Đừng cưới đàn ông giàu, hãy cưới người vì bạn mà dám tiêu tiền

Tâm sự gia đình 06/12/2018 13:58

Vật chất với đàn ông rất quan trọng. Khi yêu thương một người phụ nữ thật lòng, họ cho đi chẳng tiếc. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế, phụ nữ mới có hạnh phúc thật sự.

Phụ nữ có chồng giàu dĩ nhiên rất tốt. Nhưng cưới chồng có một trăm đồng mà dè xẻn với vợ từng đồng một thì không gì khổ bằng. Đàn ông có muôn vàn tật xấu như rượu chè, cờ bạc, hút thuốc, lười biếng… Những thứ đó còn có thể hiểu và thông cảm được. Còn một người đàn ông ki bo, keo kiệt thì không đáng mặt nam nhi cho lắm.

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Bạn tôi cưới chồng giàu nhưng bị vỡ mộng vì anh ta quá keo kiệt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi vỡ mộng bởi vì lấy chồng được gắn cái mác nhà giàu. Anh ta là chủ một công ty nhỏ. Có xe hơi, có nhà đẹp. Bạn tôi ngoại hình cao ráo, dễ nhìn, vì thế hai người đúng là “trời sinh một cặp”. Bạn bè, người thân ai cũng nghĩ bạn tôi có số sướng, từ nay yên tâm làm bà chủ, chẳng phải cong lưng lo cơm áo gạo tiền.

Nhưng cưới nhau về rồi, bạn tôi mới biết anh chồng thuộc dạng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.  Anh có một tuổi thơ rất nghèo khó và cơ cực. Đói ăn, thiếu mặc là chuyện như cơm bữa. Lớn lên, có cơ hội ra thành phố làm việc. Nhờ nhanh nhẹn, giỏi giang mà tích lũy được một số vốn rồi cuộc sống mới khá lên từ đó.

Nhưng khi người ta có tiền, lẽ ra sẽ sống thoải mái hơn nhưng anh thì không. Anh trân trọng từng đồng tiền kiếm được đến mức keo kiệt. Anh sợ mất những gì mình đổ mồ hôi mới có được. Bạn tôi nấu ăn, anh tỏ vẻ khá chịu vì bạn mua nhiều thứ đắt tiền. Bạn có thói quen hay ngồi uống nước, cà phê với bạn bè anh cũng bảo phí tiền, không cần thiết. Mọi vật dụng trong nhà nếu bạn tự ý mua sẽ bị anh than phiền, càu nhàu cả tháng.

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Hễ bạn mua sắm đồ đạc gì mới, liền bị anh phàn nàn phung phí - Ảnh minh họa: Internet

Mang danh giám đốc nhưng anh ăn uống kham khổ. Buổi sáng anh ăn mì tôm hoặc bánh mì, trưa về và tối về nhà ăn cơm. Anh bảo vợ nấu ăn đơn giản thôi, chỉ cần luộc rau, chiên trứng, thỉnh thoảng thì mua thịt cá. Tiền khổ sở kiếm được không được tiêu xài hoang phí, để dành cho tương lai sau này.

Bạn cũng đi làm, bạn lấy tiền của chính mình mua sắm quần áo, son môi, túi xách nhưng chồng nhìn thấy cũng càm ràm. Anh bảo bạn sống phung phí như thế chẳng mấy hồi ra đường mà ở. Bạn nghe nghẹn đắng mà không nói nên lời. Hiếm khi hai vợ chồng ra ngoài ăn. Thỉnh thoảng bạn muốn đi du lịch, đi chơi xa để giải trí nhưng chồng bạn không hề có suy nghĩ đó. Bạn biết, số tiền tiết kiệm trong sổ của anh lên đến tiền tỷ nhưng để làm gì khi ngay một đồng anh cũng ki bo với vợ của mình?

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Hãy cưới người đàn ông có 10 đồng mà sẵn sàng cho bạn hết 9 đồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng ham lấy chồng giàu. Hãy lấy người có mười đồng mà chẳng tiếc cho bạn 9 đồng. Vật chất với đàn ông rất quan trọng. Khi họ yêu thương một người phụ nữ thật lòng, họ cho đi chẳng tiếc. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế, phụ nữ mới có hạnh phúc thật sự. Đàn bà khôn ngoan chính là ở sự chọn lựa người chồng như vậy.

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