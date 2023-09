Sự vô tình của đàn bà được tạo nên bằng sự vô tâm của đàn ông

Đàn ông vô tâm thì đến một lúc nào đó, người đàn bà chẳng cần sự hiện diện của anh trong cuộc đời của họ nữa. Đàn bà là vậy, khi yêu thì hết sức hết mình. Nhưng khi hiểu rằng mọi tình cảm, mọi hi sinh mình bỏ ra quá vô nghĩa thì đàn bà chẳng ngại buông tay. Sự vô tình đó được tạo nên bằng sự vô tâm, ích kỉ của người đàn ông.

Rồi chị kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân nhiều nước mắt và tổn thương của mình. Chị lấy chồng sớm, mang thai và sinh con liền sau đó. Chẳng may cho chị, do lúc mang thai chị không biết nên uống rất nhiều kháng sinh. Đứa con chị sinh ra chẳng may bị dị tật sứt môi. Chị ôm con khóc hết nước mắt, trách móc bản thân ngu dốt nên con sinh ra chẳng lành lặn.

Chồng chị và gia đình chồng lẽ ra thấy cháu như vậy phải thương mới đúng. Đằng này, họ chẳng bế bồng, dần dần ghét bỏ khi cháu quấy khóc ngày đêm. Tệ hại hơn họ bóng gió rằng do chị ăn ở nên mới sinh con ra như thế. Chị khóc hết nước mắt, cắn răng chịu đựng vì con.