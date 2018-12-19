Đàn bà không sợ vất vả, chẳng ngại hy sinh, chỉ sợ lòng dạ người chồng bạc bẽo hơn vôi

Chồng đi sớm về muộn. Thỉnh thoảng bạn nghe mùi nước hoa nữ phảng phất, một dấu son môi đỏ trên cổ áo. Một người đàn bà nhạy cảm như bạn biết chắc rằng chồng ngoại tình.

Bước vào hôn nhân, người đàn bà nào cũng mong được đối đãi bằng cả chân tâm. Bất luận đàn bà lấy chồng vì lí do gì: Giàu có, đẹp trai, có địa vị… nhưng rồi, trải qua thời gian họ cũng nhanh chóng nhận ra những điều đó chỉ là thứ yếu. Trong một cuộc hôn nhân, chỉ cần lòng dạ hai người còn hướng về nhau thì chẳng sợ gì giông bão ngoài kia. Điều đàn bà cần nhất vẫn là cái Tâm của người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi đã thương, đã yêu thật sự sẽ nguyện ở bên người đàn ông dẫu cho anh ta còn nhiều bất ổn. Bạn tôi đã nói như thế khi tôi thắc mắc tại sao lại dám lấy một người đàn ông chưa có gì trong tay. Bạn bảo mình tin tương lai anh ấy sẽ có nhiều thứ. Đàn ông quan trọng nhất vẫn là ý chí. Anh ấy chưa có gì nhưng vẫn dành cho bạn những gì tốt nhất trong khả năng. Anh ấy cố gắng, nỗ lực rất nhiều để mong vợ con sau này đỡ khổ. Một người như vậy thì bạn lo gì mà không lựa chọn?

Rồi bạn làm đám cưới. Đám cưới rất đơn giản nhưng cô dâu chú rể nhìn nhau hạnh phúc vô cùng. Sau ngày cưới, vợ chồng bạn thuê một căn phòng trọ ở tận ngoại ô thành phố để ở. Ngoài công việc chính, bạn còn tranh thủ bán hàng trên mạng, giờ rảnh nhận dạy một vài lớp tiếng Anh để kiếm thêm tiền trang trải. Nhiều lúc ngồi cà phê với nhau, nhìn đôi tay chai sần của bạn, tôi hỏi bạn có hối hận không khi lấy một người chồng nghèo. Bạn bảo mình không sợ nghèo, chẳng sợ vất vả. Cực nhọc một chút, vất vả một chút nhưng vợ chồng yêu thương, san sẻ cho nhau thì còn hạnh phúc nào hơn. Chồng bạn thương bạn rất nhiều. Thấy vợ vất vả anh cũng cố gắng nhiều hơn trong công việc. Nhiều đêm thấy anh ngủ gục trước màn hình vi tính mà thương vô cùng.

Bạn đau đớn khi nhận ra chồng mình phản bội - Ảnh minh họa: Internet Trải qua nhiều năm, vợ chồng bạn tôi cũng mua được một căn chung cư nho nhỏ. Chồng bạn đã ổn định công việc với mức thu nhập khá. Tôi nghĩ rằng bạn mình thật có mắt nhìn người. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống vì chồng thật không uổng phí. Thế nhưng, trong một lần ngồi cà phê với nhau tôi thấy mắt bạn hoe đỏ, lại thâm quầng. Bạn bảo, mấy tháng nay bạn chẳng ngủ được. Mệt mỏi, khổ sở vô cùng. Nhấp ngụm cà phê đắng chát, bạn bảo rằng giá như gia đình bạn nghèo khó như xưa chắc đã giữ được hạnh phúc. Chồng bạn sau khi có tiền trong túi bắt đầu thay đổi. Anh đi sớm về muộn. Thỉnh thoảng bạn nghe mùi nước hoa nữ phảng phất, một dấu son môi đỏ trên cổ áo. Một người đàn bà nhạy cảm như bạn biết chắc rằng chồng ngoại tình. Làm vợ, còn gì đáng sợ hơn khi nhận ra lòng dạ bạc bẽo của chồng? - Ảnh minh họa: Internet Bạn vẫn chưa dám làm rõ với chồng vì không biết điều gì sợ đợi mình khi mọi chuyện vỡ lỡ. Bao nhiêu năm làm vợ, bạn có tiếc gì thanh xuân, tiếc gì công sức để vun vén cho gia đình. Vậy mà, chồng bạn khi đã có mọi thứ lại vội quên đi những ngày gian khó. Làm đàn bà, chẳng sợ vất vả, chẳng ngại hy sinh nhưng lại sợ lòng dạ bạc bẽo của người đàn ông bên cạnh mình.

Đàn bà chọn cách tha thứ hay buông tay người chồng ngoại tình thì cũng đều đau đớn Đừng trách người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình rằng họ nhu nhược. Đừng phán xét người đàn bà chọn ly hôn rằng quá tuyệt tình mà chẳng nghĩ cho con cái. Chỉ có họ mới biết được rằng mình đã đau ra sao và sau tất cả điều gì là quan trọng với họ.

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