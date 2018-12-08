Vì sao phụ nữ Việt Nam chán chồng và không thích lấy chồng ngày càng nhiều?

Phụ nữ yêu 08/12/2018 15:39

Đàn ông cưới vợ về nhưng lại bỏ rơi chính người bạn đời của mình. Họ chỉ quan tâm đến xúc cảm của bản thân, sống vì bản thân mà không hề đếm xỉa đến buồn vui của vợ. Cưới một người chồng như thế còn gì đáng sợ hơn?

Mười người đàn bà Việt Nam lấy chồng, hết 9 người cảm thấy không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Các ông chồng không tật xấu này cũng tật xấu khác. Nhẹ thì lười biếng, vô tâm, nhậu nhẹt... Nặng thì vũ phu, ngoại tình. Phụ nữ đã kết hôn thường khuyên những cô gái chưa chồng đừng vội kết hôn, bởi lấy chồng khác nào phụ nữ bị nhốt trong một chiếc lồng chật hẹp.

Vì sao phụ nữ Việt Nam chán chồng và không thích lấy chồng ngày càng nhiều? - Ảnh 1
Đàn bà có mấy ai hài lòng với cuộc hôn nhân của mình? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có xu hướng tìm kiếm bạn trai hoặc lấy chồng người nước ngoài ngày càng nhiều. Một khi có một cô ca sĩ hay diễn viên nào cưới được chồng Tây là các cô gái xuýt xoa ngưỡng mộ. Vậy tại sao đàn ông Việt Nam lại “rớt giá” thảm hại trong mắt phụ nữ như thế?

Điều gì cũng có nguyên nhân của nó cả.

Thử nhìn đàn ông nước ngoài đối đãi với người yêu hoặc người vợ của mình xem. Họ quan tâm, bình đẳng với phụ nữ trong mọi vấn đề. Họ xem việc chia sẻ gánh nặng với người bạn đời là điều tất yếu. Họ không xem việc nấu ăn, chăm con, dọn dẹp nhà cửa là giúp vợ mà đó là bổn phận và trách nhiệm một người đàn ông phải làm. Còn đàn ông Việt Nam thì luôn luôn mặc định: Những việc đó là của đàn bà!

Khi vợ đau đớn, trở dạ sinh con đàn ông nước ngoài vô cùng tâm lí và họ cùng bên vợ những khoảnh khắc khổ ải nhất. Muốn biết đàn ông thương vợ đến đâu hãy nhìn qua cánh cửa phòng sinh. Mấy người đàn ông biết xót thương vợ đang chịu nỗi đau thấu trời xanh để dứt ruột sinh con cho mình?

Vì sao phụ nữ Việt Nam chán chồng và không thích lấy chồng ngày càng nhiều? - Ảnh 2
Đàn ông cưới vợ về nhưng lại bỏ rơi người vợ của mình trong sự vô tâm, hời hợt - Ảnh minh họa: Internet

Hay ông nào cũng ngồi trước phòng sinh với bộ dạng ngái ngủ, hoặc cắm đầu vào điện thoại? Vô tâm hơn là khi vợ sinh con và chăm con cực khổ, nhiều ông chồng lại thấy rất phiền hà. Mặc vợ thức đêm, thức hôm chăm con rộc người các anh vẫn ngủ say sưa. Vợ có rơi nước mắt thì các anh cũng không biết và không thèm quan tâm.

Phụ nữ, thực ra ai cũng mong mình lấy được tấm chồng để nương dựa. Thế nhưng, rất hiếm người đàn bà nào lấy được người chồng có Tâm với mình. Đàn ông vô tâm, hời hợt, nhậu nhẹt, cờ bạc, ngoại tình… Họ cưới vợ về nhưng lại bỏ rơi chính người bạn đời của mình. Họ chỉ quan tâm đến xúc cảm của bản thân, sống vì bản thân mà không hề đếm xỉa đến buồn vui của vợ. Cưới một người chồng như thế còn gì đáng sợ hơn?

Đàn ông nước ngoài chăm chỉ tập thể dục, gìn giữ sức khỏe. Đàn ông Việt Nam người thì bụng bia, kẻ thì phát tướng… Những buổi chiều sau giờ tan ca, thay vì về nhà phụ giúp vợ thì các anh lại lai rai quên trời quên đất. Phụ nữ chỉ nghĩ đến thôi đã ngán ngẩm rồi!

Vì sao phụ nữ Việt Nam chán chồng và không thích lấy chồng ngày càng nhiều? - Ảnh 3
Đàn ông mãi chẳng thể hiểu được người vợ của mình cần gì - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu biết đàn ông ở đâu cũng có người này người kia nhưng thực tế trong mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà cô đơn vì chồng. Chẳng phải phụ nữ hay kêu ca mà thực sự đàn ông rất vô tâm. Sâu thẳm, đàn bà vẫn mong muốn tìm được một người thật sự thấu hiểu và chia sẻ, cùng đồng hành với mình trên những chặng đường dài của cuộc đời. Nhưng khổ thay, đàn ông mãi chẳng thể hiểu được vợ mình cần gì và muốn gì.

Đừng nghe đàn ông hứa, hãy nhìn những gì họ làm

Đừng nghe đàn ông hứa, hãy nhìn những gì họ làm

Khi đàn ông yêu thương một người phụ nữ thật sự thì sẽ luôn luôn hướng về người ấy bằng cả tấm lòng. Có thể không nói những lời mật ngọt, những lời có cánh nhưng anh ta luôn làm những điều để người phụ nữ của mình thấy thoải mái và hạnh phúc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà chán chồng lí do đàn bà chán chồng đàn ông vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 33 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này