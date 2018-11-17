Không phải tình yêu, hôn nhân sống còn là nhờ ở niềm tin

Phụ nữ yêu 17/11/2018 13:15

Bạn quyết định ly hôn trong sự sững sờ của chồng. Anh ta rối rít van lơn, cầu xin bạn vì con, vì gia đình mà suy nghĩ lại. Bạn trào nước mắt mà nói: “Em không còn tin anh nữa”.

Không phải tình yêu, điều quan trọng nhất trong hôn nhân chính là niềm tin. Bởi vì theo những chặng đường hôn nhân, tình yêu dẫu có nồng nhiệt cỡ nào cũng phai nhạt ít nhiều. Thay thế vào đó là tình nghĩa vợ chồng, sự ràng buộc con cái và những bổn phận phải làm. Nhưng niềm tin chính là sợi dây gắn kết giữa vợ và chồng. Cả hai đều tin rằng người kia chung thủy và bản thân là duy nhất với người còn lại.

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Niềm tin quyết định sự sống còn của một cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần trong một gia đình, người vợ còn tin chồng và người chồng còn tin tưởng ở vợ thì khi đó mái ấm sẽ bền vững. Ngược lại, mất niềm tin là mất hết, hạnh phúc cũng theo đó mà ra đi. Nhưng oái ăm thay, rất nhiều người không biết giữ gìn tổ ấm của mình.

“Một lần bất tin là vạn lần mất tin”. Bạn đồng nghiệp của tôi là một ví dụ. Vợ chồng họ cưới nhau đã hơn 5 năm, có một cô con gái rất xinh xắn đáng yêu. Gia đình họ cũng như bao nhiêu gia đình trẻ khác, cũng từng có những mâu thuẫn, có những cãi vã nhưng rồi lại hàn gắn. Qua nhiều lần, bạn tôi và chồng học cách tìm được tiếng nói chung và hạ bớt cái tôi của mình lại. Bạn nói rằng, mình tin chồng rất nhiều. Dẫu không giàu có, không dư dả nhưng bạn tin rằng trái tim người đàn ông ấy vĩnh viễn chỉ có duy nhất mình bạn.

Nhưng lòng người đàn ông có một mình vợ hay chứa thêm ai khác thì chỉ có trời mới biết được. Tình cờ bạn lấy điện thoại của chồng để lướt Facebook vì điện thoại mình hết pin. Đang lướt điện thoại thì có tin nhắn Zalo. Bạn sốc thật sự khi đọc được dòng tin nhắn đó: “Ngày mai em vẫn đợi anh ở khách sạn vào giờ anh nghỉ trưa nhé. Yêu anh rất nhiều”.

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Bạn tin rằng cả cuộc đời này chồng sẽ chung thủy với mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn choáng váng, tay run run cầm điện thoại. Bạn kéo lên vài dòng tin nhắn của hôm nay chưa kịp xóa. Chồng bạn hẹn đi khách sạn với một người đàn bà khác. Mà đàn ông với đàn bà vào khách sạn thì để làm gì khác nữa chứ? Bạn trào nước mắt, chồng bạn đi tắm ra thấy bạn như thế, trên tay lại cầm điện thoại nên hiểu ra mọi chuyện. Khi biết vợ mình đã phát hiện ra, anh ta luống cuống xin lỗi, bảo rằng cảm xúc nhất thời thôi chứ chẳng có ý phản bội bạn.

Chỉ một lần duy nhất ấy thôi cũng đủ bóp chết niềm tin trong bạn. Dù chồng sau đó luôn về sớm, luôn minh bạch trong giờ giấc và mọi mối quan hệ nhưng bạn không tin được nữa. Chồng dùng mọi cách để chuộc lỗi nhưng có sự hối hận nào bù đắp nổi những tổn thương?

Không phải tình yêu, hôn nhân sống còn là nhờ ở niềm tin - Ảnh 3
Chỉ cần một lần đánh mất niềm tin cũng dễ dẫn đến hôn nhân tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi sống dằn vặt như thế đến nửa năm trời. Lí trí bạn nhìn thấy rằng chồng thay đổi, đã hối lỗi và quay về nhưng lòng bạn không thể tin được nữa. Sống với chồng mà không tin thì còn gì khổ sở và đau đớn hơn? Bạn quyết định ly hôn trong sự sững sờ của chồng. Anh ta lại rối rít van lơn, cầu xin bạn vì con, vì gia đình mà suy nghĩ lại. Bạn trào nước mắt mà nói: “Em không còn tin anh nữa”.

Cuộc hôn nhân của họ kết thúc như vậy đó. Những ai biết quý trọng hạnh phúc, còn muốn hôn nhân của mình bền vững thì đừng bao giờ đánh mất niềm tin ở người bạn đời. Bởi chỉ cần một lần duy nhất - cũng đủ giết chết cuộc hôn nhân của bạn.

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