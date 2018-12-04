Đàn bà nên nhớ: Chỉ cần tiền đầy túi thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên

Phụ nữ yêu 04/12/2018 13:51

Một cô gái độc thân mà có tiền dĩ nhiên sẽ vui hơn một cô gái đã ế mà còn nghèo. Khi có tiền, ta chẳng sợ một cuộc sống một mình hay xô bồ. Chẳng sợ cuộc đời ngoài kia quá tẻ nhạt và buồn chán…

Tiêu tiền của người khác, dù là một đồng cũng thấy khó chịu. Chồng dẫu giàu có đến đâu nhưng anh ta vĩnh viễn không phải là “chiếc thẻ bảo hiểm” cho cuộc đời của bạn.  Còn nếu tiêu tiền của cha mẹ thì bạn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không trưởng thành.

Đàn bà nên nhớ: Chỉ cần tiền đầy túi thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên - Ảnh 1
Một cô nàng độc thân mà có tiền dĩ nhiên sẽ vui hơn một cô đã ế lại còn nghèo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ai cũng muốn cuộc sống mình sung túc, dư dả. Ai cũng muốn được ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch khắp nơi. Nhiều người đàn bà nghĩ rằng: “Chỉ cần lấy một anh chồng giàu có là mặc nhiên sung sướng cả đời. Chẳng bao giờ lo lắng đến tiền bạc”. Nhưng đàn bà sai rồi!

Chẳng kiếm được đồng nào mà tiêu tiền của chồng thì cả đời anh ta sẽ làm chủ còn bạn mãi mãi chỉ là đầy tớ mà thôi! Tiêu một đồng cũng phải nhìn mặt. Có giận hờn, khổ sở đến mấy cũng phải ráng mà cười. Bởi làm chồng phật ý, anh ta siết chặt hầu bao thì bạn làm thế nào?

Cảm giác tiêu tiền ai cũng thích. Nhưng tiêu tiền do chính tay mình làm ra là một cảm giác rất tuyệt vời. Mua một cây son mình thích, một chiếc váy gợi cảm, hay món đồ trang sức mới ra mà chẳng cần xin xỏ ai cả. Cảm giác làm chủ không phải rất thỏa mãn hay sao?

Người đời thường chê cười những cô gái mê tiền là sống thực dụng. Cho rằng suy nghĩ đến tiền chỉ làm cho con người ta bé mọn, tầm thường. Tiền dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng có tiền thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi cuộc sống trải qua những giai đoạn thăng trầm, khổ ải bạn sẽ thấy tiền quan trọng đến mức nào.

Đàn bà nên nhớ: Chỉ cần tiền đầy túi thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên - Ảnh 2
Phụ thuộc vào kinh tế của chồng, đàn bà dẫu đau khổ cũng phải gượng cười, không dám làm anh ta phật ý - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, có tiền trong túi – do chính mình làm ra thì tự khắc cuộc đời sẽ bình yên. Tiền để cung phụng bản thân, để không phải phụ thuộc vào ai cả, để báo hiếu cho cha mẹ, để thỏa mãn thú vui của bản thân… Một cô gái độc thân mà có tiền dĩ nhiên sẽ vui hơn một cô gái đã ế mà còn nghèo. Khi có tiền, ta chẳng sợ một cuộc sống một mình hay xô bồ. Chẳng sợ cuộc đời ngoài kia quá tẻ nhạt và buồn chán…

Với một người đàn bà có chồng tệ bạc, vô tâm, ngoại tình thì vô cùng khổ sở và mệt mỏi. Và nỗi khổ ải trầm luân đó sẽ kéo dài vô tận, có thể là đến cuối đời nếu người phụ nữ đó phụ thuộc vào kinh tế. Bởi bỏ chồng thì tiền đâu nuôi con, tiền đâu sinh sống và trang trải? Đàn bà phụ thuộc có khổ, có đau thì cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Chồng tệ mà trong túi có tiền thì đàn bà sợ gì chuyện bỏ chồng. Đàn bà có kinh tế ổn định sẽ dễ buông tay chồng tệ bạc hơn. Và dĩ nhiên, trong những ngày tháng buồn bã, cô đơn tột độ, tiền sẽ là cứu cánh cho đàn bà vượt qua cô đơn. Buồn quá thì đi mua sắm, hẹn bạn bè đi ăn, đi du lịch xa… Buồn đến mấy khi có tiền cũng sẽ tự khắc vui!

Đàn bà nên nhớ: Chỉ cần tiền đầy túi thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên - Ảnh 3
Hãy kiếm tiền để cung phụng bản thân, để báo hiếu cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, với những cô gái 20, mục tiêu phải là thoát nghèo chứ không phải thoát ế. Còn với những người đàn bà có chồng, dẫu giàu đến mấy thì cũng hãy có một công việc kiếm ra tiền. Hãy để tiền làm đầy tớ cung phụng bản thân mình. Chứ đừng dại dột phụ thuộc kinh tế, để rồi cả đời làm đầy tớ cho người khác.

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