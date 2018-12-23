18 điều khác nhau giữa đàn ông khôn ngoan và đàn ông nông cạn

1. Đàn ông khôn ngoan trân trọng trí thông minh và phẩm hạnh của người phụ nữ. Đàn ông nông cạn xem trọng 3 vòng của phụ nữ.

Để nhìn thấu đâu là đàn ông khôn ngoan và đâu là những kẻ nông cạn, hãy chú ý những điều sau.

3. Đàn ông khôn ngoan xem trọng gia đình, vợ con hơn những cuộc vui bên ngoài. Đàn ông nông cạn thích tụ tập bạn bè, vui chơi chè chén rồi mới nghĩ đến gia đình.

2. Đàn ông khôn ngoan cưới người phụ nữ phù hợp với mình. Đàn ông nông cạn cưới người phụ nữ mà anh ta thèm thuồng.

4. Đàn ông khôn ngoan ca ngợi người phụ nữ của mình, cho cô ấy biết rằng anh ta thực sự may mắn khi có được cô ấy. Đàn ông nông cạn ca ngợi những phụ nữ bên ngoài và cho vợ biết rằng cô ấy thật may mắn khi có mình.

5. Đàn ông khôn ngoan sau khi kết hôn, sẽ cho cả thế giới biết rằng anh ấy đã có vợ. Đàn ông nông cạn sau khi kết hôn, muốn nói dối cả thế giới rằng anh ta còn độc thân.

6. Đàn ông khôn ngoan tin rằng “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Đàn ông nông cạn tin rằng không có vợ đời anh ta sẽ khá hơn.

7. Đàn ông khôn ngoan biết sợ vợ, nịnh vợ, bảo vệ vợ. Đàn ông nông cạn thể hiện quyền uy với vợ, trấn áp vợ, bỏ mặc vợ.

8. Đàn ông khôn ngoan chọn lối sống thanh cao. Đàn ông nông cạn chọn lối sống phóng túng.

Đàn ông khôn ngoan ca ngợi người phụ nữ bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn ông khôn ngoan lấy hạnh phúc gia đình, hạnh phúc vợ con làm thước đo ngẩng cao đầu với thiên hạ. Đàn ông nông cạn lấy tiền bạc gái đẹp làm thước đo ngẩng đầu với thiên hạ.

10. Đàn ông khôn ngoan nắm tay người phụ nữ của mình để cùng xây dựng sự nghiệp. Đàn ông nông cạn hất văng người phụ nữ của mình để tự do xây dựng sự nghiệp.

11. Đàn ông khôn ngoan nghĩ rằng: “Muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Đàn ông nông cạn nghĩ rằng: “Muốn đi nhanh thì đi một mình”.

12. Đàn ông khôn ngoan biết xin lỗi, biết nhận sai, biết bỏ mặc sĩ diện hão. Đàn ông nông cạn ghét xin lỗi, không thích nhận sai, sĩ diện cao bằng trời.

13. Đàn ông khôn ngoan thích nghe lời thẳng lời thật. Đàn ông nông cạn thích nghe lời ngọt bùi.

14. Đàn ông khôn ngoan chọn lựa người yêu kĩ càng, phù hợp thì kết hôn ngay. Đàn ông nông cạn chọn lựa người yêu dễ dãi, yêu mãi mấy năm chẳng chịu kết hôn.

15. Đàn ông khôn ngoan chia sẻ vinh quang với vợ con và gia đình trước. Đàn ông nông cạn chia sẻ vinh quanh với thiên hạ trước.

Đàn ông khôn ngoan mong chọn được người phụ nữ thật tâm thật dạ yêu mình - Ảnh minh họa: Internet

16. Đàn ông khôn ngoan dễ chịu, bao dung, quảng đại với những người thân yêu. Đàn ông nông cạn dễ chịu, bao dung, quảng đại với thiên hạ.

17. Đàn ông khôn ngoan giao du xã hội nhạt như nước lã, mọi mối quan hệ đều dựa trên sòng phẳng mà cư xử cho nhanh gọn, hợp lý hợp tình. Đàn ông nông cạn giao du xã hội mặn như nước biển, mọi mối quan hệ đều huynh huynh đệ đệ, tình tình nghĩa nghĩa, vướng mắc trăm đường.

18. Đàn ông khôn ngoan không khoe mẽ khoe tiền, mong chọn được người phụ nữ thật dạ thật tâm yêu thương mình. Đàn ông nông cạn khoe trên trời khoe dưới đất, lại chẳng bao giờ khoe người đàn bà bên cạnh mình.