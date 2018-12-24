Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ

Phụ nữ yêu 24/12/2018 11:11

Với người đàn bà sau ly hôn, một cái ôm siết chặt của con quý giá hơn ngàn lời an ủi của người đời. Tiếng cười của con là động lực khiến đàn bà mạnh mẽ bước qua giông tố.

Ly hôn là một biến cố lớn lao trong cuộc đời người phụ nữ. Đâu ai ngờ rằng, sau khi đặt bút kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn lại là những ngày xót xa, tủi hổ và đầy những tổn thương. Người đàn ông thương yêu nhất lại biến mình kẻ quay lưng. Người đàn bà trong chính cuộc hôn nhân vì đã cho đi quá nhiều nên bây giờ cảm giác như họ đánh mất tất cả. Không chỉ mất gia đình, mất hạnh phúc, mà còn mất đi cả niềm tin vào cuộc sống.

Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ - Ảnh 1
Ly hôn mà một biến cố lớn lao trong cuộc đời người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng, bị nhấn chìm xuống hố sâu tuyệt vọng thì đàn bà sẽ biết được sức mạnh thật sự trong con người mình. Đau đến mấy rồi cũng qua đi. Giông tố rồi sẽ nhường chỗ cho sự bình yên. Đàn bà sẽ bước từng bước trên nỗi đau ấy mà làm lại từ đầu.

Sự mạnh mẽ của người đàn bà đã từng ly hôn là điều không phải ai cũng có được. Họ hiểu lòng người nông sâu khó đoán, họ hiểu những phù phiếm ở đời là vô nghĩa. Hiểu rằng thế gian quá rộng lớn chỉ cần sống cho bản thân và những người mình thật sự thương yêu là đủ rồi. Đàn bà sau ly hôn, họ bước qua thị phi, bước qua sân si nhẹ nhàng. Với họ, tâm mình bình an mới là điều quan trọng nhất.

Đàn bà sau ly hôn ngỡ như mất mát quá nhiều nhưng lại được bù đắp bằng tình mẫu tử. Đứa con chính là cứu cánh giúp người đàn bà vượt qua hết mọi biến cố, khổ ải. Người đàn ông tệ bạc, dối lừa, phản trắc nhưng vẫn còn có một người yêu thương đàn bà vô điều kiện. Tình yêu ấy không hề mất đi và cũng chẳng cần đòi hỏi. Với người đàn bà sau ly hôn, một cái ôm siết chặt của con quý giá hơn ngàn lời an ủi của người đời. Một tiếng cười của con là động lực khiến đàn bà mạnh mẽ bước qua giông tố.

Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ - Ảnh 2
Một cái ôm của con, còn quý giá hơn ngàn lời an ủi ngoài kia - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, đàn bà chẳng cần gì cả miễn là bên cạnh mình còn có một đứa con. Đàn bà chẳng thể cứ để bản thân bế tắc, nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Sau ly hôn, không chỉ riêng mình mà cả đứa con cũng thấy bất ổn, chông chênh. Chính người mẹ lại làm chỗ dựa cho con, kéo con thoát khỏi nỗi buồn.

Đàn bà sau ly hôn, hiểu rằng mình cần tạo dựng tương lai cho con. Đàn bà ra sức và nỗ lực kiếm tiền. Thực tế cho thấy, sau ly hôn những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp rất nhiều. Họ hiểu rằng, chỉ có dựa vào tiền thì tương lai của mình và con mới thật sự vững chắc.

Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ - Ảnh 3
Chỉ cần có con bên cạnh, người đàn bà sẽ đạp lên mọi khổ sở, đau thương - Ảnh minh họa: Internet

Sau giông tố rồi cuộc đời đàn bà sẽ bình yên. Tài sản quý giá nhất của người đàn bà sau ly hôn chính là đứa con và sự mạnh mẽ. Rồi đàn bà sẽ đạp lên hết tất cả mọi tị hiềm, mọi nỗi đau mà dắt con đi đến hạnh phúc. Chỉ cần có con, người đàn bà chẳng còn sợ gì nữa cả!

Đàn bà cần một người chồng tử tế, đừng tiếc một kẻ chẳng ra gì

Đàn bà cần một người chồng tử tế, đừng tiếc một kẻ chẳng ra gì

Tôi không hiểu, rốt cuộc chị gái mình còn ở bên cạnh một người chồng như vậy để làm gì. Đàn ông mười phần, nếu tốt đẹp phần nào thì cũng nên nghĩ lại. Nhưng ở với anh, ngoài sự cô đơn cùng cực, chị nhận được gì?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà sau ly hôn đàn bà mạnh mẽ đàn bà vì con vợ chồng ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 16 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 51 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 17 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này