Đàn ông thực sự trưởng thành phải có những dấu hiệu này, phụ nữ cưới ngay kẻo lỡ

Anh ta không than vãn về cuộc đời

Đàn ông trưởng thành không than vãn về cuộc đời, cũng như về cuộc sống hằng ngày. Sự nếm trải và những đắng cay, đối với anh ta là lẽ tất yếu và là lí do để anh ta chiến đấu. Anh ta có thể biểu hiện quãng thời gian khó khăn của mình bằng một bộ râu lởm chởm chưa cạo, bằng đôi mắt đỏ ngầu vì làm việc quá sức, bằng những sợi tóc bạc chen chúc hay bằng bộ đồ ba ngày chưa thay. Nhưng tuyệt đối, anh ta không than thở, bi quan, đóng vai nạn nhân của bi kịch xã hội.

Đàn ông trưởng thành thực sự rất ít, còn na ná trưởng thành thì lại đầy rẫy - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trưởng thành có thể nói một câu “Anh mệt quá” với người phụ nữ của mình, nhưng không than vãn như một đứa trẻ cần được vỗ về. Chỉ một cái tựa đầu, anh ta đã trút được hết nỗi nhọc nhằn rồi.