Đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc: Cuối cùng sẽ nắm được gì trong tay?

Tâm sự gia đình 29/11/2018 14:07

Tôi thương chị vô cùng. Đàn bà cam chịu và hi sinh như chị, có đổi được cái gọi là ấm êm, hạnh phúc? Hay rồi cuối cùng chẳng có gì trong tay ngoài sự cô đơn và buồn tủi?

Có rất nhiều người đàn bà sống với chồng nhưng ôm những tổn thương rất lớn ở trong lòng. Chồng tệ đấy, vô tâm đấy, thậm chí là cả vũ phu, ngoại tình nhưng họ vẫn cứ chấp nhận ở bên. Và có rất nhiều người, dù đêm qua có khóc sưng mắt vì chồng thì sáng hôm sau đến công ty vẫn nói cười rạng rỡ như chưa hề có những nỗi đau trong lòng…

Đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc: Cuối cùng sẽ nắm được gì trong tay? - Ảnh 1
Sống với chồng tệ bạc, muốn buông nhưng đâu phải dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ lấy chồng chính là “trò may rủi” lớn nhất của người đàn bà. Bởi lòng dạ con người là thứ khó đoán định nhất trong cuộc đời. Người đàn ông ngày hôm nay thật tốt, yêu thương hết lòng nhưng rồi ngày mai đâu có gì đảm bảo anh ta sẽ không thay đổi. Lòng chung thủy chỉ mang tính chất thời điểm, không phải là cả đời. Bao nhiêu người phụ nữ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc, sẽ ấm êm nhưng rốt cuộc chỉ là người thất bại thảm hại trong ván bài định mệnh mà thôi!

Đàn bà sống với chồng tệ bạc, muốn buông lắm nhưng nào có dễ dàng. Sợ cha mẹ đau lòng, buồn khổ vì con gái có cuộc sống không hạnh phúc. Sợ miệng lưỡi người đời độc địa. Sợ con cái khổ sở, sợ bản thân mình khó lòng đứng vững trước những khổ ải của cuộc đời. Đàn bà có quá khứ càng hạnh phúc thì càng khó từ bỏ. Những lúc đau đớn, ê chề lại tự ru ngủ mình bằng những ngày tháng từng hạnh phúc.

Một người chị tôi chơi thân rơi vào hoàn cảnh như thế. Bề ngoài chị luôn tỏ ra mình có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Đến công ty chị luôn rạng rỡ, vui cười. Chị chả bao giờ mở miệng chê bai, than trách chồng nửa lời như những người phụ nữ khác nên ai cũng nghĩ chị là người đàn bà may mắn trong hôn nhân.

Đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc: Cuối cùng sẽ nắm được gì trong tay? - Ảnh 2
Tôi không biết rằng chị phải chịu nhiều cay đắng, bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, một lần công ty có việc về trễ, tôi tận mắt chứng kiến chồng chị to tiếng với chị giữa phố: “Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Đi làm thì đi làm nhưng cũng phải biết bổn phận của mình ở nhà chứ!...” Chị rối rít xin lỗi chồng, bảo anh chở về nhà nhanh vì hai đứa con đang đợi. Bắt gặp ánh mắt của tôi, chị tỏ vẻ ái ngại.

Hôm sau chị bảo chuyện của chị hôm qua đừng kể cho ai biết. Rồi chị bảo, chồng chị là như vậy đó. Anh luôn to tiếng, quát nạt chị cho dù là ở nhà hay bất kì nơi đâu. Anh không để ý đến cảm giác của chị, anh luôn cho rằng mình làm đúng và chị sai trong tất cả mọi chuyện.

Anh là người gia trưởng. Thật sự sống với anh, chị khổ sở vô cùng. Đi làm sớm cũng bị anh càm ràm, về nhà trễ thì bị trách móc. Chuyện con cái, chuyện công ty, nhà cửa lúc nào cũng dồn lên vai khiến chị nghẹt thở. Nhưng anh luôn bắt chị phải luôn làm tròn, làm tốt mọi chuyện. Nhiều khi chỉ muốn chồng hiểu và thông cảm nhưng hễ chị mở lời là bị chồng quát tháo. Chị nín nhịn bao nhiêu năm vì mong gia đình yên ấm, mong con cái có gia đình hạnh phúc để lớn lên. Thật sự sống với anh, chị mệt mỏi vô cùng!

Đàn bà cam chịu sống với chồng tệ bạc: Cuối cùng sẽ nắm được gì trong tay? - Ảnh 3
Liệu rằng sự cam chịu của chị có đổi được cái gọi là ấm êm? - Ảnh minh họa: Internet

Chị cam chịu như vậy cũng gần mười năm rồi. Chị chưa bao giờ kể cho ai nghe về cuộc sống của mình. Chị cũng luôn tỏ ra mình vui vẻ, hạnh phúc nhưng chị là người rất mệt mỏi và cô đơn. Chị mong một ngày nào đó chồng sẽ hiểu và nhận ra những cố gắng và hi sinh của mình.

Tôi thương chị vô cùng. Đàn bà cam chịu và hi sinh như chị, có đổi được cái gọi là ấm êm, hạnh phúc? Hay rồi cuối cùng chẳng có gì trong tay ngoài sự cô đơn và buồn tủi?

Đàn ông suy nghĩ rất nhiều về vật chất, còn đàn bà lại cần nhiều tình cảm

Đàn ông suy nghĩ rất nhiều về vật chất, còn đàn bà lại cần nhiều tình cảm

Sự khác biệt lớn nhất giữa suy nghĩ của đàn ông và đàn bà, chính là đàn ông thì nghĩ nhiều về vật chất còn đàn bà nghĩ nhiều về tình cảm. Cho nên đàn ông cứ mải mê lo kiếm tiền còn đàn bà cứ mải mê thể hiện sự ngọt ngào.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng tệ bạc tâm sự đàn bà đàn bà cam chịu chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 14 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm