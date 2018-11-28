Người thứ ba nên nhớ: Chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình mà miệng bảo rằng yêu vợ

Tâm sự gia đình 28/11/2018 14:17

Tin vào tình yêu của đàn ông ngoại tình là đàn bà khờ dại. Đàn ông ngoại tình thì chẳng yêu ai cả ngoài bản thân mình. Bỏ rơi người vợ tào khang ở nhà để chạy theo người đàn bà khác trẻ đẹp thì tử tế ở chỗ nào?

Bạn thân đến tìm tôi với gương mặt sưng vù, môi rướm máu. Tôi hốt hoảng định đưa bạn đi bác sĩ để kiểm tra thì bạn bảo: “Tao bị đánh ghen”. Tôi lấy đá chườm cho bạn, lựa lời khuyên nhủ để bạn rời bỏ người đàn ông đã có vợ đó. Tôi tưởng bạn đã nhận ra sai lầm của mình khi bị vợ người ta đánh ghen, nhưng bạn bảo: “Tao không hề sai khi đó là tình yêu đích thực. Chỉ có người đàn bà kia không nhận ra rằng mình mới là người thừa trong mối tình tay ba này...”.

Người thứ ba nên nhớ: Chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình mà miệng bảo rằng yêu vợ - Ảnh 1
Yêu chồng người khác mà bạn vẫn tự huyễn hoặc mình rằng đó là tình yêu đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, tôi thường nghe bạn mình kể về người yêu của cô ấy. Bạn luôn khoe khoang những món quà đắt tiền nhận được, những nhà hàng sang trọng được dắt đi ăn, những chuyến đi du lịch dài ngày… Tôi khi ấy cũng thầm ghen tị vì người yêu bạn trưởng thành, đẹp trai, kinh tế lại rất ổn định. Nhưng bạn giấu tôi một điều rằng: Người yêu bạn đã có vợ và có hai con.

Khi tôi biết được sự thật ấy, khuyên bạn rời bỏ thì bạn lắc đầu. Bạn nói rằng anh ấy đã chán đến tận cổ người vợ luộm thuộm, xấu xí ở nhà rồi. Vợ gì mà suốt ngày cằn nhằn, than vãn, trách móc chồng. Bạn đã giáp mặt bà ta rồi, vừa già vừa xấu. Anh ấy nói rằng đã hết thương yêu vợ, hai người đã làm thủ tục ly hôn chỉ chờ giấy gọi của tòa án là đường ai nấy đi.

Bạn tôi nói rằng so với người vợ ở nhà, bạn chỉ thiếu một tờ giấy đăng kí kết hôn chứ chẳng thua gì cả. Bạn được yêu hơn, chiều chuộng hơn, anh ta thích ở với bạn hơn là về nhà với vợ. Bạn trẻ hơn và dĩ nhiên đẹp hơn. Nếu phải chọn lựa thì dĩ nhiên anh ấy sẽ chọn bạn chứ không thể chọn người đàn bà hung dữ kia được. Vậy thì tại sao bạn phải từ bỏ tình yêu của mình cơ chứ?

Người thứ ba nên nhớ: Chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình mà miệng bảo rằng yêu vợ - Ảnh 2
Có người đàn ông nào ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ con ở nhà? - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy nói rằng yêu bạn thật lòng. Chỉ có bạn mới thật sự thấu hiểu và đem lại cho anh ấy sự bình yên. Rồi anh ấy sẽ li dị, sẽ cưới bạn. Chỉ có người vợ là cố chấp, không hiểu rằng đã đến lúc rời bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh không có tình yêu này.

Nghe bạn nói, tôi biết rằng mình chẳng thể khuyên nhủ được bạn. Là bạn tôi ngây thơ hay ngốc nghếch? Trên đời này, có gã đàn ông nào tay ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ con ở nhà? Khi đi ngoại tình, người đàn ông nào chẳng bảo rằng mình không hạnh phúc với vợ. Có kẻ nào lại không nói rằng mình khao khát tìm kiếm một người đàn bà có thể thấu hiểu và sẻ chia?

Tin vào tình yêu của đàn ông ngoại tình là đàn bà khờ dại. Đàn ông ngoại tình thì chẳng yêu ai cả ngoài bản thân mình. Bỏ rơi người vợ tào khang ở nhà để chạy theo người đàn bà khác trẻ đẹp thì tử tế ở chỗ nào? Miệng nói rằng yêu nhân tình nhưng mục đích anh ta hướng đến luôn là chuyện giường chiếu. Rốt cuộc thì vợ và cả nhân tình, đều là nạn nhân của một kẻ tham lam, ích kỉ.

Người thứ ba nên nhớ: Chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình mà miệng bảo rằng yêu vợ - Ảnh 3
Chỉ có đàn bà khờ dại mới tin vào tình yêu của kẻ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi bị đánh ghen đến lần thứ 2 sau lần bị dằn mặt trước mà bạn vẫn không tỉnh ngộ. Bạn bị đánh rất nhiều, mái tóc bị xén nham nhở. Người đàn ông mà bạn nói rằng yêu bạn thực sự đã hiện nguyên hình tồi tệ, cắt đứt mọi liên lạc với bạn rồi về nhà với vợ. Bạn khóc lóc, khổ sở, đau đớn. Nhưng dẫu có thương bạn cỡ nào thì tôi cũng tin rằng đó là kết cục của những kẻ luôn muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác.

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