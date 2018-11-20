Cái phúc của đàn bà là lấy được người chồng có tâm

Bao nhiêu người đàn bà có chồng giàu có, lắm tiền nhiều bạc nhưng chắc gì họ đã có phước phần như chị. Hạnh phúc của đàn bà vĩnh viễn không đo bằng son phấn, bằng bạc tiền mà chính là cái Tâm của người chồng bên cạnh.

Hạnh phúc đích thực trong cuộc đời này với một người đàn bà là gì? Phải chăng là thật nhiều tiền, thật nhiều son phấn và quần áo đẹp? Đàn bà từng trải, va vấp nhiều sẽ nhận ra rằng những vật chất phù phiếm chẳng phải là thứ mang đến cho đàn bà sự bình yên thật sự. Đàn bà có chồng, điều cần nhất vẫn là một chữ Tâm của người đàn ông bên cạnh mình. Hạnh phúc của một người đàn bà không đong đếm bằng son phấn hay tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Ngày chị họ tôi lấy chồng, ba mẹ chị buồn ra mặt. Bởi bao nhiêu chàng trai giàu có, đẹp trai theo đuổi chị không chịu lấy. Cuối cùng lại chọn một anh giáo viên trường làng nghèo kiết xác. Ba mẹ chị từng ngăn cản một thời gian khi biết gia cảnh anh nghèo khó, mẹ anh lại đang bệnh. Nhưng chị kiên quyết, bảo rằng không lấy anh thì sẽ ở vậy suốt đời. Cuối cùng ba mẹ chị phải nhượng bộ chấp nhận.

Đám cưới đơn sơ nhưng chị không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Chị từng tâm sự với tôi, chị yêu và lấy chính con người anh chứ không phải vì bất kì điều gì khác. Bao nhiêu người tán tỉnh chị, ra sức khoe khoang của cải, vật chất mình có. Chồng chị thua kém những người đó về tiền tài nhưng tấm lòng anh dành cho chị hơn tất cả những thứ kia. Đàn bà lấy chồng, có người chọn cho mình người thật giàu có để mong nương dựa cả đời. Có người chọn người đẹp trai, ga lăng. Còn chị chọn chồng bởi tin rằng anh ấy sẽ là chỗ dựa bình yên nhất cho mình. Anh trưởng thành, vững chãi. Bất kể giông gió, khó khăn gì đều dang tay mà che chở cho người đàn bà của mình. Anh hiếm khi thề thốt, nói những lời mật ngọt với chị nhưng cái cách anh lặng lẽ quan tâm chinh phục hoàn toàn cô tiểu thư đỏng đảnh như chị.

Cưới chồng về, ai cũng nghĩ rồi chị sớm muộn gì cũng vỡ tan tành giấc mộng yêu đương ấy. Mẹ chị chép miệng: “Thương nhau đến mấy thì không có tiền thì làm sao hạnh phúc được”. Tôi cũng nghĩ rồi chị sẽ trở thành một người đàn bà nhàu nhĩ, mệt mỏi xác xơ và cơm áo gạo tiền. Tôi đi học xa nên hai năm qua chưa gặp chị. Ngày về nhà, chị hẹn tôi đi uống cà phê với một vài người bạn thân của chị. Một người bạn chị hỏi: “Mày đã chán ngấy ông giáo làng của mày chưa?”. Chị cười: “Tại sao phải chán một người dùng cả chân tâm để đối đãi với mình?”. Đàn bà cần gì hơn một người chồng đối đãi bằng cả chân tâm với mình? - Ảnh minh họa: Internet Rồi chị kể, hai năm sống cùng khó khăn vất vả lắm nhưng tình yêu của anh dành cho chị chưa bao giờ vơi bớt. Khóc có người lau nước mắt, vui có người cùng chia. Những lúc vợ mệt mỏi, nóng sốt anh luôn tự tay pha nước cam, nấu cháo nài nỉ vợ ăn. Chiều nào trời chợt mưa cũng thấy anh mang áo mưa đến tận chỗ làm cho chị. Anh biết tính vợ mình hay quên. Chuyện anh chia sẻ công việc nhà với vợ là chuyện thường xuyên. Thậm chí anh còn giặt cả đồ lót của vợ. Anh hiếm khi nói rằng mình yêu vợ cỡ nào nhưng chỉ cần vợ than mệt mỏi là anh liền xoa vai, bóp chân cho. Chị mang thai, sinh con cực nhọc. Anh cũng rộc người đi vì thức đêm trông con để vợ ngủ lấy sức. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khổ sở chị vẫn có chồng ở bên chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có Tâm như thế, sao phải chán? Bao nhiêu người đàn bà có chồng giàu có, lắm tiền nhiều bạc nhưng chắc gì họ đã có phước phần như chị. Hạnh phúc của đàn bà vĩnh viễn không đo bằng son phấn, bằng bạc tiền mà chính là cái Tâm của người chồng bên cạnh. Phúc thay cho người đàn bà nào có được như chồng như thế!

Đàn bà muốn hạnh phúc thì khôn có chừng và ngây ngô đúng lúc! Phụ nữ thực sự khôn ngoan, họ hiểu rằng chuyện mình thông minh hay không, tự lập hay không, chẳng cần bộc lộ ra ngoài làm gì. Họ giả ngây ngô để được tất cả yêu quý, để được đàn ông cung phụng.

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