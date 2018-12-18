Có ai hiểu thấu được một người vợ có chồng lăng nhăng sẽ khổ tâm như thế nào? Bao đêm bạn khóc, uất nghẹn và đau đớn. Nhiều đêm bạn biết chồng mình đang ôm gái hay qua nhà nhân tình ngủ lại.

Người đời thường chê bai, dè bỉu, khinh miệt đàn bà ngoại tình. Nhưng mấy ai nhìn thấu được nguyên nhân đẩy họ vào con đường tội lỗi. Đàn bà ngoại tình, mười người hết chín người chẳng có được cuộc hôn nhân như ý nguyện. Chồng tệ bạc, vô tâm, chẳng cho đàn bà những điều cần nên họ tìm những điều đó ở một bờ vai khác. Đàn bà không ai dại dột rời bỏ người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình phần lớn vì thể xác. Chán chê, mỏi mệt rồi họ cũng quay về. Họ hiểu thấu rằng mái ấm này, người vợ này và gia đình này mới chính là những điều tốt đẹp còn lại sau cùng của cuộc đời họ. Nhưng đàn bà thì khác, đã ngoại tình thì họ xác định chẳng có ngày quay đầu. Thâm tâm họ hiểu rằng, người chồng đã chẳng còn chút giá trị nào trong cuộc đời của họ.

Bạn thân của tôi trong một lần cà phê thú nhận rằng mình ngoại tình. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, sao bạn lại có thể làm điều đó? Bạn cười chua chát: “Tao hận, tao chán, tao cô đơn cùng cực và một phần vì tao muốn trả thù người chồng trăng hoa của mình”. Tôi bảo bạn dừng lại đi, nếu chồng biết thì gia đình sẽ tan nát. Bạn bảo, vốn dĩ gia đình bạn đã tan nát từ lâu rồi! Bạn bảo, chồng bạn ra ngoài điều gì cũng tốt. Anh ta đẹp trai, tử tế, ga lăng, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng anh ta tốt với cả thiên hạ nhưng lại chẳng xem vợ mình ra gì. Anh ta có thói trăng hoa, ra đường cứ liếc dọc, liếc ngang ngực mông phụ nữ. Chuyện anh ta qua đêm với gái bán hoa dễ dàng như ăn tô phở. Thậm chí còn nuôi bồ nhí bên ngoài.

Chồng bạn qua đêm với gái bên ngoài dễ dàng như ăn một tô phở - Ảnh minh họa: Internet Có ai hiểu thấu được một người vợ có chồng lăng nhăng sẽ khổ tâm như thế nào? Bao đêm bạn khóc, uất nghẹn và đau đớn. Nhiều đêm bạn biết, chồng mình đang ôm gái hay qua nhà nhân tình ngủ lại. Khổ sở một thời gian dài, bạn quyết định “ăn miếng trả miếng”. Chẳng dại gì mà ngồi khóc, cô đơn vò võ trong khi chồng sung sướng bên ngoài. Bạn ngoại tình, đi chơi, đi ăn, du lịch với người kia. Bạn bảo, ly hôn thì dễ nhưng phải để chồng nếm trải cảm giác của việc bị phản bội. Tôi thương bạn vô cùng nhưng chẳng biết khuyên bạn dừng lại như thế nào. Vết thương trong lòng bạn sâu hoắm. Nó khiến bạn nhức nhối và đau khổ nên bạn tìm cách lấp đi bằng cách đến với người khác. Bạn là người đàn bà đẹp, sắc sảo, thông minh. Ngày xưa, để theo đuổi được bạn, anh chồng cũng tốn không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức. Nhưng đâu phải vì thế mà bạn hạnh phúc trong hôn nhân. Những thứ nhỏ nhoi, bình thường sao quá khó với bạn? Vết thương quá sâu và bạn muốn lấp đi bằng cách tìm đến một bờ vai khác - Ảnh minh họa: Internet Vợ đi ngoại tình, đàn ông trách vợ nhưng hãy trách luôn bản thân mình. Đàn bà không ai dại dột rời bỏ đàn ông thương yêu mình bao giờ. Khi và chỉ khi anh sống quá vô tâm, quá tệ bạc cô ấy mới cần một bờ vai khác. Đàn bà ngoại tình dẫu biết rằng điều ấy tội lỗi, nhưng sẽ không công bằng nếu chỉ nhìn từ một phía.

Đừng lấy con làm lí do, đàn bà tha thứ khi và chỉ khi còn tình cảm với chồng Nhiều khi chị muốn ôm con bỏ đi nhưng thâm tâm vẫn mong có một ngày nào đó chồng thay đổi. Chị vẫn còn hy vọng, vẫn còn mong chờ rằng anh ta sẽ nghĩ lại mà cùng chị nuôi con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-vo-ngoai-tinh-thi-nguoi-dan-ong-nen-nhin-lai-ban-than-minh-308246.html