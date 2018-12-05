Gửi những cô gái tuổi đôi mươi: Đây là lúc lo kiếm tiền chứ không phải kiếm chồng

Nếu muốn gặp hoàng tử thì bạn phải là công chúa, muốn gặp hoàng đế thì bạn phải là nữ hoàng. Bởi thế, khi trong túi bạn có nhiều tiền, đầu óc bạn am hiểu nhiều chuyện thì khi đó đàn ông tốt sẽ tự khắc đến với bạn.

Độ tuổi đẹp nhất, nhiều năng lượng nhất với những cô gái chính là lứa tuổi hai mươi rực rỡ này. Như bông hoa khoe sắc, họ có vẻ đẹp rạng ngời. Các cô gái được cánh đàn ông săn đón, quan tâm, chiều chuộng nhiều nhất. Và điều làm các cô bận lòng nhất cũng chính là chuyện tình cảm. Phụ nữ ở tuổi đôi mươi đẹp rực rỡ và tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet Tình yêu ở độ tuổi đôi mươi đẹp và lãng mạn cực kì. Người phụ nữ thường dễ rung động trước những cử chỉ ga lăng, quan tâm. Và khi yêu, các cô cũng đặt hết kì vọng, sự tin tưởng của mình vào tình yêu đó. Nhưng tình yêu lúc đầu nồng nhiệt thì thường tan vỡ, bởi hai mươi tuổi ngoài tình yêu ra người phụ nữ thường thiếu kinh nghiệm sống và nhiều thứ khác.

Dành phần lớn thời gian để yêu đương, đặt hết kì vọng vào tình yêu nên khi tan vỡ, người phụ nữ cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình. Họ trách móc, oán giận, than vãn cuộc đời bạc bẽo, lòng người khó đoán. Và thực tế, nhiều cô gái vì tình yêu tan vỡ đã để cuộc đời mình trượt dài theo nỗi đau mà chẳng thể thoát ra được. Các cô gái à, lứa tuổi 20 là lúc chúng ta thoát nghèo chứ không phải thoát ế. Tình yêu ở lứa tuổi này không phải là tất cả như chúng ta nghĩ đâu. Nhiều năm sau, các cô sẽ nhận ra rằng đàn ông thật ra không quá quan trọng như chúng ta nghĩ. Ngoài một người đàn ông để yêu thương, người phụ nữ cần có một công việc, một sự nghiệp ổn định và điều quan trọng nhất – phải có thật nhiều tiền.

Tình yêu ở độ tuổi đôi mươi luôn lãng mạn và phụ nữ thường kì vọng rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Tuổi đôi mươi, khi chúng ta có nhiều năng lượng và sự hứng khởi thì hãy nên đầu tư vào học tập, vào công việc để phát triển sự nghiệp sau này. Tuổi thanh xuân ngắn ngủi lắm, khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ những cơ hội thì sẽ tiếc nuối vô cùng. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ tạo dựng cho mình một nền tảng thật tốt, ra sức kiếm thật nhiều tiền. Người ở tầng lớp nào sẽ gặp người phù hợp ở tầng lớp ấy. Một cô gái trẻ con sẽ thường bị thu hút bởi sự hào nhoáng bên ngoài của một anh chàng chưa trưởng thành. Một cô gái nghèo dĩ nhiên sẽ chỉ gặp được một người có thu nhập tương xứng. Các cô đừng bao giờ tin vào chuyện ngôn tình, sẽ chẳng có đâu một chàng trai nhà giàu, đẹp trai lại đem lòng đi yêu một cô gái quê mùa, xộc xệch lại chẳng có một xu dính túi. Nếu muốn gặp hoàng tử thì bạn phải là công chúa, muốn gặp hoàng đế thì bạn phải là nữ hoàng. Bởi thế, khi trong túi bạn có nhiều tiền, đầu óc bạn am hiểu nhiều chuyện thì khi đó đàn ông tốt sẽ tự khắc đến với bạn. Khi bạn có nhiều kiến thức, lại giàu thì lại đến lượt bạn lựa chọn người đàn ông tương xứng để yêu chứ không phải đợi đàn ông lựa chọn. Khi bạn có kiến thức, có tiền thì tự khắc đàn ông sẽ đến với bạn - Ảnh minh họa: Internet Các cô gái đừng để thời gian trôi qua kẽ tay rồi cuối cùng nhận ra mình chẳng nắm được điều gì. Tuổi đôi mươi là để kiếm tiền chứ không phải kiếm chồng. Bởi thế hãy ra sức học tập, nỗ lực trong công việc. Khi ấm tấm thân rồi tự một người đàn ông xứng đáng sẽ đến.

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin Nhiều người đàn bà thường rất tự hào rằng chồng mình chung thủy. Họ mạnh miệng tuyên bố rằng chồng mình sẽ không như những người đàn ông tệ bạc ngoài kia. Nhưng thử nghĩ xem, có một người đàn bà lẳng lơ mồi chài, cởi áo mời gọi trước mặt thì anh ta có đủ sức vượt qua cám dỗ không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-nhung-co-gai-tuoi-doi-muoi-day-la-luc-lo-kiem-tien-chu-khong-phai-kiem-chong-306479.html