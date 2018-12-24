Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ

Với người đàn bà sau ly hôn, một cái ôm siết chặt của con quý giá hơn ngàn lời an ủi của người đời. Tiếng cười của con là động lực khiến đàn bà mạnh mẽ bước qua giông tố.

Ly hôn là một biến cố lớn lao trong cuộc đời người phụ nữ. Đâu ai ngờ rằng, sau khi đặt bút kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn lại là những ngày xót xa, tủi hổ và đầy những tổn thương. Người đàn ông thương yêu nhất lại biến mình kẻ quay lưng. Người đàn bà trong chính cuộc hôn nhân vì đã cho đi quá nhiều nên bây giờ cảm giác như họ đánh mất tất cả. Không chỉ mất gia đình, mất hạnh phúc, mà còn mất đi cả niềm tin vào cuộc sống. Ly hôn mà một biến cố lớn lao trong cuộc đời người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Nhưng chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng, bị nhấn chìm xuống hố sâu tuyệt vọng thì đàn bà sẽ biết được sức mạnh thật sự trong con người mình. Đau đến mấy rồi cũng qua đi. Giông tố rồi sẽ nhường chỗ cho sự bình yên. Đàn bà sẽ bước từng bước trên nỗi đau ấy mà làm lại từ đầu.

Sự mạnh mẽ của người đàn bà đã từng ly hôn là điều không phải ai cũng có được. Họ hiểu lòng người nông sâu khó đoán, họ hiểu những phù phiếm ở đời là vô nghĩa. Hiểu rằng thế gian quá rộng lớn chỉ cần sống cho bản thân và những người mình thật sự thương yêu là đủ rồi. Đàn bà sau ly hôn, họ bước qua thị phi, bước qua sân si nhẹ nhàng. Với họ, tâm mình bình an mới là điều quan trọng nhất. Đàn bà sau ly hôn ngỡ như mất mát quá nhiều nhưng lại được bù đắp bằng tình mẫu tử. Đứa con chính là cứu cánh giúp người đàn bà vượt qua hết mọi biến cố, khổ ải. Người đàn ông tệ bạc, dối lừa, phản trắc nhưng vẫn còn có một người yêu thương đàn bà vô điều kiện. Tình yêu ấy không hề mất đi và cũng chẳng cần đòi hỏi. Với người đàn bà sau ly hôn, một cái ôm siết chặt của con quý giá hơn ngàn lời an ủi của người đời. Một tiếng cười của con là động lực khiến đàn bà mạnh mẽ bước qua giông tố.

Một cái ôm của con, còn quý giá hơn ngàn lời an ủi ngoài kia - Ảnh minh họa: Internet Sau ly hôn, đàn bà chẳng cần gì cả miễn là bên cạnh mình còn có một đứa con. Đàn bà chẳng thể cứ để bản thân bế tắc, nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Sau ly hôn, không chỉ riêng mình mà cả đứa con cũng thấy bất ổn, chông chênh. Chính người mẹ lại làm chỗ dựa cho con, kéo con thoát khỏi nỗi buồn. Đàn bà sau ly hôn, hiểu rằng mình cần tạo dựng tương lai cho con. Đàn bà ra sức và nỗ lực kiếm tiền. Thực tế cho thấy, sau ly hôn những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp rất nhiều. Họ hiểu rằng, chỉ có dựa vào tiền thì tương lai của mình và con mới thật sự vững chắc. Chỉ cần có con bên cạnh, người đàn bà sẽ đạp lên mọi khổ sở, đau thương - Ảnh minh họa: Internet Sau giông tố rồi cuộc đời đàn bà sẽ bình yên. Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ. Rồi đàn bà sẽ đạp lên hết tất cả mọi tị hiềm, mọi nỗi đau mà dắt con đi đến hạnh phúc. Chỉ cần có con, người đàn bà chẳng còn sợ gì nữa cả!

Đàn bà cần một người chồng tử tế, đừng tiếc một kẻ chẳng ra gì Tôi không hiểu, rốt cuộc chị gái mình còn ở bên cạnh một người chồng như vậy để làm gì. Đàn ông mười phần, nếu tốt đẹp phần nào thì cũng nên nghĩ lại. Nhưng ở với anh, ngoài sự cô đơn cùng cực, chị nhận được gì?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-san-quy-gia-nhat-cua-nguoi-dan-ba-sau-ly-hon-chinh-la-dua-con-va-su-manh-me-308945.html