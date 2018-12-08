Mẹ dạy con gái cách yêu thương một người đàn ông, ai nghe qua cũng lặng người

Một ngày tôi đến nhà chú chơi, đúng lúc em ấy đi hẹn hò và trở về với gương mặt giận dữ. Lúc đó dù có mặt tôi, thím vẫn gọi em vào và hỏi. Những gì tôi nghe được từ người đàn bà từng trải ấy khiến tôi nhận ra được rất nhiều điều.

Nhà chú tôi chỉ có một cô con gái duy nhất. Quen người yêu đã hơn 3 năm nhưng lúc nào cũng cãi nhau, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Em họ tôi được chiều chuộng quen rồi nên trong tình yêu cũng đòi hỏi như thế.

- Vậy con có muốn cưới và ăn đời ở kiếp với một người như vậy không?

Em ấy không nghĩ nhiều, gật đầu ngay: “Có, con muốn cưới!”

Thím nghe xong, mỉm cười nói:

- Được, mẹ phải hỏi cho kĩ trước khi nói điều này với con. Bởi vì, nếu con không muốn tiến xa hơn mà đơn giản chỉ là quen nhau cho vui, thì mẹ không phải dạy con. Nhưng một khi con đã yêu thật lòng, đã muốn kết hôn, thì con cần nghe thật kĩ những lời mẹ nói.

Yêu nhau là chấp nhận những mặt tốt và cả chưa tốt của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Thím im lặng một chút rồi bắt đầu:

- Trong một mối quan hệ, nếu người kia có những bản tính không thay đổi được, thì con phải là người thay đổi. Con thay đổi ở khía cạnh chấp nhận họ, và chấp nhận cả việc con không đủ phước duyên để khiến họ thay đổi vì con. Nếu một người đàn ông vì con mà thay đổi những tính xấu của anh ta, thì con quá may mắn. Nhưng nếu người đàn ông đó không thay đổi được, thì con phải học cách chấp nhận. Con chấp nhận được, thì không phải cãi nhau nữa.

Cô gái nói:

- Nhưng rõ ràng là anh ta sai…

- Chuyện tình cảm hoặc hôn nhân không phải chỗ để con phân đúng – sai, trắng – đen. Nếu con không học được cách chấp nhận để biến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, thì con chỉ có cách chia tay mà thôi. Nhớ kĩ lời mẹ nói: Trong một mối quan hệ, chỉ được phép 1 người sai. Nếu người kia sai, thì con phải đúng. Con sa vào cãi vã, mâu thuẫn, xung đột, thì con cũng đang sai. Cả hai cùng sai, không cứu vãn được”!

Cô con gái trở nên trầm ngâm. Người mẹ tiếp lời:

- Đừng đòi hỏi người khác hoàn hảo. Con người 10 phần vẹn toàn, chỉ cần người đó được 5 phần là con đã có thể sống cùng rồi. Nhìn vào điểm tốt của họ mà sống, đừng nhìn vào điểm chưa hoàn thiện. Bản thân con cũng có những khiếm khuyết, đàn ông đôi khi không phán xét, không có nghĩa là con hoàn hảo đâu. Đừng lúc nào cũng nhìn vào tội lỗi của người khác mà quên mất rằng đôi khi mình mới là người có lỗi!

Cô con gái nghe xong, lặng người đi. Tôi cũng lặng người đi khi nghe thím nói, bởi tôi cũng đang có một mối quan hệ tình cảm không được tốt lắm.

Thật vậy, khi yêu nhau, chúng ta sa đà vào những cuộc tranh luận, nghĩ rằng để làm sáng tỏ vấn đề, để tốt cho cả hai. Nhưng khi đó, chúng ta quên rằng mình chỉ đang thỏa mãn cái tôi của mình, thỏa mãn cái mình mong muốn. Chúng ta quên đi người kia là ai, người kia có đặc điểm gì, mong muốn gì.

Đôi khi chúng ta sa đà vào những cuộc tranh luận để phân định đúng sai mà điều đó chỉ làm thỏa mãn cái tôi mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Và chúng ta mải mê tìm một hình bóng hoàn hảo, vô tình bắt nửa kia của mình phải hoàn hảo. Chúng ta đến với họ vì những điểm mạnh họ có, nhưng lại yêu họ bằng tất cả sự xét nét lên cái điểm yếu họ mắc phải. Quên rằng bản thân ai cũng phải học cách chấp nhận, hay cao hơn là học cách bao dung vị tha.

Đừng vì cuộc sống không như ý mà cả đời cau có. Vạn sự đẹp hay không, đều do đôi mắt người nhìn.