Đàn ông suy nghĩ rất nhiều về vật chất, còn đàn bà lại cần nhiều tình cảm

Đàn ông nghĩ rằng, yêu một người phải đồng nghĩa với việc chăm sóc chu toàn được cho cô ấy về phương diện vật chất. Đàn ông một khi đã không tiếc tiền với người phụ nữ nào, đồng nghĩa với việc anh ta khẳng định mình yêu cô ấy và đang thể hiện tình yêu một cách chân thành, thực tế nhất. Đối với anh ta, đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình chính là tình yêu mà anh ta cho đi, hơn vạn lời nói.

Trong tình yêu, nếu cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng nghĩ về một chiều, thì chắc đã hạnh phúc, an yên lắm rồi. Nhưng tiếc thay, đàn bà và đàn ông mãi mãi không thể làm được điều đó, hoặc chỉ đang cố gắng làm được điều đó.

Và chính vì lối suy nghĩ này, đàn ông mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn cực kì nghịch ý đàn bà. Thứ nhất, đàn ông cho rằng việc cô ấy hài lòng về anh ta hay không, nằm ở việc anh ta có lo cho cô ấy đủ hay chưa. Thứ hai, đàn ông cho rằng những cử chỉ quan tâm, những lời nói ngọt ngào, đều là thứ yếu không đáng bận tâm nữa. Thứ ba, đàn ông lầm tưởng rằng những cuộc vui với bạn bè hay sự vô tâm của mình không phải là thứ lỗi lầm ghê gớm đối với đàn bà. Thứ tư, đàn ông tin rằng vật chất quyết định ý thức người đàn bà.

Không! Đàn ông không sai! Đàn bà cần vật chất, nhưng lại cần nhiều hơn tình cảm. Đàn bà thích tình cảm, sống bằng tinh thần, và tinh thần thăng hoa sẽ khiến đàn bà cảm thấy mình là nữ hoàng.

Đàn bà hài lòng về đối phương hay không, thì yếu tố vật chất chỉ là một trong những điều kiện cần. Việc một người đàn ông “lo” được cho đàn bà không đồng nghĩa với việc người đàn bà đó cần được “nuôi”. Đàn bà muốn thấy được người đàn ông của mình đang cố gắng vì mình, không tiếc rẻ với mình, dành những thứ tốt nhất cho mình. Tức là, thay vì thảy cho cô ấy 10 triệu bằng thái độ lạnh nhạt cục súc, đàn ông có thể chỉ đưa 5 triệu kèm một bó hoa hồng bé xinh và những lời nói âu yếm. Đấy, đàn bà thích như vậy hơn!

Vật chất chỉ là một trong những điều kiện cần trong tình yêu của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Những cử chỉ quan tâm và lời nói ngọt ngào, mãi mãi không thể là thứ yếu trong trái tim người đàn bà. Đàn bà cần nó hơn hết thảy mọi thứ! Đàn bà mềm yếu, mỏng manh và muốn được bảo bọc vỗ về. Đàn bà cần những cái ôm, cần một cái vuốt tóc, cần một cái hôn nhẹ, cần một lời hỏi han. Đừng lạ lùng khi thấy đàn bà chấp nhận bỏ một anh chàng có tiền để đến với một anh nghệ sĩ nghèo. Những lời tình ca của chàng nghệ sĩ có thể khiến tâm hồn đàn bà no say.

Đàn bà xem những cuộc vui chè chén của đàn ông đồng nghĩa với việc vô tâm và không tôn trọng mình. Đàn bà muốn đàn ông dành thời gian cho mình, ưu tiên mình và độc tôn mình. Đàn bà sẽ vui vẻ nếu đàn ông gặp gỡ bạn bè mà dẫn mình theo, suốt cuộc vui đều chỉ quan tâm mình, và biết canh đúng giờ để về. Đàn bà muốn trong mỗi cuộc vui, thậm chí trong mỗi nỗi buồn, anh ta đều cần sự xuất hiện của mình. Và nếu đàn ông không cần sự xuất hiện của đàn bà trong lúc ấy, đừng lạ nếu nhận được lời chia tay!

Đàn bà không hề tham lam, chỉ là mong muốn sự trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Vật chất không quyết định được ý thức đàn bà. Là đàn bà tự quyết định mình. Đàn bà cần cả vật chất lẫn tình cảm, nhưng đủ khôn ngoan để cân đo đong đếm lại. Như trên, đàn bà có thể chỉ lấy 5 triệu thay vì 10 triệu, đổi lại hãy trao cô ấy thêm một bó hoa, một nụ hôn ngọt ngào, một lời nói tình tứ.

Đàn bà không hề tham lam, cô ấy chỉ muốn sự trọn vẹn thôi!