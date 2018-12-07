Đàn ông khi tay trắng mới thấu hiểu lòng dạ của người đàn bà bên cạnh mình

Tâm sự gia đình 07/12/2018 14:46

Khi giàu sang không thay lòng, lúc khó nghèo không buông bỏ, những lúc sóng gió nhất vẫn lặng lẽ ở bên – đó mới là người đàn bà dùng cả chân tâm để đối đãi với anh.

Người đời có câu: “Hoạn nạn mới thấu hiểu chân tình”. Điều này đúng trong mọi mối quan hệ: Công việc, bạn bè, vợ chồng… Đàn ông đừng vội tự hào về tình yêu của người đàn bà đến với anh lúc anh đang sung túc, giàu có nhất. Chỉ có người đàn bà bên anh lúc sóng gió, hoạn nạn, khổ ải trầm luân vẫn không buông tay mới là người thương anh thật sự.

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Người đàn bà đến với anh khi giàu có chưa chắc đã thương yêu anh thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Anh trai tôi có nhân tình bên ngoài. Anh buột miệng kể cho tôi nghe khi anh em ngồi nhậu với nhau. Tôi sửng sốt, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Bởi chị dâu tôi chẳng có điểm gì để chê cả. Chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại thương yêu chồng con hết mực. Tôi khuyên anh bỏ cô nhân tình ngay lập tức, nếu để chị dâu biết thì chẳng thể cứu vãn nổi.

Nốc cạn cốc bia, anh bảo rằng cô ấy là người yêu cũ của anh. Hai người yêu nhau suốt những năm đại học nhưng sau khi ra trường cô ấy bỏ anh để cưới một người giàu có. Vô tình gặp lại, cô gái khóc hết nước mắt bảo rằng chưa bao giờ quên anh. Thật tâm, lòng anh còn chút tình cảm với cô ấy. “Tình cũ không rủ cũng tới” – anh và cô ấy lại qua lại với nhau. Anh như sống lại cảm giác yêu đương của nhiều năm trước, cảm giác hạnh phúc khi bên cô ấy mà vợ không thể cho anh được.

Tôi bảo anh, đến bây giờ anh vẫn không đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất của cô gọi là người yêu cũ ấy sao? Khi xưa anh tay trắng, chưa làm nên sự nghiệp thì cô ta bỏ anh để chạy theo người khác. Đã có chồng, có con rồi lại lén lút ngoại tình với anh. Bây giờ anh có tiền, anh giàu có, thử hỏi anh tay trắng cô ta còn mở miệng nói yêu anh không?

Đàn ông khi tay trắng mới thấu hiểu lòng dạ của người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh 2
Anh tôi nghĩ người yêu cũ mới chính là tình yêu đich thực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Còn chị dâu, đến với anh khi chưa có gì trong tay. Khi anh khởi nghiệp, bao nhiêu lần thất bại thảm hại, thậm chí suýt ra đường ở nhưng chị có bỏ anh đâu. Chị bền bỉ bên anh, làm chỗ dựa vững chắc cho anh yên tâm mà làm việc. Chị nuôi nấng hai đứa con, chăm sóc cha mẹ chúng ta nhưng cha mẹ ruột. Một người phụ nữ như thế anh còn chê chỗ nào để ngoại tình với một người đàn bà chỉ nhìn vào túi tiền của anh?

Anh tôi ra chiều suy nghĩ. Vài tháng sau, anh lại hẹn tôi đi nhậu. Rít thuốc liên tục, anh bảo rằng nhờ tôi mà nhận ra chân tướng của người đàn bà miệng luôn thề thốt yêu anh. Anh bảo với cô ta rằng anh bị phá sản, phải bán nhà, bán cả xe máy. Bây giờ chắc phải ra nhà trọ mà ở. Nghe thế, cô ta mặt biến sắc. Ban đầu còn an ủi, động viên nhưng về sau thì mất hút. Trước đây cô ta hay chê bai chồng nhưng vừa rồi lại đăng hình hạnh phúc của mình với chồng lên Facebook. Thật đúng là không thể hiểu nổi lòng dạ đàn bà!

Đàn ông khi tay trắng mới thấu hiểu lòng dạ của người đàn bà bên cạnh mình - Ảnh 3
Giàu sang không thay lòng, khó nghèo không buông tay - đó mới là tình yêu thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy mừng vì ít ra anh tôi đã nhận ra bản chất của cô ta. Mừng vì hạnh phúc gia đình anh tôi không bị đổ vỡ. Đàn ông muốn hiểu lòng dạ người đàn bà bên cạnh mình thì hãy đợi khi tay trắng. Khi giàu sang không thay lòng, lúc khó nghèo không buông bỏ, những lúc sóng gió nhất vẫn lặng lẽ ở bên – đó mới là người đàn bà dùng cả chân tâm để đối đãi với anh.

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Vật chất với đàn ông rất quan trọng. Khi yêu thương một người phụ nữ thật lòng, họ cho đi chẳng tiếc. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế, phụ nữ mới có hạnh phúc thật sự.

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