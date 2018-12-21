Đàn ông đã không muốn hiểu thì sự hy sinh của đàn bà là vô nghĩa

Yêu - Hôn nhân 21/12/2018 14:26

Đàn bà khôn ngoan hãy sống cho mình. Hãy bớt hy sinh, bớt lo toan, vun vén đến quên bản thân mình. Đừng nghĩ rằng sự hy sinh sẽ đổi được lòng chung thủy. Đàn ông đã cố chấp, đã không muốn hiểu thì mọi hy sinh cũng là dư thừa.

Nhiều người phụ nữ khi chồng quay lưng phản bội thường ngơ ngác không hiểu tại sao. Họ luôn bị dằn vặt bởi rất nhiều câu hỏi: Mình có điều gì chưa tốt? Mình đã sống như thế, đã hy sinh như thế còn chưa đủ hay sao? Người đàn bà kia có gì tốt hơn mình?

Đàn ông đã không muốn hiểu thì sự hy sinh của đàn bà là vô nghĩa - Ảnh 1
Nhiều người đàn bà đã dốc cạn thanh xuân cho chồng nhưng vẫn bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, đừng cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho sự phản bội của đàn ông. Bởi một khi anh ta đã muốn ra đi thì bất chấp hết mọi thứ. Cho dù vợ có hy sinh, có dành cả thanh xuân cho anh ta thì điều đó cũng là vô nghĩa.

Phụ nữ lấy chồng luôn đặt cả cuộc sống, cả thanh xuân của mình vào cuộc hôn nhân đó. Mọi vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ đều gắn với chồng. Không khó để nhận ra những người phụ nữ hy sinh, tần tảo xung quanh chúng ta. Họ nhẫn nhịn, họ chịu đựng vì gia đình, vì chồng con.

Nhưng đàn bà khôn ngoan nên nhận ra rằng: Không phải cứ cố gắng, cứ hy sinh rồi sẽ được đáp đền. Đàn ông có tâm sẽ thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn của vợ. Và trên hết, người đàn ông tốt không cần vợ phải hy sinh. Còn ngược lại, cho dù vợ có cố đến kiệt sức thì với anh ta đó là bổn phận, là nhiệm vụ một người vợ phải làm không hơn không kém.

Đàn ông đã không muốn hiểu thì sự hy sinh của đàn bà là vô nghĩa - Ảnh 2
Đàn ông khi yêu thật sự, không cần người đàn bà của mình phải hy sinh - Ảnh minh họa: Internet

Có bao nhiêu người đàn ông thấy được vợ mình rơi mồ hôi trong căn bếp để nấu những món ngon? Bao nhiêu người thấy được đôi bàn tay chai sần của vợ vì làm việc quá nhiều? Có người chồng nào biết thương cái bụng với vết sẹo dài và chằng chịt vết rạn vì sinh con? Có thấy chạnh lòng khi người phụ nữ của mình bắt đầu xuất hiện những dấu vết của thời gian? Đàn ông, mấy ai nhìn thấu được điều đó!

Đàn ông chung thủy trên đời này vẫn còn. Họ thương người đàn bà của mình chẳng vì lí do gì hết. Có thể vợ không hoàn hảo, hơi chanh chua, có thể bụng đầy ngấn mỡ và nấu ăn chưa ngon nhưng họ vẫn ở cạnh bên. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngoài kia mời gọi họ vì thương vợ mà dừng lại trước mọi cám dỗ. Nói ra điều đó để thấy rằng, đàn ông chung thủy là khi anh ta Muốn đối đãi với vợ như thế.

Đàn ông đã muốn ra đi thì bất chấp vợ đẹp hay xấu, nấu ăn ngon hay không ngon. Bởi thể, đàn bà đừng bao giờ suy nghĩ rằng có thể dùng sự hy sinh, nhẫn nại cả một đời để đổi lấy chân tâm của của họ. Lòng dạ đã bạc bẽo thì thanh xuân của người phụ nữ, mọi cố gắng của vợ không đáng giá một xu.

Đàn ông đã không muốn hiểu thì sự hy sinh của đàn bà là vô nghĩa - Ảnh 3
Với đàn ông tệ bạc, sự hy sinh của vợ không đáng giá một xu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi chồng quay lưng cũng đừng cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao anh ta ngoại tình? Dù câu trả lời là gì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng anh ta phản bội. Và trên hết, đàn bà khôn ngoan hãy sống cho mình. Hãy bớt hy sinh, bớt lo toan, vun vén đến quên bản thân mình. Đừng nghĩ rằng sự hy sinh sẽ đổi được lòng chung thủy. Đàn ông đã cố chấp, đã không muốn hiểu thì mọi hy sinh cũng là dư thừa.

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