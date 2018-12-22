Anh bảo, đã ăn nằm với cô ta thì phải có trách nhiệm. Hơn nữa, cô gái ấy bảo đã có thai với anh. Anh không thể bỏ mặc cô gái ấy mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

Đàn ông ngoại tình cũng năm bảy dạng. Người thích “ăn bánh trả tiền”, kẻ lại thích nuôi nhân tình bên ngoài. Có kẻ quen cùng lúc vài ba cô cho đáng mặt đàn ông. Nhưng nhìn chung lại những người đàn ông lăng nhăng đó ngoại tình rồi cuối cùng sẽ chọn quay về bên vợ. Bởi họ xác định đó chỉ là cuộc chơi bên ngoài. Gia đình, vợ con mới chính là những điều họ cần nhất. Đàn ông lăng nhăng rồi cũng sẽ quay về vì họ xem những người đàn bà ngoài kia chỉ là cuộc chơi - Ảnh minh họa: Internet Nhưng có một kiểu đàn ông đã từng tử tế ngoại tình. Anh ta từng là mẫu người rất chung thủy, rất thương vợ yêu con. Anh ta không dễ gì rơi vào vòng tay của kẻ khác. Nhưng khốn khổ thay, khi bị sa ngã, anh ta lại tin vào tình cảm của ả đàn bà kia. Tin rằng đó là tình yêu thật sự và anh ta cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của người đàn bà đó.

Tôi bối rối thật sự khi trên bàn nhậu anh thú nhận rằng mình đã qua đêm với người phụ nữ khác. Anh rít thuốc liên tục, rồi nốc những cốc bia cạn đáy. Tôi không tin một người đàn ông hết mực thương vợ con như anh rồi cũng như những gã đàn ông khác. Anh luôn được mọi người ngưỡng mộ vì tình yêu dành cho vợ con của mình. Rốt cuộc thì tìm một người đàn ông chung thủy còn khó hơn cả hái sao trên trời. Anh kể rằng, đó là cô sinh viên mới vào công ty anh thực tập. Cô ấy giản dị, nhanh nhẹn lại rất ham học hỏi. Được biết, cô ấy từ quê lên thành phố học với giấc mơ đổi đời khiến anh càng thêm thương cảm. Ngày trước, anh cũng từng là cậu sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Anh quan tâm cô bé, giúp đỡ tận tình trong công việc.

Đàn ông đơn thuần tin vào tình yêu của ả đàn bà kia - Ảnh minh họa: Internet Cô ấy ngưỡng mộ anh, luôn bày tỏ sự kính phục. Thời gian rảnh rỗi cô ấy thường tâm sự về hoàn cảnh gia đình, về những ước mơ cho tương lai. Cứ như thế, anh dần dần có tình cảm và hai người đi quá giới hạn lúc nào không hay. Sau cái đêm ở khách sạn, cô ấy gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Cô ấy nói rằng yêu anh thật lòng và muốn gắn bó với anh. Tôi nghĩ rằng, cô sinh viên ấy là người không đơn giản. Cô ta muốn đổi đời. Anh là trưởng phòng lại giàu có, đẹp trai, hiền lành, tử tế. Anh khác nào miếng mồi ngon cho cô ta dụ dỗ. Tôi khuyên anh bỏ cô ta mà về với vợ. Nhưng anh bảo, đã ăn nằm với cô ta thì phải có trách nhiệm. Hơn nữa, cô gái ấy bảo đã có thai với anh. Anh không thể bỏ mặc cô gái ấy mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Anh phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô ấy. Thật nực cười, anh ta bỏ vợ thật và về sống với cô gái ấy như vợ chồng. Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi con người của anh ấy. Là tử tế, là chân thật, sống có trách nhiệm hay quá ngu ngốc để người đàn bà kia xỏ mũi? Là tử tế, sống có trách nhiệm hay quá ngu ngốc để người đàn bà kia xỏ mũi? - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cứ ngỡ một người tử tế, đạo mạo sẽ chẳng bao giờ đi ngoại tình. Nhưng đàn ông lăng nhăng đến đâu cũng rồi sẽ quay về với vợ. Còn những người đàn ông như anh, một khi đã ngoại tình thì dứt áo ra đi chẳng hối tiếc. Đúng là trên đời này, lòng dạ con người là thứ khó dò hơn cả sông cả biển.

Đàn ông sợ vợ bỏ mình lúc nghèo khó, đàn bà sợ chồng thay dạ lúc giàu sang Chị không than phiền, vẫn cứ lặng lẽ quan tâm anh bằng sự nhẫn nại của một người vợ. May sao, anh thoát ra được những ý nghĩ tiêu cực. Lại vay mượn bạn bè, dốc sức làm lại.

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