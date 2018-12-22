Người thứ ba nhắn gửi những cô gái trẻ: Đừng tin vào miệng lưỡi của đàn ông đã có vợ

Chị rút điện thoại, chìa cho tôi xem những tấm hình anh chụp với các cô gái khác. Tấm nào cũng ôm ấp, hôn hít ra chiều thân thiết lắm. Tôi đau đớn nhận ra mình cũng chỉ là một cuộc dạo chơi qua đường của gã đàn ông khốn nạn.

Tôi từng là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tôi từng nghĩ rằng để đến với “tình yêu đích thực” của cuộc đời mình thì chẳng màng đến miệng lưỡi người đời. Tôi ru ngủ mình bằng suy nghĩ: “Miễn là tôi cả thấy hạnh phúc là được rồi!”. Tôi từng là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, tình yêu ấy là thứ tôi tự huyễn hoặc mình. Làm gì có thứ gọi là tình yêu trong một mối quan hệ lén lút. Làm gì có tình yêu khi tôi chẳng có danh phận. Hơn nữa, thứ tình cảm ấy lại được xây dựng trên nỗi đau của người đàn bà khác. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ giành giật người đàn ông mình yêu bằng mọi giá. Nhưng tôi nhận ra mình sai lầm. Người đàn ông ấy chẳng hề yêu tôi, anh ta cũng chẳng yêu vợ. Thứ anh ta yêu duy nhất – chỉ là bản thân mình.

Tôi gặp anh ta trong lúc có chuyện buồn gia đình. Tôi chán nản và muốn buông xuôi mọi thứ. Trong khi mọi người xung quanh hờ hững thì anh ta kéo tôi ra khỏi nỗi buồn đó. Những buổi chiều tan làm, anh rủ tôi đi ăn, đi chơi, xem phim… Tôi có tình cảm với anh lúc nào không hay. Anh cũng thú thật với tôi rằng mình có vợ nhưng không hề hạnh phúc. Gặp được tôi, anh thấy mình muốn chở che và thương yêu tôi. Tôi mềm lòng mà ngã vào anh. Những lúc ở với nhau, anh thường đem vợ ra kể xấu. Anh nói đó là một người phụ nữ rất vô tâm và ích kỉ, chẳng bao giờ biết anh cần gì. Nhưng vì hai đứa con, anh phải sống để hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Anh nói với tôi, sau này con lớn hơn một chút sẽ ly hôn mà đến với tôi. Ngu ngốc sao, tôi tin tất cả những điều đó.

Tôi tin tất cả những lời mật ngọt anh rót vào tai mình - Ảnh minh họa: Internet Một hôm, có người đàn bà bụng mang dạ chửa đến gặp tôi và tự xưng là vợ của anh ta. Tôi điếng người, sợ bị đánh ghen, tạt axit. Nhưng không, người đàn bà đó rất bình tĩnh. Chị ta nói rằng mình đang mang trong bụng đứa con thứ ba của anh ta. Khốn nạn thay, anh ta cặp hết cô này đến cô khác. Và đây không phải là lần đầu tiên chị đi gặp nhân tình của chồng. Nói rồi, chị rút điện thoại ra chìa cho tôi xem những tấm hình anh chụp với những cô gái khác. Tấm nào cũng ôm ấp, hôn hít ra chiều thân thiết lắm. Tôi đau đớn nhận ra mình cũng chỉ là một cuộc dạo chơi qua đường của gã đàn ông khốn nạn. Khi anh ta gặp tôi ở khách sạn, tôi đã tát anh ta một cái như trời giáng. Tôi bảo vừa gặp vợ của anh. Mặt anh ta biến sắc, luống cuống rồi lấy lí do rời đi sau đó. Bộ mặt thật của cái gọi là “tình yêu đích thực” đã được làm rõ. Đàn ông đã có vợ mà còn mở miệng nói lời yêu đương với kẻ khác là loại chẳng ra gì - Ảnh minh họa: Internet Các cô gái chưa chồng à, đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi của đàn ông có vợ. Đàn ông đã có gia đình, miệng còn ngọt ngào yêu đương với người khác là loại chẳng ra gì. Thứ anh ta muốn chỉ là thân xác của các cô mà thôi. Bởi thế, hãy tránh xa đàn ông có vợ - đó là thứ độc dược làm héo mòn cả cuộc đời người đàn bà.

Đàn ông lăng nhăng rồi sẽ quay về nhưng đàn ông đơn thuần một khi đã ngoại tình sẽ dứt áo ra đi Anh bảo, đã ăn nằm với cô ta thì phải có trách nhiệm. Hơn nữa, cô gái ấy bảo đã có thai với anh. Anh không thể bỏ mặc cô gái ấy mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

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