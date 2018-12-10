Nếu bạn đang yêu phải một người đàn ông hay bình phẩm thân thể phụ nữ thì hãy bỏ đi đừng tiếc!

Nếu yêu nhầm một gã thích bình phẩm thân thể phụ nữ, cho đó chỉ là điều bình thường, hãy vứt bỏ người đàn ông đó đi! Chẳng có điều gì tốt đẹp từ một cái miệng xấu xa và một đầu óc tầm thường.

Người xưa thường ví đàn ông như trang hảo hán, như đấng trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, sống vì nghĩa lớn, nghĩ rộng nhìn xa. Nhưng đáng tiếc thời nay, không phải đàn ông nào cũng là… đàn ông. Đàn ông thời nay thường cho mình cái quyền bình phẩm thân thể phụ nữ. Bề ngoài tỏ ra văn minh, sau lưng lại hay chè chén với nhau và bàn tán về phụ nữ như những món hàng. Đó là việc làm mà người đàn ông thực thụ không bao giờ làm!

Nhiều người đàn ông chỉ thích nói chuyện về ngực, mông và bình phẩm thân thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Không khó để bắt gặp những nhóm đàn ông say sưa nói về chuyện nhạy cảm, đem phụ nữ ra làm chủ đề để phân tích, mổ xẻ. Có người khoe thành tích giường chiếu, có người bình phẩm thân thể cô này cô kia, có người chê khen nhan sắc cô đây cô đó. Rồi hùa nhau cười, hùa nhau vỗ tay, nghĩ vậy là hay ho lắm. Không ít gã đàn ông đem chính chuyện yêu đương của mình và người yêu để kể với thiên hạ, để bàn tán, bình luận. Đàn ông chân chính không bàn tán về những điều vô bổ, càng không muốn dùng lời lẽ bình phẩm tốt xấu về một người phụ nữ. Chính vì vậy, đàn ông chân chính chắc chắn sẽ không sa đà vào những cuộc nói chuyện này, thậm chí cắt ngang hoặc bỏ đi.

Đàn ông thích bình phẩm cơ thể phụ nữ chỉ mang một đầu óc tầm thường - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông, mặc dù không lấy chuyện yêu đương cá nhân đi phơi bày, nhưng lại thích bình luận về đàn bà con gái trong thiên hạ. Họ quên rằng, bất kì người phụ nữ nào, cũng đang là người yêu hoặc vợ của ai đó, họ cũng cần được tôn trọng. Đàn ông bình phẩm ngực to ngực nhỏ, mông bự mông lép của phụ nữ, không giúp anh ta thăng tiến trong sự nghiệp, cũng không giúp anh ta đẻ thêm ra tiền, chỉ thấy nhân cách bị xuống cấp, bản lĩnh bị suy mòn. Nếu bạn yêu phải một gã đàn ông mạnh miệng bình phẩm thân thể phụ nữ, thì dù anh ta chưa từng bình phẩm bạn – bạn cũng hãy coi chừng! Một gã đàn ông đã mất tư cách, thì bạn cũng không phải trường hợp ngoại lệ! Đàn ông không tôn trọng phụ nữ, lấy cơ sở nào để nói anh ta sẽ tôn trọng bạn? Và lấy cơ sở nào để tin rằng anh ta sẽ bảo vệ bạn nếu những gã đàn ông ngoài kia bình phẩm, công kích bạn? Hãy yêu một người đàn ông trân trọng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Hãy yêu một người đàn ông tôn trọng phụ nữ, bất kể ngoại hình xấu đẹp. Một người đàn ông đích thực là chuyện gì cần nói thì nói, chuyện không cần nói thì im lặng. Chuyện của thiên hạ không bàn, chuyện của mình cân nhắc rồi mới bàn. Đó mới là đàn ông chân chính. Nếu yêu nhầm một gã thích bình phẩm thân thể phụ nữ, cho đó chỉ là để giải khuây, là điều bình thường, thì hãy vứt bỏ người đàn ông đó đi! Chẳng có điều gì tốt đẹp từ một cái miệng xấu xa và một đầu óc tầm thường.

Mẹ dạy con gái cách yêu thương một người đàn ông, ai nghe qua cũng lặng người Chúng ta mải mê tìm một hình bóng hoàn hảo, vô tình bắt nửa kia của mình phải hoàn hảo. Chúng ta đến với họ vì những điểm mạnh họ có, nhưng lại yêu họ bằng tất cả sự xét nét lên cái điểm yếu họ mắc phải.

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