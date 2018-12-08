Vì sao phụ nữ Việt Nam chán chồng và không thích lấy chồng ngày càng nhiều?

Phụ nữ có xu hướng tìm kiếm bạn trai hoặc lấy chồng người nước ngoài ngày càng nhiều. Một khi có một cô ca sĩ hay diễn viên nào cưới được chồng Tây là các cô gái xuýt xoa ngưỡng mộ. Vậy tại sao đàn ông Việt Nam lại “rớt giá” thảm hại trong mắt phụ nữ như thế?

Mười người đàn bà Việt Nam lấy chồng, hết 9 người cảm thấy không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Các ông chồng không tật xấu này cũng tật xấu khác. Nhẹ thì lười biếng, vô tâm, nhậu nhẹt... Nặng thì vũ phu, ngoại tình. Phụ nữ đã kết hôn thường khuyên những cô gái chưa chồng đừng vội kết hôn, bởi lấy chồng khác nào phụ nữ bị nhốt trong một chiếc lồng chật hẹp.

Thử nhìn đàn ông nước ngoài đối đãi với người yêu hoặc người vợ của mình xem. Họ quan tâm, bình đẳng với phụ nữ trong mọi vấn đề. Họ xem việc chia sẻ gánh nặng với người bạn đời là điều tất yếu. Họ không xem việc nấu ăn, chăm con, dọn dẹp nhà cửa là giúp vợ mà đó là bổn phận và trách nhiệm một người đàn ông phải làm. Còn đàn ông Việt Nam thì luôn luôn mặc định: Những việc đó là của đàn bà!

Khi vợ đau đớn, trở dạ sinh con đàn ông nước ngoài vô cùng tâm lí và họ cùng bên vợ những khoảnh khắc khổ ải nhất. Muốn biết đàn ông thương vợ đến đâu hãy nhìn qua cánh cửa phòng sinh. Mấy người đàn ông biết xót thương vợ đang chịu nỗi đau thấu trời xanh để dứt ruột sinh con cho mình?

Đàn ông cưới vợ về nhưng lại bỏ rơi người vợ của mình trong sự vô tâm, hời hợt - Ảnh minh họa: Internet

Hay ông nào cũng ngồi trước phòng sinh với bộ dạng ngái ngủ, hoặc cắm đầu vào điện thoại? Vô tâm hơn là khi vợ sinh con và chăm con cực khổ, nhiều ông chồng lại thấy rất phiền hà. Mặc vợ thức đêm, thức hôm chăm con rộc người các anh vẫn ngủ say sưa. Vợ có rơi nước mắt thì các anh cũng không biết và không thèm quan tâm.

Phụ nữ, thực ra ai cũng mong mình lấy được tấm chồng để nương dựa. Thế nhưng, rất hiếm người đàn bà nào lấy được người chồng có Tâm với mình. Đàn ông vô tâm, hời hợt, nhậu nhẹt, cờ bạc, ngoại tình… Họ cưới vợ về nhưng lại bỏ rơi chính người bạn đời của mình. Họ chỉ quan tâm đến xúc cảm của bản thân, sống vì bản thân mà không hề đếm xỉa đến buồn vui của vợ. Cưới một người chồng như thế còn gì đáng sợ hơn?

Đàn ông nước ngoài chăm chỉ tập thể dục, gìn giữ sức khỏe. Đàn ông Việt Nam người thì bụng bia, kẻ thì phát tướng… Những buổi chiều sau giờ tan ca, thay vì về nhà phụ giúp vợ thì các anh lại lai rai quên trời quên đất. Phụ nữ chỉ nghĩ đến thôi đã ngán ngẩm rồi!

Đàn ông mãi chẳng thể hiểu được người vợ của mình cần gì - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu biết đàn ông ở đâu cũng có người này người kia nhưng thực tế trong mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà cô đơn vì chồng. Chẳng phải phụ nữ hay kêu ca mà thực sự đàn ông rất vô tâm. Sâu thẳm, đàn bà vẫn mong muốn tìm được một người thật sự thấu hiểu và chia sẻ, cùng đồng hành với mình trên những chặng đường dài của cuộc đời. Nhưng khổ thay, đàn ông mãi chẳng thể hiểu được vợ mình cần gì và muốn gì.