Đàn bà 50: Lứa tuổi vững chãi nhất cuộc đời

Đàn bà 50 đã vững chãi về mọi thứ. Với kinh nghiệm sống vững vàng và bao nhiêu sóng gió đã đi qua, họ lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác.

Sếp của tôi là một phụ nữ 50 tuổi. Làm việc với bà, những cô gái trẻ như chúng tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống. Hàng ngày, bà đều đến công ty từ rất sớm. Pha trà, vừa nhâm nhi vừa ngồi ngắm nhìn đường phố dưới kia. Làm sếp, bà chẳng mấy khi quát mắng hay nặng nhẹ nhân viên nhưng ai cũng hết sức nể bà. Ở bà có thần thái mà những người khác không có được. Đàn bà 50, trải qua nhiều sóng gió nên giàu kinh nghiệm sống - Ảnh minh họa: Internet Khi tôi bị người yêu phụ bạc sau 3 năm yêu đương mặn nồng, tôi đã bị sốc thật sự. Tôi chẳng thiết tha gì với cuộc sống của mình nữa. Ăn uống chểnh mảng, đến công ty thì làm việc vật vờ. Quá mệt mỏi và chán nản, tôi lên gặp sếp để nộp đơn nghỉ việc.

Tôi nghĩ sếp sẽ chửi, mắng nhiếc tôi nhưng không, bà bảo tôi ngồi xuống. Rót cho tôi một chén trà và bảo tôi uống. Bà bảo: “Đàn bà cũng giống như trà túi lọc vậy. Sẽ chẳng bao giờ biết mình mạnh mẽ đến đâu khi bị đổ nước sôi vào”. Bà nhấp ngụm trà rồi bảo: “Ở lứa tuổi hơn 20 như em, tôi cũng từng dễ thất vọng, dễ bỏ cuộc, dễ làm tổn thương chính mình. Nhưng khi em 40 tuổi, 50 tuổi em sẽ nhìn cuộc đời rất khác. Tôi chẳng biết em tự đày đọa mình vì lí do gì nhưng hãy nghĩ kĩ lại rằng nó có đáng để cho em làm đau mình như vậy không? Em về suy nghĩ kĩ, nếu muốn tiếp tục đi làm thì ngày mai quay lại". Sếp tôi bảo, những cô gái trẻ tuổi thường dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi về phòng làm việc, một chị kéo tôi ra ngoài giờ cơm trưa. Chị bảo sếp mình từng sống khổ sở hơn bất kì người đàn bà nào mà chị từng quen. Tuổi thơ cơ cực, lấy chồng thì chồng phản bội, một mình gồng gánh nuôi con… Khổ sở tận cùng nhưng bà ấy vẫn có được rất nhiều thứ mà người khác ngưỡng mộ. Đàn bà 50, trải qua nhiều va vấp, quá nhiều đau thương lại trở nên vững chãi vô cùng.

Sếp từng bảo, đàn bà trẻ tuổi thường để cho cảm xúc dẫn dắt mình. Nên nếu gặp chuyện khổ đau, tuyệt vọng thường tự đẩy mình đi vào bế tắc. Đàn bà 50, ở bên kia cuộc đời, đôi lúc nhìn ngắm lại quãng đường mình đã đi qua thấy bản thân mình thật yếu đuối. Giá mà lúc 20 tuổi, ai đó nói với mình rằng mọi thất vọng cùng cực thật ra không lớn đến như thế. Giá mà lúc 30 tuổi, mình hiểu rằng đàn ông cũng chẳng quan trọng đến mức vì họ mà mình đòi sống chết. Khi bất kì ai khổ đau hay vấp ngã, đàn bà 50 có thể nâng đỡ họ bằng sự vững chãi của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 50, thấu hiểu rằng chính nội tâm của mình mới là thứ quyết định cuộc đời. Bình yên là thứ nằm sâu trong tim chứ không phải những phù phiếm bên ngoài. Đàn bà 50, có trong tay mọi thứ nhưng họ hiểu tình thân và gia đình quý giá đến cỡ nào. Khi bất kì ai khóc, khổ sở hay vấp ngã, chính đàn bà 50 tuổi có thể nâng đỡ họ dậy bằng kinh nghiệm sống và sự vững chãi của mình.

Đàn bà dại dột giữ chồng, còn đàn bà khôn ngoan đang bận kiếm tiền Đàn bà sợ mất chồng - khi và chỉ khi trong tay mình chẳng có gì cả. Đa phần đàn bà phụ thuộc về kinh tế thì càng điên cuồng tìm cách giữ chồng. Họ yếu đuối trong cảm xúc và không làm chủ được cuộc đời mình.

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