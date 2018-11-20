Đàn bà dại dột giữ chồng, còn đàn bà khôn ngoan đang bận kiếm tiền

Đàn bà sợ mất chồng - khi và chỉ khi trong tay mình chẳng có gì cả. Đa phần đàn bà phụ thuộc về kinh tế thì càng điên cuồng tìm cách giữ chồng. Họ yếu đuối trong cảm xúc và không làm chủ được cuộc đời mình.

Đàn bà có tư tưởng giữ chồng lúc nào cũng sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Họ sợ lòng dạ chồng thay đổi. Sợ một ả đàn bà trơ trẽn, lẳng lơ nào đó sẽ cướp mất chồng mình. Sợ mình già đi, xấu đi chồng lại liếc ngang, liếc dọc ngoài đường… Bao nhiêu nỗi sợ vô hình như thế khiến đàn bà mất đi niềm vui sống thật sự. Đàn bà luôn muốn giữ chồng thường sống trong những nỗi sợ mơ hồ - Ảnh minh họa: Internet Bao nhiêu người đàn bà vẫn thường rỉ tai, truyền nhau những bí kíp giữ chồng. Rằng mấu chốt của vấn đề là đàn bà phải thay đổi, phải ngọt ngào, phải nấu ăn ngon như đầu bếp, phải đẹp đẽ thơm tho, miệng lúc nào cũng vâng dạ và chiều chồng hết sức trên giường… Đàn bà muốn đàn ông không dòm ngó kẻ khác thì chỉ còn một cách là đẹp lên. Thực tế cho thấy nhiều người sửa mũi, nâng ngực, hút mỡ, độn mông... cho gợi cảm với mục đích giữ chồng. Nhưng đàn ông đã muốn ngoại tình thì đàn bà làm sao mà giữ nổi?

Đàn bà à, đàn ông thương yêu vợ sẽ không vì một vài điểm chưa hoàn hảo của vợ mà quay lưng phản bội. Đàn ông ngoại tình chẳng phải vì cơm vợ nấu không ngon, vì ngực vợ không bự, vì làm tình không giỏi… Mọi lí do đàn ông đưa ra chỉ là lấp liếm cho sự bạc bẽo của mình. Vợ đẹp cỡ nào, nấu ăn ngon cỡ nào thì cũng bằng thừa với một người đàn ông tham lam, muốn thêm chứ không bao giờ bớt. Đàn bà à, hà cớ gì để tư tưởng sợ mất chồng ăn sâu vào đầu để biến mình thành một người đàn bà kém tự tin như thế? Đàn bà khôn ngoan sẽ tự biết rằng, đàn ông tốt không cần phải giữ. Tự anh ta sẽ trân trọng và nâng niu người đàn bà bên cạnh dẫu cô ấy một ngày sẽ trở nên xấu xí, già nua.

Đàn ông đã muốn rời đi thì không một người đàn bà nào giữ nổi - Ảnh minh họa: Internet Thay vì đàn bà ngồi lo sợ và tìm cách giữ chồng thì hãy ra sức kiếm tiền, yêu thương bản thân như cái cách bao nhiêu người đàn bà khôn ngoan ngoài kia đang làm. Họ có chồng nhưng họ không sợ mất chồng. Họ biết giá trị của mình - chẳng phải là thứ để đàn ông có thể chọn lựa. Đàn bà ra sức làm đẹp, chiều chuộng bản thân là vì yêu chính mình chứ chẳng phải vì bất kì người đàn ông nào. Đàn bà nỗ lực kiếm tiền, tạo dựng tương lai vững chắc cho mình. Đàn bà cung phụng bản thân bằng những đồng tiền do chính mình làm ra là một người đàn bà có giá trị. Giá trị trong mắt những người đàn bà khác và cả trong mắt của chồng. Đàn ông yêu gái đẹp nhưng rất nể những người đàn bà giỏi giang. Nếu anh ta là một người đàn ông có giá trị sẽ không ngu dốt để vuột mất một người phụ nữ như thế. Đàn bà khôn ngoan sẽ đi kiếm tiền, yêu thương bản thân thay vì suốt ngày nghĩ chuyện giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sợ mất chồng - khi và chỉ khi trong tay mình chẳng có gì cả. Đa phần đàn bà phụ thuộc về kinh tế thì càng điên cuồng tìm cách giữ chồng. Họ yếu đuối trong cảm xúc và không làm chủ được cuộc đời mình. Đàn bà khôn ngoan chính là người không cần giữ, đàn ông lại sợ đánh mất!

Đàn bà muốn hạnh phúc thì khôn có chừng và ngây ngô đúng lúc! Phụ nữ thực sự khôn ngoan, họ hiểu rằng chuyện mình thông minh hay không, tự lập hay không, chẳng cần bộc lộ ra ngoài làm gì. Họ giả ngây ngô để được tất cả yêu quý, để được đàn ông cung phụng.

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