lòng dạ anh bạc bẽo? Để rồi, sau khi anh có tất cả mọi thứ, người được hưởng lại là một người đàn bà khác.

Gửi người yêu cũ: Thanh xuân đã trao hết để cuối cùng anh lại chọn ở bên người phụ nữ khác - Ảnh 3
Phải chăng yêu hết lòng hết dạ rồi sẽ chỉ nhận về thiệt thòi? - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời vốn dĩ khó lường, mà lòng người lại khó đoán. Dốc cạn thanh xuân cho một người, nghĩ rằng sẽ được đền đáp hóa ra lại chỉ nhận về đau thương. Sau một cuộc tình, người đàn ông dễ dàng tìm được hạnh phúc, tìm được tình yêu mới nhưng người phụ nữ thì chẳng dễ dàng để quên. Phải chăng, yêu hết lòng hết dạ rồi sẽ chỉ nhận về thiệt thòi?

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