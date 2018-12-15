Sự thành công của người đàn ông chính là do công lao của người đàn bà bên cạnh

Nếu tinh ý, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những lời khuyên từ người đi trước liên quan đến chuyện lấy vợ. Đàn ông đang lận đận bấp bênh sự nghiệp, được khuyên: “Lấy vợ đi, về vợ sắp xếp lại cuộc đời cho”. Đàn ông đang trên đà sự nghiệp, bận rộn, tối mắt tối mũi, được khuyên: “Lấy vợ đi, có thêm cánh tay đắc lực, có người chăm sóc, đồng hành”. Đàn ông lông bông lêu lổng, được khuyên: “Lấy vợ đi, để sống có trách nhiệm hơn”.

Nhưng đàn ông lại khác. Đàn ông thường chỉ giỏi một việc hoặc một vài việc, mà không giỏi trăm việc. Đàn ông đôi khi không biết nên bắt đầu từ đâu, mục đích phấn đấu là gì, cứ loay hoay kiếm tiền rồi nhận ra mọi thứ vô nghĩa. Cũng có những người đàn ông bản lĩnh hơn, biết rõ mục đích của mình, dường như rất thành công ngoài xã hội nhưng khi bước chân về nhà lại phải đối diện với một mớ hỗn độn.

Trên thực tế, nếu một người phụ nữ sống chủ nghĩa độc thân, không khó để cô ấy ổn định và sắp xếp mọi thứ trong cuộc đời thật tốt. Cô ấy có thu nhập, cô ấy chăm sóc mình, chăm sóc gia đình, sắp xếp mọi thứ trong nhà cũng như cuộc đời mình và dường như sẽ xử lý được những vấn đề của cuộc sống xung quanh. Đó là đặc ân mà Thượng Đế ban tặng cho phụ nữ - sự đa năng.

Chính vì vậy, đàn ông độc thân thường trông rất đáng thương, rất cô đơn, rất bối rối giữa cuộc đời.

Người vợ có trở thành cánh tay đắc lực hay không tùy thuộc vào tình yêu của anh ta dành cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất hiện của người vợ giống như kim chỉ nam vậy. Thứ nhất, đàn ông xác định được mục tiêu phấn đấu một cách cụ thể. Thứ hai, đàn ông an tâm khi những cảm xúc của bản thân được lấp đầy bởi nửa kia. Thứ ba, đàn ông được chăm sóc tốt hơn, có thêm năng lượng tập trung vào sự nghiệp hơn. Thứ tư, đàn ông có hậu phương vững chắc, lại có người đồng hành trung thành. Thứ năm, đàn ông bắt buộc phải sống nghiêm túc hơn, tiết kiệm hơn, hoàn thiện hơn. Thứ sáu, đàn ông có chỗ dựa, có nơi để quay về. Chính những điều ấy, trực tiếp giúp đàn ông thành công.

Nhưng để mọi thứ được phát huy đúng như vậy, người đàn ông phải thực sự yêu thương và chung thủy với vợ. Tình yêu thương chân thành luôn tạo năng lượng tích cực, giúp người đàn ông trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Tình yêu thương chân thành của đàn ông khiến người phụ nữ cam tâm tình nguyện đồng hành, hi sinh, san sẻ, gầy dựng cơ ngơi cùng chồng. Như vậy, người phụ nữ có trở thành cánh tay đắc lực của đàn ông hay không, tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của anh ta!

Đàn ông càng chung thủy sẽ càng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất kì diệu. Cô ấy sẽ là người vun vén nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc con cái. Trong những lúc bạn rơi vào bế tắc, chính cô ấy sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích. Hay đơn giản một vòng tay, một bữa cơm ấm áp cũng là động lực cho bạn vượt qua biến cố.

Chẳng bao giờ có người vợ nào vô dụng cả, người phụ nữ một khi đã làm vợ đều sẽ rất kì diệu. Đàn ông đôi khi cạn nghĩ rằng sự thành công hay êm ấm ngày hôm nay là do một tay mình tạo ra, phủ nhận công lao của vợ. Cho đến lúc, người vợ ấy rời đi, đàn ông mới biết rõ cuộc đời mình lộn xộn, bừa bãi đến mức nào.