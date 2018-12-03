Đàn bà từng trải như tách trà ngon, chỉ khi bị giội nước sôi mới biết mình mạnh mẽ

Vì cuộc đời quá nhiều giông tố nên đàn bà từng trải trân trọng những khoảnh khắc bình yên. Vì lòng người là thứ khó đoán nên họ trân trọng những mối tâm giao hơn bất kì điều gì trên đời.

Thật ra, đàn bà nào cũng mong mình có một cuộc sống giản đơn, yên ấm. Còn hạnh phúc nào hơn khi có một cuộc sống êm đềm bên người đàn ông mình chọn, những buổi chiều vui vẻ bên mâm cơm ấm cúng. Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì, luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Nhiều khi, điều đàn bà nhận được chỉ là bao nhiêu đắng chát, khổ sở tưởng chừng như chẳng thể gượng dậy nổi… Hiểu đàn bà thì dễ, nhưng hiểu đàn bà từng trải khó vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà từng trải, gặp biết bao nhiêu giông gió, khổ ải rồi tự khắc biết cách đứng lên. Bởi suy cho cùng, hoàn cảnh sẽ dạy cho con người ta rất nhiều thứ. Và tiềm ẩn trong con người phụ nữ đâu phải chỉ là sự mềm yếu, đâu chỉ là nước mắt. Ở những thời khắc trong cuộc đời, phụ nữ sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh, sẽ gan góc. Khi cần, họ sẽ “giơ nanh vuốt” để bảo vệ con mình…

Đàn bà có một cuộc sống quá êm đềm sẽ giống như tách nước lọc. Nhưng đàn bà từng trải lại như tách trà ngon. Trong họ là sự hòa quyện những đắng cay, ngọt bùi. Chắt lọc trong những lọc lừa, xảo trá họ biết điều gì để đáng yêu thương, trân trọng. Để hiểu đàn bà thì dễ, nhưng để hiểu đàn bà từng trải thì khó lắm. Uống nước lọc thì dễ, nhưng uống trà phải thưởng thức! Nhiều người gọi đàn bà từng trải là đàn bà đã cũ. Nhưng thực ra họ chẳng hề cũ kĩ. Yêu một người đàn bà đi qua biết bao nhiêu sóng gió, đàn ông sẽ nhận ra được thế nào là bình yên thật sự. Bởi đàn bà từng trải thì khó mở lòng, khó yêu và khó tin. Nhưng một khi yêu ai, tin ai thì thứ tình cảm đó vô cùng vững bền và sâu sắc.

Vì cuộc đời quá nhiều giông tố nên đàn bà trân trọng những khoảnh khắc bình yên - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà trưởng thành nhận ra rằng, tiền bạc, vật chất, những nói nói hoa mỹ chỉ là phù du. Điều người đàn bà hướng đến sẽ luôn là chân tâm. Đến với một người đàn bà từng trải, sẽ không “mua chuộc” lòng họ bằng những phù phiếm. Khi và chỉ khi nhận ra rằng, người ta đến với mình bằng chân tâm thì đàn bà sẽ mở lòng. Khó khăn lắm, nhưng đổi lại ai ở bên đàn bà từng trải sẽ nhận về những điều quý giá. Giữa bao nhiêu xô bồ, giả tạo tình yêu của người đàn bà từng trải lại là điều chân thật nhất. Đàn bà từng trải đáng được yêu thương và trân trọng. Trong con người họ có sự khiêm nhường, có sự mạnh mẽ, cả sự kiên nhẫn mà những người đàn bà khác không có được. Vì cuộc đời quá nhiều giông tố nên họ trân trọng những khoảnh khắc bình yên. Vì lòng người là thứ khó đoán nên họ trân trọng những mối tâm giao hơn bất kì điều gì trên đời. Vì biết lòng người khó đoán nên đàn bà trân trọng những mối tâm giao - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà như trà vậy, chỉ khi bị giội nước sôi mới trở nên nồng nàn, đậm vị. Đàn bà từng trải làm say lòng người bởi bao nhiêu sóng gió mình từng trải qua trong đời. Và đàn ông, có một người đàn bà từng trải bên cạnh mình là điều quý giá biết bao nhiêu!

Thanh xuân của người phụ nữ đáng giá bao nhiêu với kẻ phụ tình? Đàn ông mãi mãi chẳng thể hiểu được rốt cuộc người đàn bà đã cho đi cả cuộc đời của họ trong mối tình ấy chứ không chỉ là tuổi thanh xuân.

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