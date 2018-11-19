Đàn bà khôn ngoan đối với đàn ông chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là duy nhất hoặc là người dưng

Phụ nữ yêu 19/11/2018 06:58

Đàn ông ngay cả chung tình còn không làm được thì lấy tư cách gì để mang đến hạnh phúc cho người đàn bà? Lựa chọn làm người dưng, đau trong một khoảnh khắc nhưng lại thanh thản cả một đời.

Điều gì không rõ ràng cũng đã khiến người ta cảm thấy khó chịu, huống gì là trong mối quan hệ tình cảm. Trong tình yêu và nhất là trong hôn nhân, muốn hạnh phúc thì điều kiện tiên quyết phải là – duy nhất. Chung thủy, một vợ một chồng thì mọi biến cố xảy đến cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng đôi khi, đàn ông lại không nghĩ như thế.

Đàn bà khôn ngoan đối với đàn ông chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là duy nhất hoặc là người dưng - Ảnh 1
Đàn bà yêu hay cưới người đàn ông trăng hoa thì khổ tâm vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Lòng dạ đàn ông luôn tham lam, họ chỉ muốn thêm chứ chẳng hề muốn bớt. Trong thực tế, đã có nhiều gã đàn ông đã có người yêu chính thức, lại “dự bị” thêm nhiều cô bên cạnh. Nhiều người đàn ông tuy đã có vợ nhưng lòng không thôi khát khao có một nhân tình trẻ đẹp bên ngoài. Nhiều người chồng phản bội vợ, khi bị phát hiện còn tuyên bố: “Muốn ở bên vợ nhưng lại muốn có luôn cả… nhân tình".

Làm phụ nữ vốn dĩ cuộc sống đã gặp rất nhiều gian truân. Nếu cuộc đời xui xẻo yêu hay cưới phải hạng đàn ông trăng hoa, lăng nhăng thì khổ tâm rất nhiều. Vốn dĩ họ đã yêu, đã tin những lời hứa hẹn, tin rằng người đàn ông chỉ có duy nhất mình. Dẫu biết rằng lòng người khó đoán nhưng sự phản bội lại rơi ngay vào người mình tin yêu nhất. Thử hỏi có đau lòng nào hơn?

Đàn bà khi đứng giữa những ngã ba tình này thường bị giằng xé dữ dội: Nên ở hay nên đi, nên cho một cơ hội hay vĩnh viễn cắt đứt? Dẫu chọn con đường nào thì điều đó cũng khiến đàn bà rất đau. Nhiều người đàn bà mạnh mẽ, đã dứt khoát buông bỏ kẻ tệ bạc ấy ra khỏi đời mình. Nhưng cũng không ít người bao dung mà tha thứ cho kẻ phản bội quay về. Họ nghĩ rằng cho mình một cơ hội để hàn gắn và bởi lòng họ còn yêu người đàn ông kia rất nhiều.

Đàn bà khôn ngoan đối với đàn ông chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là duy nhất hoặc là người dưng - Ảnh 2
Đàn bà à, nếu mình không là duy nhất thì đã đến lúc nên rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tha thứ liệu người đàn bà sẽ thanh thản và bình yên với hạnh phúc của mình? Sẽ sống những ngày thật sự vui vẻ như chưa hề có vết nhơ trong quá khứ? Và lòng người đàn bà sẽ đối đãi với người đàn ông như chưa từng có sự phản bội, dối lừa? Không đâu! Mỗi người đàn bà có cách biểu lộ tình cảm khác nhau nhưng dù khóc hay dù gượng cười thì sau khi tha thứ lòng họ sẽ mang theo nỗi đau đi đến trọn đời.

Việc người yêu, người chồng từng ăn nằm với kẻ khác sẽ như bóng ma ám ảnh trong tâm trí. Vết thương như chiếc dằm nằm sâu trong tim. Ngay những lúc cạnh chồng, những giây phút hạnh phúc hay gần gũi của ái ân thì chiếc dằm ấy cũng khiến đàn bà nhức buốt. Nhiều người mạnh miệng nói rằng mình đã quên, đã tha thứ nhưng sự thật rằng chưa bao giờ họ quên đi nỗi đau ấy!

Đàn ông ấy mà, có kẻ phản bội nhưng đâu hiếm người chung tình. Có kẻ lọc lừa dối trá nhưng đâu ít người đối đãi với người đàn bà bên cạnh mình bằng cả chân tâm. Vấn đề ở đây là bản thân người đàn ông ấy có muốn chung tình với người đàn bà của mình hay không. Đàn ông giỏi ngụy biện lắm. Không có chuyện rượu dẫn lối, càng không có chuyện người đàn bà nào lẳng lơ dụ dỗ… Bản thân anh không muốn thì người nào mồi chài được!

Đàn bà khôn ngoan đối với đàn ông chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là duy nhất hoặc là người dưng - Ảnh 3
Đàn ông ngay đến chung tình còn không làm được thì lấy tư cách gì để mang đến hạnh phúc cho đàn bà? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, nếu không là duy nhất thì đừng ngu dại chia sớt tình cảm rồi bảo rằng mình bao dung. Đàn bà khôn ngoan sẽ biết rằng, để được thanh thản và hạnh phúc chỉ có hai con đường: Một là duy nhất, hai là người dưng. Đàn ông ngay cả chung tình còn không làm được thì lấy tư cách gì để mang đến hạnh phúc cho người đàn bà? Lựa chọn làm người dưng, đau trong một khoảnh khắc nhưng lại thanh thản cả một đời. 

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