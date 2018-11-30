Khi yêu, người phụ nữ luôn cần 5 điều này từ người đàn ông

Phụ nữ yêu 30/11/2018 10:32

Đàn ông ngày xưa bảo phụ nữ khó hiểu. Đàn ông ngày nay cũng bảo phụ nữ khó hiểu. Ngẫm ra ngàn năm đàn ông vẫn chưa giải mã được phụ nữ, đây gọi là non kém hay thiếu tinh tế?

Yêu phụ nữ không hề khó như cánh đàn ông vẫn tưởng, chỉ cần bạn nắm bắt 5 nguyên tắc này. 

Rõ ràng trong các mối quan hệ khác giới 

Đừng bao giờ để phụ nữ phải dò xét và bận tâm đến những mối quan hệ khác giới của bạn. Phụ nữ có thể bỏ cả ngày để nhớ mặt đặt tên tất cả những cô gái mà bạn quen biết, thậm chí đó chỉ là một cô bạn trung học mà bạn chẳng thèm nói chuyện. Hãy rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ khác giới nếu như bạn không muốn hứng chịu những cơn ghen dồn dập. Có những mối quan hệ "dây mơ rễ má" không cần thiết thì hãy cắt đứt.

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Người phụ nữ luôn muốn anh rõ ràng trong các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, các thể loại em gái nuôi, chị gái nuôi, bạn thân khác giới, tri kỉ tâm giao, bạn nhậu, bạn game, bạn hàng xóm, bạn đồng nghiệp...vv cứ hễ khác giới là bạn tự né trước để tránh rủi ro!

Luôn chủ động nhắn tin, gọi điện, hỏi han

Hãy tập cho cô ấy thói quen nhận tin nhắn và cuộc gọi từ bạn trong một khung giờ nhất định. Việc của bạn là tuân thủ đúng quy tắc để cô ấy biết rằng bạn luôn chủ động và luôn nhớ tới cô ấy.

Kì thật, phụ nữ yêu bạn sẽ chủ động liên lạc với bạn mỗi khi cô ấy rảnh rỗi. Nhưng cô ấy vẫn muốn bạn chủ động vì điều đó khiến cô ấy thấy bản thân được trân trọng. Chuyện này không khó, giống như lập thời gian biểu vậy. Thậm chí bạn có thể hẹn giờ để nhắc mình gửi tin nhắn hoặc gọi điện, chẳng tốn thời gian đâu!

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Hãy luôn quan tâm đến cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Giới thiệu cô ấy với bạn bè, gia đình

Không cần quá phô trương, nhưng tuyệt đối không được “giấu nhẹm” mối quan hệ nếu bạn không muốn bị nghi ngờ là chàng Sở Khanh. Việc bạn công khai cô ấy với tất cả mọi người khiến cô ấy an tâm và nhận ra mình thực sự quan trọng trong lòng bạn. Phụ nữ cần một mối quan hệ nghiêm túc, và hơn hết mong muốn người đàn ông ấy thấy tự hào về mình. Vì vậy, hãy giới thiệu cô ấy bằng một thái độ trân trọng, tự hào và văn minh nhất có thể.

Người yêu cũ là ai?

Đúng vậy, xóa sạch kí ức về người yêu cũ đi! Không nhớ, không nghĩ, không lưu, không xem, không nhắc, không quen – giống như người yêu cũ là vô hình vậy! Tất cả phụ nữ đều khó chịu khi nghe đến cụm từ “người yêu cũ của người yêu” và cô ấy sẽ nổi cơn điên nếu bạn còn dây dưa hoặc thiếu tế nhị về việc này. Đừng quên rằng, dù mối tình cũ có đẹp đến thế nào, cũng đã là quá khứ rồi. Hiện tại mới là thứ đáng trân trọng nhất.

Dẹp bỏ những cuộc vui vô bổ

Đừng để cô ấy thấy hình ảnh bạn là một cậu nhóc mới lớn còn ham chơi và thích thể hiện. Có thể trước đây bạn sống phóng túng, nhưng khi có cô ấy, bạn phải biết điểm dừng. Niềm vui của bạn là cô ấy, sự giải khuây của bạn là cô ấy, cách ổn định tinh thần của bạn cũng là cô ấy. Bạn không cần những cuộc vui vô bổ nữa, vì cô ấy “bổ” hơn rất nhiều!

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Phụ nữ thật ra không hề khó hiểu nếu như bạn yêu cô ấy đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vẫn còn mải mê với những cuộc vui, bạn nên suy nghĩ lại thật kĩ. Có thể bạn chỉ coi người phụ nữ này là một phần nhỏ trong cuộc sống bạn, và bạn chưa thật sự yêu.

Đàn ông khôn ngoan sẽ không để phụ nữ phải hét lên rằng: “Anh hãy học cách hiểu tôi đi”! Đàn ông chỉ cần nắm kĩ 5 nguyên tắc này, là đã có thể an tâm yêu phụ nữ đúng cách rồi!

Đàn ông suy nghĩ rất nhiều về vật chất, còn đàn bà lại cần nhiều tình cảm

Đàn ông suy nghĩ rất nhiều về vật chất, còn đàn bà lại cần nhiều tình cảm

Sự khác biệt lớn nhất giữa suy nghĩ của đàn ông và đàn bà, chính là đàn ông thì nghĩ nhiều về vật chất còn đàn bà nghĩ nhiều về tình cảm. Cho nên đàn ông cứ mải mê lo kiếm tiền còn đàn bà cứ mải mê thể hiện sự ngọt ngào.

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