Đôi mắt của con trai nhìn tôi lúc đó, tôi mãi không bao giờ có thể quên được: “Ba còn hỏi con tại sao ư? Ba đi ngoại tình, ba có người đàn bà khác bên ngoài mà bắt con phải tôn trọng ba sao? Mẹ như vậy là do biết ba phản bội đó…”.

Đàn bà thường gắn liền tình dục với tình yêu. Họ chỉ có thể “lên giường” với người mà họ thật sự thương yêu, có tình cảm. Nhưng đàn ông chúng tôi không nghĩ như vậy. Tình dục chỉ như một nhu cầu, một cuộc chơi. Tôi nghĩ điều đó rất bình thường. Miễn sao tôi “ăn vụng” không để cho vợ con phát hiện và tôi vẫn làm tròn bổn phận của mình là được. Đàn ông thường xem tình dục như một nhu cầu, một cuộc chơi mà thôi - Ảnh minh họa: Internet Tôi năm nay hơn 40 tuổi, có một gia đình khá yên ấm với hai đứa con trai. Vợ tôi hiền lành, giản dị, nấu ăn ngon và rất giỏi vun vén nhà cửa. Nói chung tôi chẳng có điểm gì không hài lòng về vợ cả. Nhưng thú thật, cưới nhau gần hai mươi năm, tôi đâm chán vợ về khoản giường chiếu. Hơn nữa vợ tôi đã sinh hai con, thân hình phát tướng cùng những vết rạn da thịt làm tôi mất hứng khi gần gũi.

Công việc tôi hay đi công tác dài ngày. Và những lần đó, tôi thường tìm kiếm những mối tình một đêm để giải khuây. Tôi chỉ xem đó như cuộc vui “ăn bánh trả tiền”. Sau cuộc chơi thì chẳng còn liên hệ gì đến cuộc sống của nhau. Nhiều lần “ăn vụng” như thế nhưng vợ chẳng bao giờ nghi ngờ gì. Tôi đâm quen tật, hễ đi công tác mà không “đổi gió” thì thấy khó chịu trong người. Dù có ăn chơi cỡ nào nhưng tôi xác định rằng gia đình mới là điều quan trọng nhất. Nhân tình xinh đẹp cỡ nào thì cũng là qua đường, chỉ có vợ con ở nhà mới là cuộc sống của tôi. Nhưng dạo gần đây, tôi cảm giác được vợ tôi thay đổi hẳn, không còn vui vẻ như trước kia nữa.

Tôi không hề biết rằng vợ mình đang trải qua những ngày tháng đau khổ khi biết tôi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Nhiều đêm tôi thấy cô ấy không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ. Có đôi lúc còn lén lau nước mắt. Nhiều khi ngẩn ngơ như người mất hồn. Nấu ăn thì dao cứa vào tay đến chảy máu. Đến bữa chẳng ăn hết chén cơm. Cô ấy gầy rộc người đi, héo hon, xác xơ. Tôi có hỏi nhưng vợ tôi chỉ lắc đầu, bảo rằng không có chuyện gì. Rồi đột nhiên vợ tôi bảo muốn về nhà ngoại chơi ít hôm. Trong khi nhà mẹ vợ tôi rất xa, ngồi xe mất cả ngày trời. Đang không biết chuyện gì xảy ra thì thái độ con trai đầu của tôi cũng thay đổi. Thấy tôi chẳng chào hỏi, đi sớm về khuya, tôi hỏi thì trả lời cộc lốc. Có khi còn ăn nói hỗn hào với tôi nữa. Đợi vợ tôi ra bến xe rồi, tôi mới hỏi con trai cho ra lẽ. Đôi mắt của con trai nhìn tôi lúc đó tôi mãi không bao giờ có thể quên được: “Ba còn hỏi con tại sao ư? Ba đi ngoại tình, ba có người đàn bà khác bên ngoài mà bắt con phải tôn trọng ba sao? Mẹ như vậy là do biết ba phản bội đó…”. Tôi nghe cổ họng mình nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên được lời nào. Con trai đứng dậy, bỏ ra ngoài. Những cuộc vui chơi đó đã phá nát hạnh phúc gia đình tôi - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ tôi mới biết được rằng vợ mình mấy tháng qua đã phát hiện tôi có nhân tình bên ngoài. Có lẽ vì sợ hai đứa con trai đã lớn của tôi chứng kiến chuyện không hay nên cô ấy mới giữ trong lòng. Bao đêm cô ấy mất ngủ, khổ sở vì tôi ngoại tình mà tôi nào có hay. Rồi gia đình tôi sẽ thế nào đây? Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ rằng vui chơi trong chốc lát thì đâ có thiệt gì. Ai ngờ tôi phải trả giá cho những cuộc chơi đó. Chính tôi đã phá nát hạnh phúc gia đình để vợ đau khổ, con coi thường. Bây giờ tôi phải làm gì đây để chuộc lại tội lỗi của mình?

Đàn ông chỉ cần vợ khi giông tố, lúc bình yên lại có nhân tình Lúc khổ cực nhất chị tôi vẫn một lòng, một dạ vì chồng, vì con. Để khi có tất cả trong tay, anh ta lại thấy mình cao sang và người phụ nữ bên cạnh mình không xứng đáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-quay-ve-sau-ngoai-tinh-toi-da-tu-giet-chet-hanh-phuc-cua-minh-305993.html