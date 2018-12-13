Yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn, tại sao không?

Yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao, quan trọng là phải đúng thời điểm. Thời điểm đúng chính là anh ta đã đủ trưởng thành. Chẳng có tình yêu nào “sai người” cả, nếu sai người thì đã không yêu nhau - chỉ có sai thời điểm mà thôi!

Nhiều người phụ nữ vẫn cho rằng đàn ông nhỏ tuổi hơn không đáng tin, khó làm chỗ dựa. Nhưng cũng có người nói rằng, tình yêu không quan trọng tuổi tác. Minh chứng rằng, nhiều cặp đôi lệch tuổi vẫn kết hôn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc cùng nhau. Là do may rủi hay có công thức nào khác? Sự trưởng thành của một người đàn ông không đo bằng tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet Câu trả lời chính là: Người đàn ông tuy nhỏ tuổi nhưng thực sự vững chãi để người phụ nữ dựa vào! Việc phụ nữ yêu một người đàn ông nhỏ tuổi hơn, đừng quan tâm đến chuyện khoảng cách tuổi tác giữa họ là bao nhiêu. Điều cần quan tâm chính là, ở thời điểm ấy, người đàn ông đó đã thực sự trưởng thành hay chưa.

Trưởng thành ở một người đàn ông không đồng nghĩa với việc anh ta “ra đời” sớm hay không, kiếm được nhiều tiền không, trải qua biến cố nhiều hay ít. Trưởng thành còn phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Vì thời gian là thứ giúp con người bình lặng lại, bắt đầu chiêm nghiệm cuộc đời một cách nghiêm túc hơn, sâu sắc hơn. Họ bắt đầu biết lùi lại để nhìn rộng hơn. Họ bắt đầu biết lặng im để nghe nhiều hơn. Bạn hãy so sánh giữa hai cặp đôi sau: Một người phụ nữ 30 tuổi yêu một chàng trai 25 tuổi, và một người phụ nữ 35 tuổi yêu một chàng trai 30 tuổi. Họ giống nhau và khác nhau điểm gì? Bạn nghĩ cặp đôi nào dễ xây dựng hạnh phúc hơn, cho rằng họ đều đang yêu nhau thật lòng?

Giống nhau ở chỗ, họ chênh nhau 5 tuổi. Nhưng khác ở chỗ: Người phụ nữ 30 và 35 có thể tương đối giống nhau, nhưng người đàn ông 25 tuổi và 30 tuổi lại hoàn toàn khác nhau! Một người đàn ông trưởng thành sẽ là chỗ dựa vững chãi cho người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Ngoại trừ những trường hợp cá biệt, hầu hết người đàn ông lớn tuổi hơn sẽ trưởng thành, chín chắn và đáng tin hơn. Họ bắt đầu muốn lập gia đình, hướng tới cuộc sống ổn định, biết phân biệt điều gì là quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống. Họ đã đủ chiêm nghiệm để biết cách yêu thương, bao dung, thấu hiểu. Họ biết cách giữ chân người phụ nữ của mình, cho người ấy cảm giác của sự an toàn, bảo bọc. Họ đủ vững chãi để vượt qua những rào cản của xã hội, biết cách xử lý biến cố, giúp mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn, bền chặt hơn. Chàng trai 25 tuổi lại khác. Có thể rất yêu bạn nhưng không làm được gì cho bạn. Sự nghiệp chưa ổn, kiến thức xã hội chưa đủ, vấp ngã chưa đủ, bài học chưa đủ. Yêu anh chàng này, bạn nhanh chóng bị ngụp lặn trong cảm giác bất lực, rằng tại sao anh ta không hiểu vấn đề, tại sao anh ta không thể thay đổi? Không phải anh ta không muốn đâu, mà ở thời điểm đó, mọi thứ chỉ được như vậy mà thôi! Yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao cả, miễn là đúng thời điểm - Ảnh minh họa: Internet Cho nên, yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao, quan trọng là phải đúng thời điểm. Thời điểm đúng chính là thời điểm anh ta đã đủ trưởng thành. Chẳng có tình yêu nào “sai người” cả, nếu sai người thì đã không yêu nhau – chỉ có sai thời điểm mà thôi!

Nếu bạn đang yêu phải một người đàn ông hay bình phẩm thân thể phụ nữ thì hãy bỏ đi đừng tiếc! Nếu yêu nhầm một gã thích bình phẩm thân thể phụ nữ, cho đó chỉ là điều bình thường, hãy vứt bỏ người đàn ông đó đi! Chẳng có điều gì tốt đẹp từ một cái miệng xấu xa và một đầu óc tầm thường.

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