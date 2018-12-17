Lựa chọn làm người thứ ba: Có phải tình yêu cao hơn cả lòng tự trọng?

Tâm sự gia đình 17/12/2018 10:53

Đàn bà đừng bao giờ nhân danh tình yêu để cướp chồng người. Chẳng bao giờ có thứ tình yêu nào được xây dựng trên nỗi đau và sự tan vỡ của một gia đình!

Người thứ ba không chỉ là những ả đàn bà lẳng lơ, mồi chài chồng người khác. Có những người thứ ba không cần tiền, cần xe, cần vật chất… từ người đàn ông. Họ tự cho rằng mình đang sống hết mình vì tình yêu đích thực của cuộc đời. 

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Nhiều người thứ ba đang tự ru ngủ mình bằng thứ gọi là tình yêu đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Chị đồng nghiệp kể với tôi rằng chồng đi ngoại tình. Chị chua xót và bẽ bàng vô cùng. Bao nhiêu năm làm vợ chồng, chưa bao giờ chị mất niềm tin vào chồng. Vợ chồng chị chả còn trẻ nữa, con cái cũng lớn, mọi chuyện đổ bể ra thì xấu hổ và tội nghiệp cho các con vô cùng.

Tìm hiểu mới biết cô ta là nhân viên cấp dưới của chồng. Chưa biết xử trí sao cho phải thì cô nhân tình hẹn gặp chị. Chị nghĩ hẳn cô ta sẽ vô cùng kênh kiệu, mặt vênh váo hỗn láo. Nhưng không, cô ta rất hiền lành, còn khóc đến sưng mắt ra chiều tội nghiệp. Cô ta đến trước mặt chị với bộ mặt rầu rĩ. Chị không ngờ cô ta còn có thể nói được rằng: “Xin chị hãy buông tha anh ấy. Em yêu anh ấy thật lòng…”.

Cô ấy còn quá trẻ, chắc chỉ ngang tuổi con gái của chị. Nhìn thái độ của cô ta, chị biết cô ta nói thật. Vừa thấy nực cười, vừa thấy cô ta đáng thương. Sao một cô gái như thế lại chọn yêu một người đã có gia đình? Lại còn tự cao tự đại rằng đó là tình yêu đích thực mà chẳng màng tự trọng?

Lựa chọn làm người thứ ba: Có phải tình yêu cao hơn cả lòng tự trọng? - Ảnh 2
Chẳng có tình yêu nào dựa trên sự tan vỡ của một gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng cần chị xử trí, chồng chị đã tự biết quay về và hối lỗi. Chị vì hai con mà chấp nhận tha thứ. Nghe đâu cô gái kia vì quá bẽ bàng và chua xót mà xin nghỉ việc. Là người đàn bà từng trải, trong lòng chị không hả hê mà còn thấy chút xót thương cho cô ta. Phận đàn bà, chọn sai người thì cô đơn cả một đời.

Thực sự, trường hợp như cô gái kia không hiếm ở xã hội này. Rất nhiều người thứ ba là những cô gái có sắc, có tài và có tiền. Họ đến với người đàn ông nhưng không đòi hỏi danh phận, không cần tiền bạc. Họ cần một thứ với tên gọi (nghe có vẻ rất cao quý): Tình yêu!

Nhưng tình yêu của một người đàn ông phản bội vợ con, phản bội gia đình liệu có đáng tin? Tình yêu thực sự sẽ làm người ta hạnh phúc, thấy rõ được giá trị của bản thân mình. Yêu đàn ông có vợ, các cô tự đánh mất nhân phẩm, tự hạ thấp giá trị của bản thân mình.

Lựa chọn làm người thứ ba: Có phải tình yêu cao hơn cả lòng tự trọng? - Ảnh 3
Đàn bà nhẹ dạ, lựa chọn sai người rồi sẽ cô đơn cả một đời - Ảnh minh họa: Internet

Người đời có câu: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người…”. Bản chất của đàn ông là thế. Họ chẳng yêu ai thật sự ngoài bản thân mình. Một kẻ phản bội vợ con, tìm thú vui bên ngoài thì ngàn đời chẳng bao giờ đáng tin. Rồi họ sẽ viện lí do trách nhiệm, bổn phận mà quay về với gia đình. Rốt cuộc người khổ đau, thiệt thòi cũng chỉ là những cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Đàn bà đừng bao giờ nhân danh tình yêu để cướp chồng người. Chẳng bao giờ có thứ tình yêu nào được xây dựng trên nỗi đau và sự tan vỡ của một gia đình!

Đàn ông yêu bao nhiêu cũng 'cả thèm chóng chán'

Đàn ông yêu bao nhiêu cũng 'cả thèm chóng chán'

Tình yêu của đàn ông không mất đi, chỉ chuyển từ người cũ sang người mới mà thôi. Đàn ông lúc theo đuổi, nói trăm ngàn lời, cũng chỉ là tham khảo. Lời giải thật sự, qua thời gian rồi mới thấu rõ!

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